Stockholm Design Week med Ung Svensk Form 2019

TEXT Mina Stierna

Kött och blod. Formgivare och foto: Maja Michaelsdotter Eriksson. Medverkar i Ung Svensk Form 2019.

Upptäck den mest spännande unga svenska formgivningen just nu. Utställningen Ung Svensk Form 2019 visar unika verk i en rad olika discipliner: från arkitektur och mode till produktdesign och konsthantverk. ArkDes är först ut med att visa utställningen som sedan går på turné i Sverige och utomlands.

Ung Svensk Form är ett fönster mot framtiden och en plattform för unga designer och deras idéer. Utställningen ger en inblick i vad som pågår på den unga designscenen i Sverige idag och är resultatet av en utmärkelse med samma namn som årligen lockar flera hundra sökanden.

– Urvalet i Ung Svensk Form 2019 lyfter fram unga kreatörer som valt att uttrycka sig med sitt eget unika språk och som ofta tar sats ur samtiden, vare sig det handlar om en attack på konventionerna, modets upplösning eller landskapets föränderlighet i klimathotets tid, säger Mats Widbom, jurymedlem och vd på Svensk Form.

– Årets utställning är en av de mest spännande hittills. Projekten och objekten är mångsidiga och av mycket hög kvalitet, och den konceptuella klarsyntheten och hantverksskickligheten som presenteras är utomordentlig. Utställningen visar den fantastiska bredden bland svenska formgivare, en samling av talanger som Sverige kan vara stolt över, säger Kieran Long, jurymedlem och överintendent på ArkDes.

I år kommer utställningen Ung Svensk Form att visas i ArkDes nya utställningsrum Boxen, som i sig är ett exempel på ett nyskapande verk av det unga arkitektkontoret Dehlin Brattgård. Utställningen är formgiven av Studio EO genom Erik Olovsson. Grafisk form för utställningen av Studio Reko. Katalogen för Ung Svensk Form 2019 är framtagen av Karin Brodén.

Ung Svensk Form 2019 är en samproduktion mellan ArkDes och Föreningen Svensk Form med stöd av IKEA och Malmö stad.



Bild: Lobster. Formgivare och fotocred Martin Thübeck.

Medverkande formgivare i Ung Svensk Form 2019:

Afropicks – Simon Skinner

Bacteria in a new light – Jan Klingler

Berggrund – Emmeli Rolleberg

Collective Collection – Mikaela Steby Stenfalk

Common Ground – Annelie Grimwade Olofsson & G. William Bell

funYArd_ Marie Isacsson

Google Weaving Stop-time (X) – Emelie Röndahl

Honest Impression – Mathilda Nordström Florentine

Hybrids – Stina Randestad

Kenneth Ize – Axel Berner-Eyde & Kenneth Ize

Kött och blod / Flesh and blood – Maja Michaelsdotter Eriksson

Lobster – Martin Thübeck

Lost in Computation – Jonas Eltes

Obsession – Tonje Halvorsen

Outside Material; The Transfiguration of Lines – Robert Curran

Printomobil – Lisa Englund

Stjärnorna ser likadana ut överallt / The stars look the same everywhere – Saga Bergebo

Swallowed by the Sound / Svald av sundet – Ludvig Bratt & Calum Mitchell

Syns det nu? / Does it show yet? – Natalie Ruejas Jonson

The Russian Soul – Anastasia Jansäter

The Baby Bucha Project – Anna Ting Möller

Vessels – conditions for openness – Heinrich Ehnert

Waste Not, Want Not! – Kristina Lundsjö

What Happens on Earth Stays on Earth – Petter Rhodiner

Why don’t you listen to the silence – Daniel Gustafsson

Turné för USF 2019

Invigning på ArkDes den 4 februari 2019. Fler datum tillkommer (i Sverige och internationellt)

5 feb – 31 mars, ArkDes, Stockholm

13 juni – slutet av augusti , Form/Design Center, Malmö

5 dec – 25 feb, BoMo, Borlänge