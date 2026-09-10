Pippi tar plats i Carlshamns värld

Carlshamn tar hjälp av Pippi Långstrump när varumärket nu vill synas mer på butikshyllorna. Från vecka 37 får tre produkter nya förpackningar, framtagna tillsammans med den finska design- och kommunikationsbyrån Drama Queen.

Carlshamn har funnits på den svenska marknaden sedan 1990-talet och är för många fortfarande förknippat med reklamkonceptet ”gott gotti gott gott”. Efter några mer lågmälda år är Pippi-samarbetet en del av en större satsning där varumärket återigen vill ta mer plats.

Utgångspunkten för de nya förpackningarna har varit Ingrid Vang Nymans klassiska Pippi-illustrationer, som fått behålla sin ursprungliga karaktär. I stället har Drama Queen arbetat med Carlshamns färger och typografi för att rama in illustrationerna och skapa en balans mellan de två visuella identiteterna.

– Vi lät Pippi ta plats i Carlshamns värld, samtidigt som båda fick behålla sin tydliga identitet. Carlshamns färger och grafiska uttryck skapar ramen, medan Ingrid Vang Nymans illustrationer står för Pippis energi och personlighet, säger Ben Alasuvanto, senior art director på Drama Queen Communications.

Att illustrationerna skulle lämnas orörda var också ett tydligt beslut i processen. I stället för att anpassa Vang Nymans bildspråk till Carlshamn fick designen runt omkring förhålla sig till det.

– Illustrationerna i sig har ett så starkt och tidlöst uttryck att vår uppgift snarare blev att bygga designen runt dem än att anpassa dem till oss.

Tre olika sidor av Pippi

De tre förpackningarna har fått varsitt motiv och lyfter olika delar av Pippis värld. En kretsar kring glädjen i matlagning och bakning, en kring styrka och mod, där Pippi lyfter Lilla Gubben, och den tredje kring bus, lek och fantasi.

– Varje motiv fick sätta tonen för sin förpackning – glädjen i matlagningen, Pippis styrka och hennes lekfullhet. Samtidigt har vi hållit ihop dem med ett gemensamt Carlshamn-uttryck så att de tydligt känns som en serie, säger Ben.

Med en figur som Pippi uppstår också en ganska uppenbar utmaning: hon har redan ett starkt och omedelbart igenkännbart visuellt uttryck. För Drama Queen handlade det därför inte om att försöka konkurrera om uppmärksamheten, utan om att hitta tydliga roller för de båda identiteterna.

– Att hitta balansen utan att försöka konkurrera med Pippi. Hon får stå för berättelsen och energin, medan Carlshamn skapar den tydliga ramen. På så sätt får båda världarna ta plats utan att någon av dem tappar sin identitet.

De nya förpackningarna lanseras på Carlshamn Smörgås, Carlshamn Extrasaltat och Carlshamn Bakning och finns i butik från vecka 37.

Alla bilder: Carlshamn.