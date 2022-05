Guldägget 2022 – här är pristagarna

Grundaren Baptiste Guesnon växte upp i Franska Normandie. Han studerade design och konst i olika delar av sitt hemland och utvecklade under vägen ett stort intresse för typografi. När hans franska flickvän blev erbjuden jobb i Sverige så flyttade dem båda till Stockholm och Baptiste blev anställd på den välrenommerade byrån Söderhavet.

– Jag flyttade till Sverige utav kärlek, men kärlek för en fransyska, säger Baptiste och skrattar. Jag trivs väldigt bra i Stockholm och har idag inga planer på att flytta utan snarare att etablera mig mer. Under tiden på Söderhavet skapade jag olika typsnitt och trivdes väldigt bra men började men tiden längta efter mer frihet.

Under pandemin bestämde sig Baptiste för att följa drömmen om att arbeta under egen regi och utan tyglar. Han startade upp byrån Bloom Type som är belägen vid Telefonplan i Stockholm och lyckades samtidigt pitcha in kunden Jean-Paul Gaultier.

Uppdraget var att skapa ett nytt typsnitt för det etablerade parfym och modehuset som kunde uttrycka allt det som personen Jean-Paul Gaultier förknippades med som varumärke.

– När jag gick in i projektet bestod den dåvarande typografin av typon baserade på klassiska Lettraset och väldigt traditionella sätt att arbeta med fonter. Jag fick i uppdrag att skapa något helt nytt och hade en stor typografisk frihet när jag skapade den här moderna vågade och expressiva typsnittsfamiljen. Hela projektet var väldigt kreativt och föll i samklang med modemärkets fritänkande anda, säger Baptiste.

Typsnittet Gaultier togs fram under en intensiv och imponerande tidslinje om sex månader med mål att uttrycka den mänskliga karaktären Jean-Paul Gaultier genom grafisk form och font.

– Med total nonchalans för baslinjen eller bokstävernas proportioner sträcker sig typografin i alla riktningar för att känna av rummet och vara så högljudd som möjligt. Det är ett lekfullt typsnitt som går att vrida och vänd på, expandera och minimera. Till exempel har varje font idag sex olika vikter och variationer. Allt som skapades är helt baserat på vad vi kunde hitta i arkiven om karaktären Jean-Paul Gaultier och de tidigare typsnitt som används av varumärket såsom; Impact och Compacta.

Baptiste är stolt över projektet med modehuset men vill inte helt fokusera på modevärlden.

– Jag vill inte arbeta med en specifik typ av kund. Jag uppskattar lika mycket kunder som Svenska Hjärnfonden och upplever att man kan finna kreativ frihet och lekfullhet inom olika typer av projekt, stora som små.

Vad gäller ansvaret som typograf i dagens samhälle ser Baptiste allvarligt på sin roll och sina personliga val.

– Människan bakom det kreativa uttrycket är idag lika viktigt som uttrycket i sig. Det måste vara så i en värld där vi väljer att ta avstånd från sexister, våldtäktsmän, rasister och så vidare. Jag tycker inte heller om den klassiska idén som försöker mystifiera typografen till någon slags storartad gammal genialisk man. Jag bryter gärna den myten!

Baptiste vill att hans företag Bloom Type ska utvecklas till en transparent byrå som uttrycker både personlighet, sociala ståndpunkter och öppet visar personen bakom typsnittet och vad den står för.

– Det görs mer typografi nu än någonsin och människor är mer medvetna idag än förut vad gäller både typografin i sig och bakgrunden kring vem som skapat den och varför. Det viktigt att man faktiskt tänker efter kring vem man finansiellt stödjer och supportar när man väljer ett typsnitt! Jag vill göra det enkelt för mina kunder att förstå vem jag är och vad jag som person associeras med och bidrar med till världen!

Baptiste har en stor kärlek för programmering och att skapa typsnitt för den digitala sfären och som han med glädje äntligen ser utvecklas med obegränsade möjligheter. I skapandet drar han däremot mest inspiration från analogt arbete men även från teknologiska innovationer och nya tankesätt som utmanar sinnet.

– Jag tecknar hela tiden och håller igång mitt eget flow genom att använda handen. Jag finner också en stor inspiration från att ta fram koncept som kombinerar två helt olika saker till en ny hybrid. Ett exempel kan vara att kombinera ny teknologi tillsammans med något taget rakt från naturen och skapa ett helt unikt och oväntat uttryck!

Vad gäller framtiden och livet efter pandemin så längtar Baptiste efter att arbeta med en stor variation av kunder men ser personligen ingen stor skillnad på tillvaron före och efter.

– Jag är väldigt nöjd med var jag är just nu och friheten att arbeta med en stor variation av kunder. Drömmen om att arbeta för något magasin finns alltid där men just nu är jag glad över vad jag har! Vad gäller pandemin så tror jag att många människor upplever en stor ensamhet, men för mig är det ungefär samma typ av ensamhet som vi typografer alltid lever i, så för mig var det inte mycket som har förändrats, säger Baptiste och skrattar. Helt seriöst så tror jag att det som vi och världen längtar allra mest efter just nu är saker som är roliga och allt som man vanligtvis brukar kalla mer ”crazy stuff”!

Se mer av Baptiste och Bloom Type’s arbeten på deras Instagram och hemsida.