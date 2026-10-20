Bland vägskyltar och silvertryck – här är 2025 års bästa bokkonst

Svensk Bokkonst är en årlig jurybedömd tävling som ända sedan 1933 uppmärksammar omsorgsfullt formgivna och producerade böcker. Årets urval rymmer både böcker som tar ut svängarna och sådana där formgivningen arbetar mer lågmält. Typografi, text och bild bedöms tillsammans med pappersval, tryck och bindning.

Nina Ulmaja, bokformgivare, författare och styrelseordförande i Svensk Bokkonst, beskriver vad föreningen söker:

– Är boken en sinnlig upplevelse och inte ”bara en berättelse”? Om ja, kan den prisas i Svensk Bokkonst.

Den 20 oktober presenterades årets 25 utvalda böcker på Moderna Museet i Stockholm. Urvalet spänner från barnböcker och biografier till konstnärsböcker och serier. Här är fyra titlar vi gärna tittar närmare på.

Static motion – en bok som börjar direkt

Den som öppnar Static motion behöver inte ta sig förbi något förord för att komma till bilderna. De börjar redan på utsidan och fortsätter genom boken, som saknar både traditionellt omslag och titelsidor. Fotografen Carl Ander har under mer än tio år samlat instruktionsböcker om sport, hälsa och självhjälp. Här har fotografierna lyfts ur sina ursprungliga sammanhang och fått klara sig utan förklaringar om hur man brottas, stretchar eller ger massage. Kvar finns kroppar och gester som kan framstå som både komiska och ganska märkliga.

Lundgren+Lindqvist har varit med i bildurvalet och byggt upp ordningsföljden över bokens 328 sidor. Även ryggen är värd att titta närmare på: där bildar tolv fotografier av kroppsställningar och föremål bokstäverna i titeln.

Tratex – välbekanta bokstäver med en mindre känd historia

Från bilder som blir bokstäver till bokstäver som ska gå att läsa i farten. I Tratex: a Road Sign Alphabet in the Making har Rikard Heberling och Jonas Williamsson undersökt historien bakom de svenska vägskyltarnas alfabet. Boken har sitt ursprung i arbetet med Munken Sans, som vi skrev om när typsnittet lanserades. När Lineto tog fram det för Arctic Paper med Tratex som förebild började man också gräva i vägskyltalfabetets historia. Den researchen blev så småningom en bok.

De båda står också för formgivningen. Originalritningarna från 1966 återges i sin helhet, tillsammans med en essä som följer alfabetets utveckling fram till dess digitala liv. Det ger en chans att bekanta sig ordentligt med bokstäver som många av oss annars mest använder för att hitta rätt avfart.

Keep Smiling! – Pontus Hultén i tryck

Utställningskataloger, affischer, inbjudningar och programblad får berätta om Pontus Hultén i Keep Smiling! The Printed Universe of Pontus Hultén. Bakom boken ligger tio års research och samlande av formgivaren Stina Gromark, som har sammanfört omkring 200 grafiska objekt. De är ordnade efter teman, med utrymme för de experiment som växte fram mellan konstnärer, formgivare, skribenter och tryckare.

Stinsensqueeze står för formgivningen av boken, där intresset för tryck också märks i den egna produktionen. Fyrfärg kompletteras med partier i dekorfärg och kallfoliering, medan omslaget är screentryckt.

Vit Volvo – 336 sidor av misstänkta samband

En fabriksolycka, ett attentat och en vit bil som försvinner från platsen. I Erik Svetofts serieroman Vit Volvo är det svårt att veta vad som är slump och vad som hör ihop. Sanatorium Förlag beskriver boken som en absurd thriller, och i persongalleriet finns bland andra en ambitiös livvakt, en förälskad receptionist och en mellanchef som funderar på att köpa hatt.

Boken är formgiven av Jens Andersson och Erik Svetoft och utgiven som ett trådhäftat mjukband med blått snitt.

Årets katalog i svart och silver

Oskar Laurin Studio har formgett katalogen som presenterar de 25 utvalda böckerna. Detaljbilder, utfallande uppslag och silvertryck mot svart bakgrund ger plats åt böckernas form. Även katalogens egen konstruktion syns tydligt: trådarna i ryggen är lämnade öppna.

– Jag valde ett högbulkigt obestruket papper för att ge katalogen kropp och stadga. Katalogen har en öppen trådbindning, där konstruktionen synliggörs och samtidigt låter uppslagen öppnas helt. Eftersom katalogen är full av bilder blir det då möjligt att trycka på hela pappersytan, förklarar Oskar Laurin.

De 25 böckerna visas på Kungliga biblioteket i Stockholm mellan den 21 oktober och 21 november. De går också vidare till den internationella tävlingen The Best Book Design from all over the World i Leipzig.

Årets 25 utvalda böcker

Här är hela urvalet, med respektive formgivare: