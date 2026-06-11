Arctic Paper lyfter det taktila i ny publikation

Analog är den fjärde utgåvan i Arctic Papers Surface-serie och består av två böcker samlade i ett slipcase. Genom konst, design, mode, litteratur och mat undersöks hur kreatörer arbetar med materialitet och sinnliga upplevelser i en allt mer digital vardag.

– Allt större del av våra liv har blivit digitala, men våra sinnen behöver närvaro och fokus. Inte minst ser vi hur tryckta läromedel gör comeback i skolan eftersom de är viktiga för både inlärning och läsförståelse. Vi ser också en ökad efterfrågan på barn- och ungdomsböcker, säger Leif-Arne Karlsen på Arctic Paper.

Den ena boken, Analog Work, samlar arbeten av internationella konstnärer och designers som bland andra Sarah Illenberger, Anny Wang och Tim Söderström, Daniel Gordon och Anna Kulachek. Gemensamt för de medverkande är ett fokus på material, hantverk och verk som engagerar flera sinnen än synen.

– De banar väg för återgången till det fysiska genom verk som talar till våra sinnen, säger Arctic Paper om de medverkande kreatörerna.

Guide till bättre pappersval

Den andra delen, Analog FAQ, har en mer praktisk inriktning. Här besvaras frågor om pappersval, produktion och hållbarhet med hjälp av erfarenheter från formgivare, tryckare, förläggare och produktionsledare. Målet är att visa hur val av papper påverkar slutresultatet – inte bara tekniskt utan också upplevelsemässigt.

– Inspiration och kunskap om hur viktigt pappersvalet är och hur det kan stärka ett budskap är det vi hoppas att läsaren tar med sig.

Enligt Arctic Paper spelar papperets egenskaper en avgörande roll för hur innehållet uppfattas.

– Papperets taktila och visuella intryck är minst lika viktiga som designen. Genom att välja rätt nyans, yta och bulk kan man förstärka den känsla man vill förmedla.

Arctic Volume blir Arctic

Samtidigt som Analog lanseras genomför Arctic Paper också en förändring i sitt designsortiment. Varumärket Arctic Volume byter namn till Arctic och får en uppdaterad visuell identitet.

De två papperskvaliteterna Arctic Volume White och Arctic Volume Ice behåller dock sina egenskaper och fortsätter att ingå i Arctic Design Range.

– För att bättre återspegla varumärkets moderna karaktär förenklar vi namnet och moderniserar det befintliga visuella språket, säger Leif-Arne Karlsen.

Arctic Design Range består av matta, bestrukna papper med hög bulk och finns i två nyanser: naturvita White och den klarare Ice. Produkterna används ofta inom bokutgivning, designprojekt och varumärkeskommunikation.

Fokus på material och hållbarhet

Publikationen fungerar också som en demonstration av papprets möjligheter. Analog är tryckt på flera olika kvaliteter ur Arctic Design-sortimentet, i både varierande nyanser och gramvikter.

Arctic Paper lyfter samtidigt fram papperets miljömässiga fördelar. Produktionen vid bruket i Grycksbo drivs med 100 procent fossilfri energi från egen biobränsleanläggning och kompletterande grön el.

Med Analog vill företaget inte bara visa upp sitt papper, utan också argumentera för den tryckta publikationen som medium i sig. När allt fler delar av vardagen blir digitala menar Arctic Paper att det fysiska formatet får en ny betydelse – som något som engagerar både öga, hand och minne.