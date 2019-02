Efter flera år av mindre förändringar får nu Formex en helt ny kostym

TEXT Mina Stierna

Annons

Till mässan i augusti kommer Formex att genomgå en stor förnyelse med nya produktområden och en ny uppdelning i utställningshallarna. Allt för att utställare och besökare ska kunna nätverka bättre och hitta mer inspiration. Det innebär nya möjligheter och en helt ny hall-layout på Formex – Nordens ledande mässa för inredningsdesign.

Mässan som endast har genomgått mindre förändringar sedan 2011, tycker nu att det är hög tid att få en ny och bättre anpassad kostym. Detta lagom till höstens Formex 20-23 augusti­, den 112:e i ordningen sedan starten 1960.

– Vi vill vitalisera Formex och göra mässan mer spännande, i syfte att möta de nya köpbeteenden vi ser, bland annat när det gäller e-handel, säger Formex proiektchef Christina Olsson.

Här är Formex nya produktområden:

DINING (Hall A)

I Formex nya område DINING ryms allt som förgyller upplevelsen kring det dukade bordet. DINING omfamnar helheten, från preparering till servering, till vardags som till fest.Produktexempel inom DINING: glas och porslin, köksartiklar, bords- och kökstextilier, bar och drinktillbehör, knivar, bakning, keramik, bestick, skålar, mathantverk och gourmetgåvor.

SCANDINAVIAN LIVING (Hall A)

Begreppet SCANDINAVIAN LIVING är ett etablerat, internationellt riktmärke inom design och interiör. Här förenas varumärken och produkter som har de nordiska form- och materialvalen som gemensam nämnare. Produktexempel inom SCANDINAVIAN LIVING: interiörkoncept och heminredning med det skandinaviska uttrycket i fokus.

GIVING (Hall A)

Det nya området GIVING fokuserar på gåvor för livets alla tillfällen. I en värld där mottagaren redan har det mesta blir omtanken bakom gåvan och presentationen av den desto viktigare.Produktexempel inom GIVING: designade gåvor, utvalda detaljer och smarta objekt, produkter och gåvor produkter till barn, hantverk, slöjd, souvenirer, kort, papper och förpackning.

DECORATIVE LIVING (Hall B)

I området DECORATIVE LIVING presenteras inredningen och objekten som förstärker och förgyller.

Produktexempel inom DECORATIVE LIVING: ett brett sortiment inom atmosfärsskapande inredningsprodukter, växter, faux botanicals, krukor och tillbehör till blomsterarrangemang.

WELLBEING (Hall C)

Nya området WELLBEING riktar sig till en växande livsstil där man gör medvetna produktval för själslig balans. Genuint och sinnligt med välmående i fokus och en uppskattning för det estetiska. I WELLBEING ryms allt från dofter för välbefinnande till designade träningsprodukter som ger energi att möta en intensiv vardag.

Produktexempel inom WELLBEING: rumsdofter, tvålar, sinnliga material, redskap och produkter för träning och välmående.

LIFESTYLE LIVING (Hall C)

Området LIFESTYLE LIVING riktar sig till inköparen och besökaren som fokuserar på kommersiell design. Här tas temperaturen på aktuella trender och det senaste inom inredning och design för hemmet. Interiörer som i färg och form uttrycker den personliga stilen.

Produktexempel inom LIFESTYLE LIVING: interiörkoncept, belysning, heminredning, textilier, mindre möbler, livsstilsprodukter.

UPCOMING (Hall C)

Formex är en given plattform för morgondagens formgivare och designers. I området UPCOMING presenteras utvalda talanger i form av Design Talents. I Next Step finns företag i tidig etableringsfas. I området UPCOMING får besökaren också möjlighet att se spännande projekt från skolor och föreningar inom design. Allt samlat under ett och samma tak i syfte att ge de allra bästa av förutsättningar för morgondagens stjärnor.

Delområden: Design talents, Next Step, skolor och projekt.

ADDING (Hall AG)

I området ADDING samlas utställare med produkter som adderar det där lilla extra till inredningen eller klädseln. Här finns bredden som omfattar likväl mode och funktion. Exempelvis säsongsprodukter såsom flip-flops och tunikor för butiken vid havet, gummistövlar för pop-up-butiken på festivalen, eller en skön sjalpläd att svepa över axlarna en kulen dag hemma. Till ADDING kommer inköparna som söker detaljerna till sortimentet i den välsorterade inredningsbutiken.

Produktexempel inom ADDING: accessoarer, mode, smycken, inredningsdetaljer

Mer information: www.formex.se