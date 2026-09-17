Kryptiska GTA 6-illustrationer poppar upp hos världsstjärnor

TEXT 

Mette Rosencrantz

PUBLICERAD 

2026-09-17
Under de senaste dagarna har kryptiska illustrationer poppat upp på sociala medier hos artister som Travis Scott, Future och Keith Richards. Någon GTA-logotyp syntes inte till, men det behövdes heller inte för att fansen direkt skulle koppla den ikoniska illustrationsstilen till Rockstar.
@officialkeef

Med två månader kvar till releasen av GTA 6 är Rockstar mitt uppe i marknadsföringen av decenniets mest hypade spelsläpp. Men de gör det i sann Rockstar-anda: återhållsamt. Den här gången räckte det med en rad kryptiska illustrationer hos några av världens största artister för att få halva internet att gå igång.

Under de senaste dagarna har bilderna poppat upp på sociala medier hos bland andra Travis Scott, Future, Keith Richards och Morgan Wallen. Någon GTA-logotyp syntes inte till, men det behövdes heller inte för att fansen direkt skulle koppla den ikoniska illustrationsstilen till Rockstar.

Travis Scott publicerade ett par lila högklackade skor intill en strippstång. Future, Metro Boomin och Yung Lean delade en lila sportbil utanför ett motell, medan Keith Richards fick en solbadande ödla. Hos Morgan Wallen syntes en poolscen, Rauw Alejandro publicerade en rosa flamingo och CA7RIEL & Paco Amoroso en yacht.

@travisscott

Trots de olika motiven hålls illustrationerna ihop av ett tydligt gemensamt bildspråk. Den polerade, lätt överdrivna realismen har varit en del av GTA:s visuella identitet i årtionden, men här är den färgad av den värld Rockstar byggt upp kring GTA 6. Rosa, lila och varma toner blandas med palmer, pooler, sportbilar och andra blinkningar till spelets Florida-inspirerade Leonida.

Och även om GTA-logotypen saknades fanns det ledtrådar för den som tittade närmare. Sportbilen som publicerades av Future, Metro Boomin och Yung Lean bär exempelvis en registreringsskylt från Leonida, den fiktiva delstat där GTA 6 utspelar sig. Travis Scott taggade dessutom Rockstar Games i sitt inlägg.

@rauwalejandro

Att illustrationerna dök upp hos just musiker satte snabbt fart på spekulationerna om GTA 6 soundtrack. Kort därefter började samma bilder även synas på Spotify-reklamtavlor i bland annat Los Angeles, New York och Miami.

Idag kom förklaringen. Grand Theft Auto VI: The Album presenterades med 34 originallåtar och flera av artisterna som dagarna innan hade publicerat illustrationerna. Albumet släpps tillsammans med spelet den 19 november.

Det är ett ganska typiskt Rockstar-grepp: visa lite och låta resten av internet göra jobbet.

Kampanjen visar samtidigt vilken särställning studions illustrationer har fått i GTA:s visuella identitet. Mer än 20 år efter att stilen etablerades kan Rockstar kosta på sig att lämna logotypen hemma. Under rådande GTA 6-feber räcker det fint med en rosa flamingo med rätt vibe.

Sountracket till GTA VI
@freebandz
@ca7rielypacoamoroso
@clubwallen

 

Relaterade artiklar

Corsario går från finstilt till stora rubriker

Corsario går från finstilt till stora rubriker

Linn Fritz om animation, illustration – och värdet av det skeva

Linn Fritz om animation, illustration – och värdet av det skeva

Pippi tar plats i Carlshamns värld

Pippi tar plats i Carlshamns värld

Dennis Eriksson om konsten att hitta bilden bakom texten

Dennis Eriksson om konsten att hitta bilden bakom texten

Månadens typsnitt: från brittisk grotesk till brasiliansk sans

Månadens typsnitt: från brittisk grotesk till brasiliansk sans

Satirtecknade partiledare tar över Stockholms gator

Satirtecknade partiledare tar över Stockholms gator

Nyhetsbrev

Prenumerera på våra nyhetsbrev

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Välj nyhetsbrev*
Instagram

KONTAKT- OCH BESÖKSADRESS

AGI Media AB
Altonagatan 5
211 38 Malmö
redaktionen@capdesign.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Välj nyhetsbrev*