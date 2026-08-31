Månadens typsnitt: från brittisk grotesk till brasiliansk sans

Det finns en tydlig blick bakåt bland flera av månadens släpp. New Doric tar avstamp i en brittisk 1800-talsgrotesk och Redward gör om Edward Benguiats Bookman på sitt eget sätt. På andra håll handlar det mer om vad dagens fontteknik tillåter: Daith arbetar med optiska storlekar i en variabel familj, medan Amarta Sans växer till hela 72 stilar. Namioto är den udda fågeln i samlingen – ett renodlat displaytypsnitt där bokstäverna fungerar lika mycket som mönster som text.

New Doric – brittisk grotesk i ny version

Commercial Types New Doric är formgivet av Paul Barnes och Tim Ripper och bygger vidare på Caslon Doric, en brittisk grotesk med rötter i 1800-talet.

Det är däremot ingen rak digitalisering av ett historiskt typsnitt. De ursprungliga versionerna av Caslon Doric skapades vid olika tidpunkter och hade stora skillnader mellan vikter och bredder. I New Doric har Commercial Type i stället byggt ett mer sammanhållet system.

Familjen finns i sex bredder, från Extended till X Condensed, med sju vikter, kursiver och variabla versioner.

Det gör New Doric till ett bra exempel på hur en historisk förlaga kan användas utan att slutresultatet behöver kännas historiskt. Grundformen finns kvar, men familjen är byggd för betydligt fler användningsområden än originalet.

Se, testa och köp New Doric hos Commercial Type

Redward – Bookman med hårdare kanter

Sharp Types Redward är ritat av Marc Rouault och tar avstamp i Edward Benguiats ITC Bookman.

Bookmans breda proportioner och kraftiga seriffer går att känna igen, men Redward har ett påtagligt kantigare uttryck. Rouault har bland annat hämtat inspiration från vardaglig skyltning på bodegor, små restauranger och internetkaféer.

Familjen består av Redward och Redward Mono. Båda finns i sex vikter, med kursiver och variabla versioner.

Bookman har synts mycket i grafisk design de senaste åren, inte minst i identiteter med tydliga 1970-talsreferenser. Redward behåller delar av den karaktären men känns mindre nostalgiskt. Framför allt Mono-versionen breddar familjen och gör den användbar i många olika typer av projekt.

Se och köp Redward hos Sharp Type

Namioto – displaytypografi som bygger mönster

Dalton Maags Namioto är ett displaytypsnitt ritat av Angel Kwong. Formen bygger på kraftiga bokstäver med geometriska utskärningar som löper genom tecknen.

Dalton Maag beskriver inspirationen som en blandning av papercraft och wood type. I bokstavsformerna finns slabseriffer, inslag av omvänd kontrast och flera olika typer av avslutningar.

Namioto är framför allt gjort för att användas stort. När bokstäverna sätts tillsammans skapar utskärningarna ett återkommande visuellt mönster genom orden.

Det gör familjen särskilt lämpad för exempelvis affischer, förpackningar och identiteter där typografin får ta stor plats. Det är inte ett typsnitt som försöker vara neutralt – och det är heller inte meningen.

Se, testa och köp Namioto hos Dalton Maag

Daith – fem optiska storlekar i samma familj

Darden Studios Daith är en högkontrastserif med en variabel axel för optisk storlek.

Familjen har fem definierade lägen: Small, Caption, Text, Display och Big. Formen förändras beroende på vilken storlek typsnittet används i. Mindre grader är anpassade för läsbarhet, medan de större får högre kontrast och mer framträdande detaljer.

Daith finns i åtta vikter med kursiver.

Optiska storlekar är långt ifrån någon ny idé inom typografi, men variabla typsnitt gör det möjligt att arbeta med dem på ett mer sammanhängande sätt. I stället för separata text- och displayversioner kan designern röra sig mellan dem inom samma familj.

Darden Studio tog också ett ovanligare grepp för att presentera typsnittet. Studion beställde ett fiktivt utdrag ur en romance-roman av författaren Erin Dunn och satte hela produktionen i Daith, från stora rubriker till löptext.

Se och testa Daith hos Darden Studio

Amarta Sans – 72 stilar från Brasilien

Brasilianska Plau har byggt ut sin Amarta-familj med Amarta Sans, formgiven av Diego Maldonado och släppt tillsammans med partnerfoundryt NotDef Type.

Den nya sans serifen ingår i en familj på totalt 72 stilar och finns även som variabelt typsnitt. Amarta omfattar dessutom monospaced varianter.

Familjen har ett stort och direkt uttryck med tydliga kopplingar till sportgrafik och displaytypografi. Men omfattningen gör att den också kan användas på ett bredare plan.

Just stora typfamiljer har blivit allt vanligare i varumärkesidentiteter. Samma grundformspråk ska kunna fungera i rubriker, gränssnitt, informationsgrafik, rörlig bild och mindre text. Amarta är tydligt byggd med den typen av användning i åtanke.

Se och testa Amarta Sans hos Plau