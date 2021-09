100-wattaren 2021 öppen och årets jury på plats

TEXT Lamin Kivelä

ÄNDRAD 2021-09-22 | PUBLICERAD 2021-09-22

Med fler kategorier och årets jury på plats tar nu årets upplaga av 100-wattaren emot tävlingsbidrag från annonsörer och byråer som vill tävla i reklam. Deadline i slutet av oktober.

Mer exakt har du till 27 oktober 2021 på dig att lämna in bidrag. För dig som behöver ytterligare tid finns också en förlängd deadline den 29 oktober, men då blir tävlingsavgiften högre.

Den 9 december presenterar sedan arrangören, Sveriges Annonsörer de nominerade bidragen.

Finalen brukar vara 100-wattsgalan med prisutdelning. Helt digital förra året, på grund av pandemin med covid-19.

– Det var första gången vi hade en digital 100-wattsgala och det gav möjligheter att öppna upp galan för många fler att se, säger Ulrika Strallhofer, projektledare event på Sveriges Annonsörer.

Hon berättar att de i år hoppas på att kunna genomföra ett fysiskt event igen, eller en hybrid med både fysiskt och digitalt.

– Vi följer såklart situationen och restriktionerna noga, men vår förhoppning är ändå att vi kan ha en gala på plats i Stockholms stadshus den 10 februari 2022.

I vilket fall kommer en 100-wattare, en 75-wattare och en 50-wattare att delas ut i respektive tävlingskategori.

Tävlingskategorierna, 100-wattaren 2021:

Konsument

Företag

Employer Branding & Rekrytering

Samhälle & Opinion

Ideellt & Välgörenhet

100-fattaren

Internationellt

Framsiktigt

Långsiktigt

Strategisk Design

Den 70 personer stora juryn för 100-wattaren 2021:

Konsument

Stina Liljekvist, chef Strategisk kommunikation och marknad, Skandia (ordförande)

Sofia Söderqvist, chief marketing officer, Adlibris

Mark Robinson, director group brand and marketing, Lantmännen

Joakim Holmstrand, kommersiell chef, Mio

Karl Wikström, global creative director, Frontify (f.d. Åkestam Holst)

Erika Fondin, planner, Forsman & Bodenfors

Lina Lindén, vd, Wavemaker Sverige

Åsa Sohl, affärsutveckling/kreativitet, Scream

Mats Wester, senior advisor, Kantar Sifo

Katarina Jerndal, vd, Marketing Clinic

Internationellt och Strategisk Design

Peter Jannerö, chief brand and marketing officer, Zound Industries International (ordförande)

Louise von Gussich, country head group marketing Sweden, Nordea

Katarina Adamson, consumer experience, brand and communications director, Volvo Cars

Saba Khotar, inclusion and diversity project lead, H&M Group

Oskar Lübeck, founder and chief creative officer, Bold Scandinavia

Jacob Norstedt, brand director, Silver

Christian Svahn, founder/creative, Knak

Ulrika Celsing, client service manager, Starcom

Sofia Granbom, digital strateg, Hear

Cecilia Fritzon, key account manager and product owner, RAM

Långsiktigt

Michael Grimborg, marknadsdirektör, Synsam (ordförande)

Annika Kreipke, head of marcom, Telenor

Niklas Jansson, chief marketing officer, f.d. Zmarta Group

Astrid Odell, marknadschef, Post Nord

Simon Stefansson, head of strategy and planning, Ingo

Malin Wikerberg, vd and copywriter, Garbergs Malmö

Helena Eriksson, vd och projektledare, Vinter

Lars Bönnelyche, founder and partner, Tre Kronor Media

Christine Völcker, chief client and growth officer, Dentsu Sweden

Robert Beatus, head of R&D, Nepa

Företag och Employer Branding och Rekrytering

Stina Sandell, hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Holmen (ordförande)

Petter Ekberg, marknadschef, Brother Sverige

Kerstin Weidstam, acting head of marketing corporate and private customers, SEB

Jonas Nilsson, marknadschef, KIA

Louise Danckwardt, ceo, managing partner, Trygg Sandberg

Anna Stenström, vd, creative director och delägare, Mustasch Reklambyrå

David Granath, ceo, Granath

Jenny Leeb, ceo, Bizkit Havas

Madeleine Pontan, business director, Publicis

Erik Berling, senior consultant, Demoskop

Framsiktigt

Linus Almqvist, communications and marketing director, Ramboll (ordförande)

Linda Gustafsson Neal, regional marketing director Northern Europe, Husqvarna

Julia Grönstedt, marketing manager, brand creative, Klarna

Christian Dahlborg, cmo, Elon Group AB

Jesper Andersson, managing partner and head of communications planning, Nord DDB

Anna Sjövall Hallin, ceo, Markus

Louise Ljungberg, vice vd, Abby Priest

Therese Andersson, business unit director media, How Com

Carl Johan Laséen, digital director, omd

Katarina Slotte, head of market strategy and understanding, Ipsos

Samhälle och Opinion och Ideellt och Välgörenhet

Michel Brygiewicz, marknadschef, Barncancerfonden (ordförande)

Martin Watsfeldt, kampanjansvarig, Göteborgs kyrkliga Stadsmission

Ulrika Nilsdotter Brühl, head of communication, Sverige för UNHCR

Fredrik Kullberg, cmo, Apotek Hjärtat

Cornelia Wangel, head of planning, Volt

Per Wilson, senior planner, King

Lisa Wouda, agency director, Chiffer

Robin Leijonhufvud, chief growth officer, PHD Media

Petter Janbell, head of strategy, Carat

Per Fernström, strategic advisor, Novus

100-fattaren

Maria Höglund, marknadschef, SJ (ordförande)

Andreas Drufva, marknadschef, Svenska Naturskyddsföreningen

Karl Skoog, chief marketing and communication officer, Hjärnfonden

Anette Otterström, communication and brand manager Nordic, RFSU AB

Nicole Kavander, co-founder, speaker and diversity and inclusion consultant, All of Us

Tommy Lindgren, affärs- och varumärkesstrateg, Speye

Camilla Swahn, kommunikationsstrateg, Gullers Grupp

Benjamin Holmfred, Nordic ceo, Magna, Mediabrands AB

Anders Wallqvist, koncernchef, Nowagruppen

Per Davidson, vd and partner, Xtreme Insight AB