Desenio Art Awards ska ge en plattform för nya konstnärer

Konst-webbshoppen Desenio presenterar nyheten Desenio Art Awards – en tävling och global plattform för nya konstnärer. Tävlingen är indelad I sex kategorier: New Talent, Illustrator, Photographer, Graphic Artist, Mixed Media Artist och Street/Urban Artist.

– Genom Desenio Art Award vill vi upptäcka och lyfta fram konstnärer och kreatörer med ett personligt uttryck och en egen kreativ vision. Vi vill öppna upp för många olika typer av uttryck och tekniker, och ser initiativet som en möjlighet att ge både nya konstnärer och mer etablerade kreatörer en plattform att synas på, säger Annica Wallin, Chief Creative Officer på Desenio.

Bidragen bedöms av en intern jury med expertis inom konst och visuell kultur. Bedömningen utgår därmed från verkens konstnärliga uttryck och deras relevans inom respektive kategori. Efter att de nominerat sex konstnärer per kategori öppnas tävlingen upp för publik omröstning där de verk som fått flest röster vinner. Upplägget har valts för att spegla både branschens och publikens perspektiv i urvalet.

– Vi gör en samlad bedömning där vi ser till helheten i det konstnärliga uttrycket. Originalitet, idé och känsla är viktiga delar, men också hur verken är genomförda. Vi vill ha en bred och öppen bedömning som ger utrymme för olika typer av konstnärskap, uttryck och perspektiv, säger Annica.

Med initiativet vill Desenio positionera sig som en aktiv aktör i skärningspunkten mellan kommersiell plattform och samtida konstscen, med ett tydligt fokus på att tillgängliggöra konst och skapa möjligheter för nya konstnärskap att nå ut globalt.

– Vi letar efter nya konstnärer, fotografer och kreatörer som vill vara en del av Desenio Art Awards och bidra till morgondagens konstscen. Med initiativet vill vi identifiera, lyfta och långsiktigt stötta nästa generation kreatörer, och ge nya konstnärer möjlighet att nå en bred publik i ett globalt sammanhang.

Idag finns en uppsjö av tävlingar i konst och design, så det är rimligt att fråga sig om det behövs ännu en. Men från Desenios sida menar man att det som särskiljer Desenio Art Awards är att det är mer än en tävling.

– Det är en plattform för att upptäcka, lyfta fram och stötta kreatörer, med ambitionen att ge konstnärer större synlighet och skapa verkliga möjligheter att nå ut. Genom vår globala räckvidd och kreativa plattformar kan vi erbjuda både exponering och en väg vidare för de konstnärer vi lyfter fram.

Vinnarna utses till Featured Artists hos Desenio och får internationell exponering via Desenios globala kanaler. De får också tillgång till ett royaltyprogram, ett stipendium och en plats i Desenios konstnärsnätverk.

– Vinnarna får synlighet genom Desenios egna globala kanaler och online butiker, samt möjlighet att sälja sin konst genom oss på flera marknader. Det innebär att konstnärerna kan nå en bred internationell publik och bli en del av ett större kreativt sammanhang, säger Annica.

Vinnarna presenteras under Desenio Art Awards gala i Stockholm i oktober 2026.

Desenio Art Awards är öppen för ansökan fram till den 19 april.

Alla bilder: Desenio.