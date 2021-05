2021 års examensutställningar på webb och gata

TEXT Lamin Kivelä

I år består designutbildningarnas examensutställningar av spridda skurar, fysiska och på webben. En del har pågått ett tag och andra startar längre fram.

Liksom förra året tar flera av årets examensutställningar plats i det virtuella rummet, men många lärosäten har också börjat öppna upp för utställningar på gatan.

Vi uppdaterar listan fortlöpande. Tipsa gärna redaktionen om fler examensutställningar.

Beckmans

Stockholm

Time Well Spent, årets examensutställning på webben. Du kan också besöka utställningen 20–25 maj på Brahegatan 10 i Stockholm. Boka biljetter på länken ovan.

Berghs

Stockholm

From Chaos är titeln på den helt webbaserade examensfestivalen från Berghs. Utställningen pågår 21 maj 2021–22 maj 2021, klockan 15.00–18.00.

Brobygrafiska

Sunne

Examensutställning på webben, från Brobygrafiska och deras utbildningar Förpackningsdesigner, Grafisk formgivare/tekniker och Visuell grafisk kommunikatör.

Designhögskolan

Umeå

Designhögskolan vid Umeå universitet visar A Design Talk Show på webben den 1 juni, med start klockan 15.00 och avslutar med mingel 18.00. Virtuell utställning den 2 juni klockan 15.00, samma adress som ovan.

Examensarbeten från avgående elever på masters programme of fine arts (MFA) och bachelor’s programme in fine arts (BFA).

Forsbergs

Stockholm

Den 27 maj visar Forsberg examensutställningen Progression på webben, med examensarbeten från utbildningarna grafisk design, reklam och copywriting.

HDK-Valand

Göteborg

HDK-Valand examensprojekt på webben. Utställningar på plats hittar du i HDK-Valands kalender.

Högskolan Dalarna

Falun

Design Exit på webben, examensutställningen för sistaårsstudenterna inom grafisk design på Högskolan Dalarna.

Konstfack

Stockholm

I Konstfacks eventkalender hittar du avgångselevernas arbeten och examensevent. Förutom fysiska händelser, visas en del på Konstfacks Instagram och på Facebook och institutionens sida, Curator Lab.

Kungl. Konsthögskolan

Stockholm

Transmission, Kungl. Konsthögskolans avgångsutställning för masterexamen (MFA) hittar du på Konstakademien, Fredsgatan 12 i Stockholm. Utställningen pågår 21 maj–12 juni 2021 och håller öppet tisdag–fredag klockan 11.00–16.00 och lördag klockan 12.00–16.00.

Du kan se Must remain open at all times, Kungl. Konsthögskolans avgångsutställning för kandidatexamen (BFA) på Marabouparken konsthall, Löfströms allé 7–9 i Stockholm. Utställningen pågår 21 maj–6 juni 2021 och håller öppet tisdag–söndag klockan 12.00–17.00.

Linnéuniversitetet

Växjö

Linnéuniversitetet livesänder examensutställningen Screen Time II Scream Time på Zoom den 25 maj klockan 17.00. Efter det ska en digital utställning finnas tillgänglig på adressen ovan.

Linköpings universitet

Norrköping

Examensutställningen GDK EX 2021 visar arbeten från studenterna på Grafisk Design och Kommunikation vid Linköpings universitet, campus Norrköping.

Mittuniversitetet

Sundsvall

Examensprojekt från kandidatprogrammen Grafisk design och Industridesign.

Nyckelviksskolan

Lidingö

Nyckelviksskolan kör en Skyltfönster-utställning under maj 2021 (sista dag den 30 maj).

Du hittar utställningen i den långa gången utanför Hornstulls tunnelbanestation i Stockholm och på Nyckelviksskolans Instagram.

Stockholms konstnärliga högskola

Stockholm

Examensarbeten/expositioner från masterstudenterna i film och media vid Stockholms konstnärliga högskola (SKH).

Textilhögskolan i Borås

Borås

Den 4 juni 2021 samlar Textilhögskolan i Borås textil, teknik och ekonomi på den digitala examensutställningen Exit.

Vernissage klockan 12.00 med Textildesign och klockan 15.00 kör Modedesign en digital modevisning.

Artikeln uppdaterad 2021-05-24