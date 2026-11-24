Till en början försökte Emmy Wahlbäck bygga staden av papp i en skål. Hon behövde få grepp om hur tät bebyggelse kunde rymmas inuti en sfär, samtidigt som alla viktiga platser skulle gå att se i den färdiga illustrationen. Men pappmodellen blev snart för tidskrävande. I Blender kunde hon flytta husen, ändra skalan och pröva olika kameravinklar utan att behöva börja om med sax och lim.

Uppdraget var att illustrera Djuphavsjul, Barnradions julkalender 2026, som har premiär den 1 december. Berättelsen utspelar sig 230 år in i framtiden, i en högteknologisk stad inuti en glaskapsel på havets botten. Efter ett första möte med manusförfattarna, där de bollade idéer om staden och karaktärerna, fick Emmy stor kreativ frihet. En av de första frågorna hon ställde sig var hur tekniken skulle ha utvecklats under de århundradena av isolering.

– Allt som finns däri återvinns, lappas och lagas eftersom ingenting nytt kommer in. Det är en ganska sliten stad där folk har byggt nya hus ovanpå gamla och där de ständigt blinkande juleljusen håller havets mörker borta.

En framtid i badtofflor

Det gav Emmy en anledning att låta framtiden se lite gammal ut. Tekniken har fått leva vidare genom generationerna, medan stadens chefsteknolog har gått desto längre med juldekorationerna. Han älskar julen och håller invånarna glada med överdådiga utsmyckningar och ljusshower. Emmy sökte sig därför till bilder från Las Vegas, Disneyland och stora varuhus.

– Jag ville skapa en framtid som känns lite retro eftersom det egentligen är vår samtid som blivit återvunnen om och om igen. Det är också en helt konstgjord plats, byggd för att alla ska må bra och ha kul hela tiden. Det är mer som Willy Wonkas chokladfabrik än en stad.

Barnen bär matchande skoluniformer som har gått i arv i generationer. Invånarna går i bekväma badtofflor, för temperaturen är alltid behaglig och hela staden är ett enda stort inomhus. Till de mer praktiska delarna av miljön hämtade Emmy inspiration från Tokyo, där hon bodde som utbytesstudent och fotograferade smala gränder fulla av kablar och luftkonditioneringsapparater. Farkosten Berit fick i sin tur drag av gamla svenska rälsbussar och moderna livbåtar.

Allt det här ska också ge lyssnaren en första känsla för en plats som annars bara beskrivs med ord och ljud. För Emmy var det viktigt att få fram trivseln i en miljö som lätt hade kunnat dra åt ett helt annat håll.

– En isolerad stad i djuphavet låter som en superläskig plats att bo på tycker jag, men det är faktiskt underbart kul, tryggt och magiskt julmysigt i Kapseln och det är mitt jobb att visa det.

Studentfusket som blev arbetsmetod

Emmy arbetar i dag främst med barnboksillustration, men utbildade sig i spelutveckling på Högskolan i Skövde. Efter examen blev hon concept artist på Coffee Stain Studios, där hon arbetade med Sanctum och Sanctum 2. Därefter har hon bland annat gjort 2D-grafik till pusselspelet Frostrune från Grimnir Media och Starlight Stadium, ett utbildningsspel om människorättsarbete för OSCE.

Som frilansare har hon också illustrerat crowdfundade bordsrollspel och brädspel. Små produktioner har inneburit många olika roller, med uppgifter inom animation, gränssnitt och användarupplevelse, speldesign, manus, storyboards, webb, trycksaker och filmredigering. Men just metoden bakom julkalenderbilden går tillbaka till studietiden.

– Jag var aldrig bäst i klassen på 3D men jag blev riktigt bra på att måla texturer som kompenserade för det. Jag blev ännu bättre på att ”piffa till” inlämningsbilderna av mina medelmåttiga modeller genom att helt enkelt måla över alla skavanker i Photoshop. Det gamla fusket är nu en del av min konstnärliga metod.

En modell att måla över

I arbetet med Djuphavsjul räckte det med kuber och cylindrar för att bygga upp staden i Blender. Modellen behövde hjälpa Emmy att hitta kompositionen, och hon lade ingen tid på snygga renderingar. När byggnaderna stod rätt testade hon kameravinklar och tog skärmdumpar att skissa vidare på. Det är ett arbetssätt hon ofta använder: ibland stannar 3D-bilden i skissfasen, ibland blir den underlag för en illustration där allt målas över. I spelbranschen kallas tekniken paintover, och Emmy har använt den mycket som concept artist.

