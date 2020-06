Bärbara flugviktare från Samsung

TEXT Lamin Kivelä

Sydkoreanska Samsung släpper nu sina nya Galaxy Book PC i Sverige. De lovar låg vikt och flera vettiga funktioner.

Samsung lanserar totalt fyra bärbara datorer som är nya på den svenska marknaden, Galaxy Book S, Galaxy Book Ion med två olika skärmstorlekar och Galaxy Book Flex.

Efter pressträffen Samsung höll i början av juni kunde vi få en uppfattning av vad som står ut hos de olika modellerna.

Den viktigast gemensamma nämnaren är kanske låg vikt. Men andra drag som går igen i de olika modellerna är att de kör operativsystemet Windows 10 Home på någon variant av Intels Core processor.

Alla maskinerna ger användaren möjlighet att logga in med sitt finger, tack vare fingeravtrycksläsare och Windows Hello (Microsofts system för inloggning via biometrisk avläsning).

Och laddningen tackar i alla fall vi för, USB-C. Du behöver alltså inte en laddare dedikerad för just din dator. Många andra produkters laddare fungerar också.

Galaxy Book S med en bildskärm på 13,3 tum och upplösningen 1920 x 1080 pixlar, är den enklaste i Samsungs lineup.

Processorn är en Intel Core i5 Hybrid Technology, med Intel UHD grafik och 8 GB minne som delas med grafiken.

Det som står ut är kanske främst flugvikten på 950 gram, liksom pekskärmen, en generös eUFS hårddisk på 512 GB och upp till 17 timmars batteritid. Bra också med en kortplats för micro SD.

Det vi kan bli fundersamma över är minnesmängden på 8 GB. I minsta laget för krävande uppgifter? Det går inte heller att uppgradera varken minne eller lagring.

Galaxy Book Ion är mellanmodellen. Den kan fås med en bildskärm på antingen 13,3 tum eller 15,6 tum. Bägge med upplösningen 1920 x 1080 pixlar.

Processorn är tionde generationens Intel Core i5 eller i7 (Comet Lake), med Intel UHD grafik och 8 eller 16 GB minne.

Även här talar vi om flugviktare på 970 gram för 13-tummaren och 1190 gram för 15-tummaren. Lagringen består av en SSD hårddisk på 512 GB. Batteritiden ligger på maximalt 22 timmar, respektive 21 timmar. I 15-tummaren går det att lägga till ytterligare minne och lagring. Båda maskinerna har kombinerad kortplats för micro SD och UFS.

En smart grej på Galaxy Book Ion är att pekplattan kan extraknäcka som trådlös laddare för en kompatibel mobiltelefon.

Det vi kan bli fundersamma över är att bildskärmsupplösningen är densamma på 13-tummaren som på 15-tummaren. Och varför får inte pekskrämen från Galaxy Book S följa med till Galaxy Book Ion?

Galaxy Book Flex är modellen som sticker ut mest, med pekskärm och penna. Bildskärmen på 13,3 tum har upplösningen 1920 x 1080 pixlar.

Processorn är tionde generationens Intel Core i7 (Ice Lake), med Intel Iris Plus grafik och 16 GB minne.

Galaxy Book Flex väger enligt Samsung 1160 gram, och har en SSD hårddisk på 512 GB. Batteritiden landar på maximalt 20 timmar. Även den här datorn har trådlös laddning av en kompatibel mobiltelefon i pekplattan och en kombinerad kortplats för micro SD och UFS.

De rekommenderade priserna börjar på 14 600 kronor Galaxy Book S, 17 900 kronor för Galaxy Book Ion och 23 000 kronor för Galaxy Book Flex.

Enligt Samsung ska maskinerna finnas klara för leverans den 30 juni 2020.