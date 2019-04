Affischtävlingen Screen avgjord

TEXT Hanna Jangenfeldt

Den årliga affischtävlingen Screen, som arrangeras av Fespa Sweden, har nu utsett årets tio vinnare. Totalt deltog 114 studenter från konst- och designskolor i Sverige.

Temat var do it yourself och samtliga affischer trycktes med hjälp av tekniken screentryck.

Bland de vinnande motiven fanns en knytblus, ett verktyg och en användbar pinne. Samtliga motiv trycktes med enbart tre färger.

Vernissagen där alla bidrag presenterades ägde rum på Forsbergs skola vid Zinkensdamm i Stockholm. De vinnande studenterna fick ta emot ett diplom och i priset ingick även 20 upptryckta affischer.

Screen 2019 är en årlig affischtävling av Fespa Sweden, för Sveriges ledande design- och konstskolor, i syfte att ge studenterna ökad insikt om affischkonsten och screentryckets kvaliteter.