Modellen gjorde det också lättare att visa produktionen hur hon tänkte sig staden. Om vinkeln behövde ändras kunde hon ta fram ett nytt förslag utan att rita om hela motivet. Och perspektivet fick hon hjälp med på köpet.

– Perspektivteckning är inte min starka sida och med den här metoden får jag tid till att lägga in en massa roliga detaljer i stället för att sitta och gråta över vinklar.

Ovanpå underlaget målade hon först in stora objekt som bildskärmen, rosetter och julkulor. Sedan fyllde hon på med fönster, träd, skyltar och andra småsaker innan hon ritade om allt med rena linjer. Med linjerna på plats målade hon över färgskissen. Blender gav en grund för ljussättningen, men i den färdiga bilden är nästan ingenting av själva modellen kvar.

– Allt som syns i slutresultatet är målat i Photoshop på min urgamla Wacom Intuos 4.

En teaterscen eller en lekplats

Att använda verktyg från spelproduktionen innebär däremot inte att Kapselstaden skulle gå att lyfta rakt in i ett spel. I kalenderbilden måste hela platsen gå att överblicka på avstånd, och alla viktiga miljöer behöver synas samtidigt. Staden är därför byggd efter en enda kameravinkel, med ganska fria förhållanden till skala, funktion och rimlig stadsplanering.

– En illustration är som en teaterscen, byggd för att betraktas utifrån medan en spelvärld är en lekplats till för att utforskas inifrån.

Som concept artist i en spelproduktion hade Emmy behövt ge andra i teamet underlag för att faktiskt bygga miljöerna. Det hade krävt fler bilder, men de hade inte behövt vara lika färdiga så länge de kommunicerade idéerna. Frågorna hade också blivit andra: hur ser gatorna ut på nära håll, hur tar man sig mellan våningsplanen och vad skiljer de olika områdena åt?

– Det är stor skillnad mellan det upplysta stortorget och de skumt belysta ytterkanterna nere mot botten. Jag hade staplat höga byggnader upp mot alla väggar för att få Kapseln att kännas så trångbodd som den faktiskt är i berättelsen. Jag tror att det hade sett häftigt ut från insidan med höga hus som följer kurvaturen av glaset och det hade varit en mycket smartare användning av utrymmet.

I kalendern hade en sådan lösning kunnat skymma det vi behöver se. Den stad som ger den bästa överblicken i en illustration är alltså inte nödvändigtvis den som vore mest intressant att gå omkring i. Här fick husen stå där bilden behövde dem.

Här får det bli trångt

Även som illustration har kalendern krävt att Emmy släppt på några av sina vanliga regler. Ett bokomslag behöver luft kring motivet och plats för formgivningen. En julkalender ska tåla att studeras varje dag i en månad, och här ville hon få in så mycket innehåll som möjligt.

– Den där rösten i bakhuvudet som tjatade om att kompositionen skulle bli för trång och att alla bildelement tävlade om uppmärksamhet fick bara vara tyst. Kalenderbilden ska bara vara kul. Man kan till exempel fundera på vilket fönster man hade velat bo i ifall man bodde i Kapselstaden, eller försöka räkna hur många människor som syns i bild. Jag tappade räkningen efter 100.

Luckornas form och placering bestämdes först när framsidebilden var nästan färdig. Det arbetet, liksom all formgivning med titel och siffror, ansvarade projektledaren Ingrid Flygare för. Emmy fick förhandsgranska och godkänna formgivningen, men behövde inte veta var luckorna skulle hamna medan hon målade.

Utöver det berättelsen kräver har hon lagt in sådant som får finnas där utan förklaring. Skoluniformernas diskreta mönster är inspirerade av topografiska kartor över havsbotten. Vid skolgården, en av de miljöer hon själv är särskilt nöjd med, finns en matsal med en nästan oläslig skylt och lite klotter på en vägg. Vissa detaljer kan kräva förstoringsglas, konstaterar Emmy. Andra har fått henne själv att börja fundera över livet i staden.

– Det finns många småhus och tält att leta efter. De står uppe på tak, gömda i skrymslen i ytterkanterna av staden eller byggda utanpå väggarna av större byggnader. Jag tyckte att det var kul att fundera över vem som bor där och hur de har det.

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Alla bilder: Emmy Wahlbäck.