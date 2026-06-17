Zebror i mötesrum och fiskar på kontoret i JobbSafaris identitet

Arbetslivet har länge varit en tacksam källa till både frustration och komik. Ändå är det få aktörer inom rekrytering och jobbsökande som lyfter fram arbetslivet på ett sätt som fångar de där mänskliga nyanserna. När rekryteringsplattformen JobbSafari beslutade sig för att förnya sitt varumärke ville man göra saker annorlunda.

Tillsammans med byrån F&B Happy och illustratören Maja Sten har sajten fått en makeover – där stela stockbilder på leende människor i kontorslandskap ersatts av lekfulla illustrationer av djur. Bakom den lekfulla ytan finns dock en seriös ambition. Med JobbSafari vill man positionera sig som något mer än bara en plats där människor hittar sitt nästa jobb.

– I det nya JobbSafari finns ett av marknadens bredaste och djupaste erbjudanden. Det handlar inte längre bara om jobbsökande utan om att vara en guide genom hela arbetslivet, både för arbetsgivare och talanger, säger teamet bakom projektet på F&B Happy.

Strategin fick styra formen

Den tanken kom att genomsyra hela arbetet. Innan några färger valdes eller illustrationer skissades fram ägnades mycket tid åt att förstå hur företaget förändrats och vart det var på väg. För F&B Happy handlade projektet lika mycket om organisationsutveckling som om formgivning.

– Vi på F&B Happy tycker om att verkligen jobba tillsammans med våra kunder och vi fann varandra direkt med teamet hos JobbSafari i det arbetssättet. Vi hade en bred sammansättning i den gemensamma arbetsgruppen, vilket gjorde att alla perspektiv på förflyttningen fanns med redan från början. Fördelen med det är inte bara att processen blir så mycket roligare, utan också att genomförandet går betydligt snabbare när organisationen känner sig delaktig, säger Pontus Höfvner, design director på Happy.

Arbetet bedrevs i nära dialog mellan byrå och kund. Snarare än att presentera färdiga lösningar testades idéer löpande och utvecklades gemensamt. I processens första steg centrerades allt till att förstå affärsstrategin och hur den påverkade erbjudandet och valet av varumärke.

– När vi tillsammans enats om den framtida positionen gick vi vidare till den visuella identiteten. Vi jobbade hypotesbaserat och testade tillsammans de tankar vi hade kring den visuella identiteten löpande under processen. Det intressanta var att flera av de saker som såg ut som utmaningar i början visade sig inte vara några problem alls när vi väl började utforska dem, säger han.

Resultatet blev också ett exempel på hur mycket som kan hända när en organisation vågar ompröva bilden av sig själv. Pontus lyfter fram att arbetet blir så mycket enklare när uppdragsgivaren är villig att gå den extra milen.

– Som uppdragsgivare krävs det mod att genomföra en större förändring och få med sig hela organisationen. Det är lätt att stå utanför och säga vad som borde göras, men något helt annat att faktiskt göra det. Där tycker vi att JobbSafari visade en imponerande genomförandekraft. Inte konstigt kanske med tanke på att de är experter på området.

Ett namn fullt av möjligheter

Trots att mycket skulle förändras var det tidigt klart att namnet JobbSafari skulle vara kvar. Istället blev det själva utgångspunkten för det kreativa konceptet. Tidigare hade namnet varit kopplat till en ganska bokstavlig safariassociation: en arbetssökande med kikare, tropikhjälm och khakikläder på jakt efter nästa jobb. Den bilden ville man lämna bakom sig, men utan att förlora det unika i namnet.

– Vi ville behålla det lite quirky och egenartade som namnet ger, men samtidigt tillföra tyngd och använda det för att spegla vilka de är i dag. JobbSafari är ett ambitiöst företag med stor erfarenhet och professionalism, men också med en väldigt fin kultur präglad av nyfikenhet, humor och humanism. Allt handlar trots allt om att hjälpa människor att hitta rätt och matcha rätt person med rätt arbetskultur.

