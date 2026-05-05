Svart förpackningskollektion ska framhäva maten

Svarta förpackningar har länge använts för att skapa kontrast och lyfta matens färger, men svarta plastlösningar kan vara svåra att sortera. Med Tray Contrast och Ronda Contrast erbjuder Duni Group nu ett pappersbaserat alternativ som behåller den uppskattade svarta kontrasten och samtidigt underlättar sortering i befintliga system.

– Vi ser ett tydligt behov av förpackningar som både stärker matens visuella uttryck och fungerar i verkligheten, hela vägen efter användning. Med Tray Contrast och Ronda Contrast har vi utvecklat ett svart pappersbaserat alternativ som är anpassat för befintliga sorteringsflöden och samtidigt möter handelns krav på funktion, synlighet och hantering, säger Matilda Pettersson, Category Manager Boxes & Bowls på Duni Group.

Kollektionen består av svarta pappersbaserade tråg och skålar med funktionell barriär samt transparenta lock för tydlig exponering på hyllan och vid take‑away. Förpackningarna är främst avsedda för kalla rätter men kan användas upp till 70 °C, och locken har tät passform för säker hantering. Trågen och skålarna är producerade med FSC‑certifierat och annat kontrollerat material, utan tillsatt PFAS. Delar av kollektionen kan även profileras för att matcha kundens unika grafiska identitet.

För en sushirestaurang som säljer cirka 500 portioner i veckan kan ett byte från ett svart plasttråg på 20 g till denna pappersbaserade tråglösning minska användningen av plast med upp till cirka ett halvt ton per år, beroende på valt format.

*En jämförande livscykelberäkning i Duni Groups verifierade CO₂‑kalkylator visade att Tray Contrast har lägre beräknad klimatpåverkan per tråg än ett referenstråg i svart PET. Jämförelsen bygger på definierade antaganden om bland annat vikt, transport och sluthantering och är därför indikativ.