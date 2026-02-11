Absolut Tabasco visualiserar hetta genom optisk illusion

Bo Wallteg

2026-02-11
Nylanserade Absolut Tabasco innebar ur ett förpackningsperspektiv en välbekant utmaning inom design: hur man sammanför två globalt igenkännbara varumärken, båda med strikt definierade visuella uttryck, i en och samma förpackning utan att försvaga någon av identiteterna.

Lösningen var varken en ny flaska, en färgad sprit eller specialiserad fyllningsutrustning, utan en noggrant orkestrerad dekorationsstrategi som byggde på den screentrycksteknik Absolut länge använt för att skapa intressanta optiska effekter i runt glas. Strategin använde även varumärkeshierarki för att skapa en stark hyllnärvaro samtidigt som Absoluts standardflaskplattform behölls.

– Det här är faktiskt en av de första gångerna vi har gjort ett samarbete med ett faktiskt livsmedelsvarumärke, i den mening att vi smaksätter själva vodkan, säger Elin Furelid, chef för ny produktutveckling på Absolut till tidningen Packaging World i USA. Just därför var förpackningen extra viktig, säger hon, eftersom ”förpackningen måste spegla vad som finns inuti.”

Även om Absolut Tabasco är en chilipepparsmaksatt vodka är själva vätskan fortfarande klar. Det välbekanta röda utseendet som förknippas med Tabasco-sås skapas i stället genom dekoration på flaskans bakre panel, som förstoras genom glaset.

– Det vi gjorde var att vi använde flaskans hela tredimensionella form, säger Furelid. På baksidan av flaskan applicerade vi ett intrikat screentryckt mönster uppbyggt av Tabascos ikoniska diamantform. Mönstret är tryckt i två olika röda nyanser och fungerar som en visuell bakgrund som, när den ses framifrån och genom vodkan, får flaskan att se röd ut.

– Så det ser ut som en röd flaska, eller nästan som om vätskan vore röd, säger hon, och tillägger att mycket av glasets transparens finns kvar runtom.

Dekorationen på baksidan är screentryckt direkt på glaset med Absoluts befintliga process.
På flaskans framsida balanseras Absoluts screentryckta typografi med Tabascos klassiska diamantlogotyp, som sitter på en transparent självhäftande etikett. Absoluts logotyp behåller sin traditionella placering på flaskans övre del, medan Tabasco-diamanten tar plats på den nedre delen.

Flaskan inkluderar också Absoluts standardmedaljong och en grön halskrymphylsa inspirerad av Tabascos förpackning. ”Det är för att matcha frontetiketten,” säger Furelid.

Absolut samarbetade med sina långvariga leverantörer för produktionen. Glasflaskan tillverkas av Ardagh Group i deras anläggning i Limmared i Sverige. Framsidans etikett levererades av MCC här i Sverige, medan den gröna halskrymphylsan producerades av CCL Label.

Bilder: Absolut Company. 

