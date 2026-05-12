Sony vill forma framtidens Playstation med AI

Hideaki Nishino på Sony betonade under presentationen att målet är att göra Playstation till både “den bästa platsen att spela” och “den bästa platsen att publicera spel”.

En central del av strategin handlar om artificiell intelligens. Sony ser AI som ett nyckelverktyg för att effektivisera spelutveckling, förbättra spelupplevelser och hjälpa spelare att hitta rätt innehåll i ett allt mer överbelastat spelutbud.

AI ska förändra spelutvecklingen

Sony visade flera exempel på hur AI redan används internt inom Playstation Studios.

Ett av verktygen, kallat “Mockingbird”, kan automatiskt animera ansiktsuttryck på 3D-karaktärer utifrån performance capture-data. Arbetsmoment som tidigare kunde ta timmar genomförs nu på sekunder. Tekniken används redan av studior som Naughty Dog och San Diego Studio, bland annat i Horizon Zero Dawn Remastered.

Sony utvecklar även AI-lösningar för håranimation, 3D-modellering och kvalitetssäkring. Enligt företaget ska tekniken minska repetitiva arbetsuppgifter så att utvecklare istället kan fokusera på berättande, världsbygge och gameplay.

Som exempel tar Hideaki Nishino upp deras nybyggda verktyg för att animera hår.

– Detta är ofta en arbetsintensiv process med tanke på den stora mängden hårstrån som måste skapas. Våra team har påskyndat denna process genom att filma riktiga frisyrer och låta ett AI-verktyg generera en 3D-modell där hundratals hårstrån har modellerats, säger han.

Samtidigt återkom Sony flera gånger till att AI inte ska ersätta kreatörer.

– AI är ett kraftfullt verktyg, men inte en ersättning för konstnärer eller skapare, sa Hiroki Totoki under presentationen.

Playstation satsar på personalisering

Sony ser också AI som ett sätt att stärka själva plattformen. Företaget använder redan maskininlärning för att optimera betalningssystem och rekommendationer i Playstation Store. Under presentationen avslöjades att AI-baserade verktyg under de senaste tre åren genererat över 700 miljoner dollar i extra intäkter genom smartare transaktionshantering.

Framöver vill Sony bygga ett ännu mer personaliserat Playstation-ekosystem där AI kan rekommendera nästa spel, gameplay-ögonblick, tillbehör eller prenumeration baserat på varje spelares beteende och intressen.

AI-drivna spelvärldar

Sony lyfte även fram hur AI kan skapa helt nya typer av spelupplevelser. Ett exempel är racing-AI:n Gran Turismo Sophy, som tränats genom djupinlärning för att kunna tävla mot världens bästa spelare i Gran Turismo. Företaget arbetar dessutom med prototyper där NPC-karaktärer får egna personligheter och kan reagera dynamiskt på spelarens handlingar.

Enligt Sony ska AI inte bara göra produktionen snabbare, utan också möjliggöra mer levande, oförutsägbara och immersiva spelvärldar.