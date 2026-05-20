Boostified-Pay vill göra stickerskulturen digital

Målet är att göra stickers till en naturlig del av människors digitala uttryck och samtidigt skapa en mer kreativ och levande onlineupplevelse.

– Profilsidor har blivit ganska opersonliga idag. Allt ser lite likadant ut och många profiler känns väldigt statiska, säger Nathalie Lameri, Boostified-Pays medgrundare.

– Samtidigt har stickers alltid varit ett sätt för människor att visa personlighet, humor och kreativitet. Då började vi tänka – varför finns inte den känslan digitalt också?

Vill bryta med standardiserade profilsidor

Boostified-Pay startade som en creatorplattform där creators och varumärken kan bygga relationer genom personliga länksidor. Med den nya satsningen får plattformen ett nytt visuellt och interaktivt lager.

Användare kommer nu kunna placera stickers direkt på sina publika profiler, ladda upp egna designer och interagera med andra creators genom olika stickerfunktioner.

För Nathalie handlar utvecklingen om ett större skifte kring digital identitet.

– Folk vill inte bara använda en plattform längre – de vill känna att den speglar vem de är. Ju mer man kan uttrycka sin personlighet och göra sin sida unik, desto starkare blir också kopplingen till plattformen.

Att inleda samarbete med den Lomma-baserade klistermärkestillverkaren StickerApp menar Nathalie kändes som ett naturligt steg.

– StickerApp har byggt en stark kultur kring kreativitet och personligt uttryck, vilket är exakt det vi också vill göra med Boostified-Pay. Vi gillar också att de gjort stickers till något mycket större än bara en produkt – det handlar om identitet och community.

– Stickers har alltid varit ett sätt för människor att uttrycka personlighet och tillhörighet. Nu får den kulturen ett digitalt liv också, säger bolaget.

Från skärm till verklighet

En viktig del av samarbetet är att de digitala stickersen också kan bli fysiska produkter via StickerApp. Det innebär att användare inte bara kan skapa och använda sina stickers online, utan också beställa dem som riktiga stickers att sätta på exempelvis laptops, mobiler eller anteckningsböcker.

– Det gör hela upplevelsen mycket mer verklig och personlig. Något som börjar digitalt kan plötsligt hamna i den fysiska världen också. Jag tycker det finns något fint i det, menar Nathalie.

Mer än bara en ny funktion

Make Your Mark beskrivs inte bara som en produktlansering utan som en creator-driven rörelse där stickers blir ett nytt socialt lager online.

Satsningen kommer bland annat innehålla interaktiva profil-stickers, limited drops, creator collaborations, community challenges och tävlingar där creators kan få sina designs producerade och distribuerade globalt via StickerApp.

Enligt Nathalie är det just stickerkulturens enkelhet som gör den fortsatt relevant – även i en allt mer digital tid.

– Stickers säger mycket utan att behöva säga så mycket alls. Det finns också något nostalgiskt och mänskligt i stickerkultur som fortfarande engagerar människor, även nu när nästan allt är digitalt. Och jag tror att människor alltid kommer vilja hitta små sätt att visa vilka de är – stickers råkar bara vara ett väldigt kul sätt att göra det på, säger hon.

