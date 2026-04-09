Silver bakom Grandiosas rebrand

Fryspizzan. En del älskar den – andra ser den som en skymf mot hela det italienska folket. Den frysta hjälten i nöden har hur som helst räddat lata svenskar från svält sedan 80-talet. Faktum är att svenskar äter mest fryspizza i världen näst efter norrmän. Med många aktörer på marknaden som vill ha en del av kakan börjar det med andra ord bli trångt i frysdisken, och hur man fångar konsumentens uppmärksamhet genom förpackningen är kanske en viktigare fråga än någonsin.

Därför har Grandiosa nu tagit klivet mot en mer sammanhållen och modern grafisk profil genom en rebrand av hela varumärket. Bakom projektet står livsmedelsjätten Orkla Foods som här samarbetat med långtidspartnern och varumärkesbyrån Silver. Den nya identiteten omfattar allt ifrån hemsida och sociala medier till förpackningarna för alla Grandiosas pizzor.

– Frysdisken består av många varumärken med många olika uttryck, i designarbetet tog vi fasta på de starkaste drivkrafterna för kategorin som är enkelhet och smakupplevelse. Utifrån just enkelhet ville vi stärka varumärkets närvaro och gå från att kommunicera smak med varumärke som avsändare till att kommunicera Grandiosa som varumärke för smak. Det vill säga en ”One Brand Strategi”, säger André Hindersson, Silvers grundare.

Med logotypen i fokus

André berättar att man efter det inledande insiktsarbetet valde att påbörja processen ute i butik med hela teamet inklusive kund.

– Det gav oss en verklig bild av marknaden och hur nuvarande design presterade. Vi identifierade att färgen gult med Grandiosas mönster, logotypen och porträtteringen av smak skulle bli viktiga beståndsdelar i designarbetet.

Den brand audit som gjordes initialt i processen visade att Grandiosas starkaste visuella tillgång var logotypen. Den fick därför extra omsorg i rebranden och en modernare version togs fram för att göra den ännu mer distinkt.

– Logotypen har en central roll i det nya designsystemet. Bildlösningar och färger är till viss del lösta på samma sätt som tidigare, men övergripande så är det ett nytt designstrategiskt grepp för Grandiosa som skiljer sig från tidigare design, menar André.

Balansera ikoniskt och unikt

Grandiosa är ett av pizzamärkena som funnits med längst, och har under sina 65 år på marknaden hunnit göra om sin identitet ett flertal gånger. Man har dock hela tiden lagt omsorg på att behålla en stark igenkänning, och så även denna gång. Utmaningen för Silver blev att lyckas balansera den ikoniska varumärkeskänslan med behovet av att lyfta fram det unika i varje enskild produkt.

– Det var även en utmaning att få till den rätta nyansen på den gula färgen och att den blir smakfull tillsammans med pizzabilden, oberoende bildlösning och färg, säger André.

Just den genomgående gula färgen som får ta plats på förpackningen hjälper till att skapa en visuell vägg i affären. Olika bildspråk och smakbanners särskiljer sorterna åt, som i övrigt har samma förpackningsdesign.

– Med hjälp av den gula färgen, som vi jobbar med övergripande på alla produkter, skapar vi en stark igenkänning även om produkterna inte ligger bredvid varandra i butiken.

Designsystem som förenar helhet och detalj

Genom att implementera ett nytt designsystem har Orkla Foods och Silver lyckats lösa ekvationen mellan enhetlighet och smakrik variation:

En starkare varumärkesbärare: Logotypen och de centrala varumärkeselementen har fått en mer framträdande roll för att skapa en visuell ”vägg” i butik.

Smaken i centrum: Varje smakvariant har fått ett eget, levande uttryck som kommunicerar produktens specifika karaktär och råvarornas kvalitet.

Navigerbarhet: Ett modernt och intuitivt design system hjälper konsumenten att snabbt skilja mellan olika segment i det breda sortimentet. ”Grandiosa har alltid handlat om mycket av det goda. Utmaningen var att paketera den generositeten i ett system som känns modernt och distinkt”.

– Vi ville att förpackningen skulle kommunicera samma energi som varumärket i övrigt gör, säger Sofia Frank Öberg, creative director på Silver.

Fanns det några trender ni aktivt valde bort?

– Vi valde bort det rustika och hantverksmässiga, säger André.

Från Orkla Foods kommenterar man den nya identiteten med att målet med Grandiosa är att alltid leda kategorin framåt.

– Med den nya identiteten tar vi ett helhetsgrepp som stärker varumärkets igenkänning rejält, samtidigt som vi gör det enklare och mer inspirerande för konsumenten att hitta sin personliga favorit, säger Sara-Maria Löfvenberg, Senior brand manager på Orkla Foods Sverige.