Lösningen blev att dela upp namnet i två delar: Jobb och Safari.

– Jobb placerar oss i rätt kontext och berättar vad verksamheten handlar om. Safari är det som särskiljer oss och öppnar upp en hel värld av kreativa möjligheter i kombination med Jobb. Det är även grunden till att vi använder versaler på både Jobb och Safari i namnet, säger Pontus.

Kondens serif med editoriellt uttryck

Det blev också startpunkten för identitetens visuella universum. Jordnära safarifärger fungerar som en lugn bas medan starkare accentfärger tillför energi. Mönster hämtar inspiration från djurvärlden men har ritats med en lite slarvig känsla, som om de uppstått under ett möte framför en whiteboard.

En del i förändringen till det nya JobbSafari är att man vill satsa mer på redaktionellt innehåll på sajten, därför blev det viktigt att ge varumärket en mer publicistisk och kunskapsdriven ton. Till följd av det fick typografin spela en större roll än den ofta gör i den här typen av projekt – även om man från byråns sida fick kompromissa lite.

– JobbSafari kommer att vara en tankeledare i sin bransch. En kondens serif med ett editoriellt uttryck hjälper till att understryka det. JobbSafari önskade att typsnittet skulle vara ett Google-snitt vilket begränsade urvalet, men vi tycker att vi hittade ett bra alternativ. Lite i tunnaste laget men fördelarna överväger nackdelarna här. I samma typsnittsfamilj finns nämligen en mångsidig linjär som fungerar fint som ett kompletterande typsnitt.

Fanns det någon särskild insikt om dagens arbetsliv eller jobbsökande som påverkade designen?

– Dagens arbetsliv handlar lika mycket om att hitta den kultur som passar dig som den exakta rollen. Det ville vi fånga med ett grepp som tillåter mer möjligheter att uttrycka en känsla. Idag finns också en obalans mellan arbetsgivare och arbetstagare, där JobbSafari har skapat en yta där båda möts på samma premisser.

Samtidigt menar Pontus att man också behöver titta längre fram i kurvan. Redan nu kan man se att det kommer att bli hård konkurrens om vissa yrkesroller, och den plattform som bäst kan bygga relationer med individer kommer att vinna i det långa loppet.

– Slutligen söker många kunskap som de kan lita på, och där har vi byggt identiteten med serifen och editoriell känsla i valda delar för att stärka JobbSafaris roll som thoughtleader inom området.

Illustrationer av Maja Sten

Men det är illustrationerna som ger identiteten dess personlighet.

I en tid när många varumärken närmar sig varandra visuellt, med samma typer av stockfotografier och generiska AI-genererade bildvärldar, känns de svartvita djuren nästan oväntat analoga. De påminner om tidningsteckningar, satirteckningar och klassiska fabler snarare än om modern employer branding. För F&B Happy var det också en medveten strategi.

– Alla i branschen använder likartade fotomanér som skildrar likartade situationer. Vi ville bryta det mönstret och sticka ut med ett distinkt manér som bygger mer på känslor. Vårt kreativa koncept gjorde det självklart att vi skulle jobba med illustrerade djur i arbetslivssituationer.

Valet av illustratör föll snabbt på Maja Sten, vars bilder ofta rör sig i gränslandet mellan humor, vardagsobservation och poesi.

– Vi var säkra på att hon med sin underbara penna skulle kunna balansera upp illustrationerna, bort från det gulliga och barnsliga, till att få den rätta karaktären vi var ute efter.

Maja beskriver själv uppdraget som ovanligt lockande.

– Fabler i kontorsmiljö var beskrivningen jag fick, och jag gick igång direkt på den. Det fanns något både lustfyllt och utmanande i uppgiften. Att få berika den ganska stela och opersonliga kontorsmiljön med uttrycksfulla djur tilltalade mig väldigt mycket, säger hon.

Lek som arbetsmetod

Redan under den inledande pitch-presentationen av Maja fick teamet på F&B Happy bekräftat att de valt rätt kvinna för jobbet. När de första skisserna presenterades hade hon redan hittat sin arbetsmetod.

– Jag gjorde en liten lek för mig själv. För varje illustration utgick jag från tre kriterier. Först valde jag ett jobb, sedan ett djur och sist en känsla. Därefter lekte jag runt med kombinationerna och såg vad som hände.

Metoden låter enkel, men resultatet blev en serie karaktärer som fångar något djupt mänskligt. En stressad fågel framför datorn. En eftertänksam fisk i ett mötesrum. Ett djur som försöker navigera en arbetsvardag fylld av oskrivna regler och sociala koder.

– Kroppsspråket är väldigt viktigt eftersom det säger så mycket. Om någon är avslappnad, rädd, engagerad eller ledsen behövs egentligen ingen text. Känslan finns redan i kroppen. Jag spanar ofta på människor och hur de går, står och rör sig. Dessutom har man människor omkring sig som man känner så väl att deras kroppsspråk finns lagrat i minnet. Både min pappa och min sambo har faktiskt fått vara modeller i vissa av bilderna, säger Maja.

Med humor som kommunikation

Just igenkänningen blev en viktig del av projektet, och vad funkar bättre än humor för att få folk att relatera? Humorn skulle dock aldrig bli ett självändamål, utan fungera som en väg in till de känslor som präglar arbetslivet.

– JobbSafari handlar om att se personen bakom yrket och kulturen bakom arbetsgivaren. Humorn blir ett sätt att skapa igenkänning. Vi känner alla igen känslorna som uppstår på jobbet – nervositeten inför en intervju, frustrationen över ett möte eller glädjen när något går bra, säger Pontus och lägger till:

– Vi ville inte heller att illustrationerna skulle bli gulliga, utan få lov att vara mer poetiska och fånga de komplexa känslor som man kan uppleva kopplat till arbetslivet.

Bakom illustrationerna finns också en vilja att göra kommunikationen mer inkluderande. Genom att använda djur istället för människor slipper man många av de stereotypa representationer som ofta uppstår i bildval kring arbetsliv.

– För att stärka det editoriella uttrycket ville vi också jobba i svartvitt. En annan fördel med det här valet är att det lätt blir inkluderande och man kommer bort från frågor kopplade till etnicitet och könsstereotyper. Vi kan alla vara en fisk.

Det är en mening som sammanfattar projektet ganska väl. Kanske känner du igen dig i gnun som fingrar nervöst på kaffeautomaten på nya jobbet, eller den konflikträdda påfågeln som ska in i löneförhandling. För bakom zebrorna, fiskarna och fåglarna gömmer sig något som de flesta känner igen: osäkerheten, ambitionen, nyfikenheten och längtan efter att hitta rätt sammanhang.

– Jag hoppas att människor känner glädje, igenkänning och nyfikenhet när de möter illustrationerna. Om man stannar upp en stund, ler och känner att man känner igen sig, då har de gjort sitt jobb, säger Maja avslutande.

Arbetsgrupp F&B Happy:

Lotta Thiringer, Kundansvarig Projektledare

Sofie Ahlström, Operativ Projektledare

Pontus Höfvner, Design Director

Dan Bunnskog, Design Director

Michelle Christiansen, Designer

Maja Schein, Designer

Anders Kornestedt, Varumärkesrådgivare

Filippa Dahlkild, Varumärkesstrateg

Arbetsgrupp F&B:

Louise Stevandersson, Projektledare

Lena Grundström, Produktionsledare

Hampus Karnell, Strateg

Joakim Blondell, Art Director

Jacob Nelson, Copy

Andrea Sundström, Copy

Alla bilder (om ej annat angivet): JobbSafari / F&B Happy.