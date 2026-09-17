Kryptiska GTA 6-illustrationer poppar upp hos världsstjärnor

Med två månader kvar till releasen av GTA 6 är Rockstar mitt uppe i marknadsföringen av decenniets mest hypade spelsläpp. Men de gör det i sann Rockstar-anda: återhållsamt. Den här gången räckte det med en rad kryptiska illustrationer hos några av världens största artister för att få halva internet att gå igång.

Under de senaste dagarna har bilderna poppat upp på sociala medier hos bland andra Travis Scott, Future, Keith Richards och Morgan Wallen. Någon GTA-logotyp syntes inte till, men det behövdes heller inte för att fansen direkt skulle koppla den ikoniska illustrationsstilen till Rockstar.

Travis Scott publicerade ett par lila högklackade skor intill en strippstång. Future, Metro Boomin och Yung Lean delade en lila sportbil utanför ett motell, medan Keith Richards fick en solbadande ödla. Hos Morgan Wallen syntes en poolscen, Rauw Alejandro publicerade en rosa flamingo och CA7RIEL & Paco Amoroso en yacht.

Trots de olika motiven hålls illustrationerna ihop av ett tydligt gemensamt bildspråk. Den polerade, lätt överdrivna realismen har varit en del av GTA:s visuella identitet i årtionden, men här är den färgad av den värld Rockstar byggt upp kring GTA 6. Rosa, lila och varma toner blandas med palmer, pooler, sportbilar och andra blinkningar till spelets Florida-inspirerade Leonida.

Och även om GTA-logotypen saknades fanns det ledtrådar för den som tittade närmare. Sportbilen som publicerades av Future, Metro Boomin och Yung Lean bär exempelvis en registreringsskylt från Leonida, den fiktiva delstat där GTA 6 utspelar sig. Travis Scott taggade dessutom Rockstar Games i sitt inlägg.

Att illustrationerna dök upp hos just musiker satte snabbt fart på spekulationerna om GTA 6 soundtrack. Kort därefter började samma bilder även synas på Spotify-reklamtavlor i bland annat Los Angeles, New York och Miami.

Idag kom förklaringen. Grand Theft Auto VI: The Album presenterades med 34 originallåtar och flera av artisterna som dagarna innan hade publicerat illustrationerna. Albumet släpps tillsammans med spelet den 19 november.

Det är ett ganska typiskt Rockstar-grepp: visa lite och låta resten av internet göra jobbet.

Kampanjen visar samtidigt vilken särställning studions illustrationer har fått i GTA:s visuella identitet. Mer än 20 år efter att stilen etablerades kan Rockstar kosta på sig att lämna logotypen hemma. Under rådande GTA 6-feber räcker det fint med en rosa flamingo med rätt vibe.