London Film Festivals nya uttryck formas med ljus

Marina Willer rör sig redan mellan de två världar som BFI London Film Festivals nya identitet skulle förena. Vid sidan av arbetet som formgivare och partner på Pentagram är hon filmskapare. Hon har gjort flera kortfilmer och långfilmsdokumentären Red Trees, som hade premiär i Cannes.

När festivalen behövde utveckla sitt visuella uttryck för digitala plattformar, utan att tappa kopplingen till själva filmmediet, föll uppdraget därför naturligt på Willer och hennes team.

– Vi ville utveckla det tidigare varumärket, göra det digitalt från grunden och relevant för vår samtid. Samtidigt behövde det fungera tillsammans med olika kampanjer varje år, säger Marina.

Pentagram tog fram både festivalens övergripande identitet och årets kampanj. I den senare står London Film Festival i centrum. Ibland visas bokstäverna i sin helhet, ibland beskärs de tills bara färg, reflektioner och delar av formerna återstår.

Ett alfabet av ljus

Teamet började med att undersöka hur LFF-formerna kunde skapas fysiskt. Speglar, projektioner och ljus som bröts genom vatten hörde till de första försöken. Till slut fastnade man för genomskinliga plexiglasskivor där formerna skurits ut som negativa ytor.

Skivorna roterades framför kameran, fotograferades och filmades i färgat ljus. När vinkeln förändrades gjorde motivet detsamma: konturerna gled isär, färgerna blandades och det som nyss varit ett tydligt L började fungera mer som en bild än ett tecken.

– I en värld där det finns en sådan besatthet av AI och det digitala, och där streaming har blivit normen, ville vi hylla filmen och biografen. Ljus och färg är så viktiga delar av film.

Kampanjen är gjord för skärmar, men dess karaktär kommer från det som hände framför kameran. De skiftande färgerna och ojämna ljusfallen är inte effekter som lagts ovanpå i efterhand, utan en del av själva inspelningen.

– Vi använder alltid metoder som känns mer autentiska, och det går att se i slutresultatet. I det här fallet syns det att uttrycket har skapats med ljus och film.

Det filmade och fotograferade materialet bearbetades sedan i After Effects och samlades till ett system för stillbild och rörelse i Figma. LFF kan visas i sin helhet, men också beskäras tills bara ett utsnitt av en form eller en färgövergång återstår. Det ger kampanjen gott om rörelsefrihet utan att varje tillämpning behöver uppfinna ett nytt bildspråk.

Från fasadskylt till digital logotyp

Den fasta logotypen har sina rötter i BFI Southbank och den upplysta skylt som arkitekten Norman Engleback ritade 1957. I stället för att återge den i detalj letade Pentagram efter dess mest grundläggande idé.

– Vi sökte efter det enklaste möjliga sättet att berätta samma historia. Det är som en hyllning till den ursprungliga ljusinstallationen på BFI Southbank.

Resultatet är en platt och förenklad version som behåller kopplingen till byggnaden, men är lättare att använda i små format och rörlig grafik. Det är en ganska behändig förflyttning: från en skylt som bokstavligen tänds när London mörknar till en logotyp avsedd för mycket mindre skärmar.

Ett typsnitt utvecklat för att kännas

I den övriga typografin används GT Haptik från schweiziska Grilli Type. Typsnittet utvecklades genom undersökningar av hur latinska bokstavsformer kan kännas igen genom beröring, även med förbundna ögon.

Den taktila bakgrunden passar ett projekt där typografin fått lämna skärmen och bli fysisk. Men för Pentagram handlade valet också om vilken sorts festival London Film Festival vill vara.

– Vi ville ha ett typsnitt som kändes väldigt demokratiskt. LFF är öppet för alla, så identiteten behövde alltid kännas tillgänglig. Den monolinjära konstruktionen gör att typsnittet känns stadigt, medan de oväntade bokstavsformerna förmedlar den upptäckarglädje som festivalen erbjuder genom film och upplevelser.

GT Haptiks jämntjocka linjer håller informationen tydlig, samtidigt som flera av tecknen har egenheter som gör att typsnittet inte blir helt neutralt. Det är en fin parallell till festivalen själv: öppen för en bred publik, men fortfarande intresserad av det oväntade.

Den nya identiteten kommer att synas under festivalens 70:e upplaga, som pågår den 7–18 oktober 2026. Årets program omfattar 251 titlar från 88 länder, med visningar i London och på festivalorter runt om i Storbritannien.

När Marina sammanfattar arbetet återkommer hon till mötet mellan grafisk design och film – de två delar som präglat projektet från början.

– Min passion för film och för mer experimentell design möttes i arbetet med teamet. Vi ville skapa något som verkligen speglar film, inte tv. Det är en hyllning till biografen och all dess dramatik, men samtidigt tillräckligt flexibelt för att fungera på alla typer av skärmar och digitala plattformar, avslutar Marina.

Projektgrupp:

Marina Willer @marina_willer

Marta Gaspar @msdgaspar

Thomas Chan @thomaschaan

Hamlet Auyeung @hijklm_nopqrst

Martin Grigorov @martin.grigorovv

Cam Evans @camm.evans

Emily Ueike @emilyueike

Fenella Rogers

Foto: Mel Duarte @mel_castro_duarte

Ljud: Maxwell Sterling @maxwellsterling

Alla bilder i artikeln: Pentagram / London Film Festival.