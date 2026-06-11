AI-designat drömflak blir verkligt

Tidigare i år utannonserade arrangörerna Google Chromebook och Elgiganten tävlingen Drömflaket. Instruktionerna var enkla: designa ditt drömflak med hjälp av AI. Det vinnande bidraget väljs ut av en jury och byggs sedan upp som ett riktigt studentflak inför examen.

För Isra Almadhoun, som vann tävlingen med sitt blommiga vård-inspirerade flak, började arbetet med en ganska enkel idé.

– Jag tänkte först bara på ett fint, somrigt och enkelt flak. Jag skrev till Gemini att jag ville ha blommor och en härlig sommarkänsla.

När de första bilderna genererades började hon utveckla konceptet vidare.

– Jag tyckte att den första bilden var jättefin men att jag kanske behövde lägga till lite mer. Då fick jag idén att göra flaket mer personligt för vår klass, så jag lade till vård- och omsorgssymboler som representerar vårt program. Jag la också till discokulor för att ge flaket en rolig och festlig känsla.

Resultatet blev ett flak där somriga färger och blomsterdekorationer kombineras med symboler av sprutor, plåster och diverse inre organ. Enligt Isra var det viktigt att designen både skulle kännas kul och representera utbildningen.

– Från början visste ingen från min klass om detta så idén växte fram lite steg för steg. Medan jag skapade flaket försökte jag tänka på vad de andra i klassen skulle tycka så att det skulle passa oss alla.

När det stod klart att Isra och klassen hade vunnit var lyckan total.

– Vi är så glada. Det känns helt overkligt att få flaket byggt i verkligheten. Att något som är skapat genom AI nu kommer att finnas på riktigt. Det kommer verkligen vara det häftigaste flaket någonsin.

Google Gemini som verktyg

Isra berättar att hon även tidigare använt Google Gemini för att skapa bilder. Under arbetsprocessen blev verktyget en hjälp för att visualisera och vidareutveckla sina idéer.

– Jag beskrev min idé och vilka detaljer jag ville ha med, och sedan hjälpte Gemini mig att visualisera den. Jag testade några olika idéer och lade till detaljer tills det kändes helt rätt.

Enligt juryn var det just kombinationen av kreativitet och personliga detaljer som gjorde att bidraget stack ut bland de många tävlingsbidragen.

– Det har varit otroligt häftigt att se hur de svenska eleverna har tagit sig an AI. Nivån på bidragen har varit skyhög. Men för juryn blev Vård- och omsorgsflaket en omedelbar favorit. Det var inte bara kreativt, utan fyllt av personliga och varma detaljer som verkligen kändes äkta, säger Emelie Paulsson från Google Chromebook, som satt i juryn tillsammans med bland andra Youtube-profilen Momo Alikar.

För klassen innebär vinsten mer än att få sitt koncept förverkligat. Enligt Isra fanns det en osäkerhet kring om klassen över huvud taget skulle ha möjlighet att ordna ett studentflak.

– Detta betyder verkligen mycket för oss. Av flera olika anledningar hade vi kanske inte haft möjlighet att ordna ett flak, så att vinna detta gör stor skillnad. Nu får vi vara med och fira studenten på samma sätt som många andra klasser, och vi är väldigt tacksamma för den möjligheten.

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