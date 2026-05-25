Så gjordes Volvo Centum – typsnittet som ska göra vägarna säkrare  

Tänker du på vilket typsnitt som visas på skärmen i bilen? Om du läser den här artikeln är chansen i och för sig större att du hör till dem som gör det – men de flesta gör det antagligen inte. Ändå kan just formen på en bokstav vara skillnaden mellan ett snabbt beslut och ett ögonblicks distraktion i trafiken. För Volvo Cars har typografi blivit ännu en del av säkerhetsarbetet, och resultatet kan ses i det nya typsnittet Volvo Centum.

Forskning visar att distraktion orsakar upp till 30 procent av alla trafikolyckor globalt, och mycket av förarens uppmärksamhet riktas i dag mot bilens digitala gränssnitt. För Volvo blev frågan därför konkret: kan ett typsnitt bidra till säkrare körning?

Svaret blev ett två år långt utvecklingsarbete där varje komponent vägdes mot samma princip som företaget byggt sitt varumärke kring i snart ett sekel – säkerhet.

– Varje detalj i vårt gränssnitt är en chans att bidra till en säkrare körning. Typografi är ett av de kraftfullaste verktyg vi har, men också ett av de mest förbisedda, säger Matthew Hall, UX creative director på Volvo Cars.

Ett samarbete med Dalton Maag

Det nya typsnittet är utvecklat tillsammans med typsnittsbyrån Dalton Maag, kända för projekt för bland andra BBC, Netflix och USA Today. Men enligt Frida Langenius, head of brand strategy på Volvo Cars, började arbetet långt innan den första bokstaven började ritas.

– Projektet föddes i samband med uppdateringen av vår nya visuella identitet, så typsnittet är en del av en större helhet. Volvo Centum är resultatet av ett extremt nära samarbete mellan flera interna avdelningar på Volvo: UX, design, safety, comms och brand. När idé och koncept var framtaget tog vi hjälp av världens bästa typsnittsstudio Dalton Maag för att göra det till verklighet.

Hon beskriver hur arbetet handlade om långt mer än estetik. Varje kurva, vinkel och proportion testades och justerades in i minsta detalj för att fungera i situationer där information måste uppfattas på en bråkdels sekund.

– Konkret har vi jobbat med distinkta karaktärsformer för att förenkla igenkänning av bokstäver, optimerat avstånd mellan tecken för att minska visuellt brus, och öppnat upp aperturer i mindre grader för att öka läsbarheten.

Balansen mellan funktion och identitet

Resultatet är ett typsnitt som ska fungera lika bra på en instrumentpanel i 100 kilometer i timmen som i en mobilapp eller på en reklamskylt. Att hitta balansen mellan funktion och identitet blev en av projektets största utmaningar och skulle visa sig ta tid.

– Att skapa något som både är läsbart, skalbart, tydligt och känns Volvo i varje detalj var den stora utmaningen. Kombinationen av läsbarhet och unik karaktär, för att fungera som vårt enda typsnitt i all intern och extern kommunikation. Från instrumentpanelen, till appen, till skyltar i fabriken, till information, reklamfilm, annonser och utomhustavlor, säger Pontus Caresten Lychou, creative director på Volvo Cars.

Det märks att projektet ligger nära företagets syn på design: lågmäld, funktionell och nästan osynlig när den fungerar som bäst. Volvo Centum är inte tänkt att dra till sig uppmärksamhet, tvärtom är målet är att minska den.

– Att designa för rörelse och för information som ska uppfattas i en snabb blick kräver ett annat sätt att tänka. Det här är en typografi som är utvecklad för att fungera under press, på många olika språk och i hastigheter upp till 100 km/h, säger Zeynep Akay, creative director på Dalton Maag.

Stöd för 850 språk

Volvo Centum stödjer 850 språk, inklusive kinesiska, arabiska, japanska och koreanska – något som innebar ytterligare tekniska och kulturella utmaningar.

– Komplexa skript har alltid utmaningar. I vårt fall var det exakt samma som i projektet i stort: hur gör vi ett så läsbart typsnitt som möjligt, samtidigt som vi förmedlar Volvos DNA. Typsnittet är kompatibelt med 850 språk, för att fungera på alla våra nuvarande och framtida marknader, säger Pontus.

Att mäta exakt hur mycket säkrare ett typsnitt gör körningen är däremot betydligt svårare. Men enligt Volvo handlar det om att optimera alla små delar som tillsammans påverkar förarens fokus.

– Att mäta effekt med exakthet är i princip omöjligt, det finns helt enkelt för många faktorer och parametrar. För oss handlar det om att så långt det är möjligt optimera för läsbarhet för att föraren snabbt ska kunna identifiera bokstäver, tecken och siffror, även när man sneglar på skärmen i 100 km/h. Vi har utvecklat ett typsnitt med säkerhet som grundprincip, precis som vi utvecklar våra bilar, säger Frida.

”För viktigt för att hålla för oss själva”

Volvo Centum gör debut i nya Volvo EX60 och kommer därefter att rullas ut till miljontals bilar via mjukvaruuppdateringar. Men kanske mest anmärkningsvärt är vad som händer efteråt.

Inför företagets 100-årsjubileum 2027 planerar Volvo att göra typsnittet open source – tillgängligt även för andra aktörer, inklusive konkurrenter. Beslutet knyter an till företagets kanske mest kända säkerhetsbeslut: att dela patentet för trepunktsbältet med resten av världen 1959.

– Vi har en lång tradition av att dela med oss. Sedan trepunktsbältet har vi utvecklat dussintals säkerhetsinnovationer som har blivit branschstandard. Säkerhet är helt enkelt för viktigt för att hålla för oss själva. Här gäller samma princip, att låta resten av världen ta del av något som vi arbetat länge och hårt med, som fler kan ha nytta av, säger Pontus.

Ser ni det här som ett sätt att påverka hela bilindustrin?

– I bästa fall ja, eller åtminstone inspirera fler att tänka på säkerhet i varje detalj. I och med skärmarnas inträde i moderna bilar har typografi och UX blivit livsviktigt. Förhoppningsvis kan Volvo Centum fungera som en påminnelse om det, avslutar Pontus.

Alla bilder: Volvo Cars.