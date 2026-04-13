Dataspelscentrum får flerårigt stöd för att stärka spelkulturen

TEXT 

Mette Rosencrantz

PUBLICERAD 

2026-04-13
Region Skånes kulturnämnd har beslutat att tilldela Dataspelscentrum ett treårigt utvecklingsstöd med målet att etablera verksamheten som en nationell centrumbildning för spel och spelkultur. Satsningen syftar till att förbättra villkoren för oberoende spelskapare och samtidigt utveckla den spelkulturella infrastrukturen både regionalt och nationellt.

På den ideella föreningen Dataspelscentrum i Malmö vill man värna om spel som konstform och fritt kulturuttryck. Nu går Region Skåne in med verksamhetsstöd på 750 000 kronor per år i tre år. 

Dataspelscentrum ska, i likhet med andra centrumbildningar, fungera som en samlande och drivande kraft inom fältet. Genom rådgivning och samverkan väntas organisationen bidra till att stärka och utveckla spelkulturen i Sverige.

– Det treåriga utvecklingsstödet ger möjlighet att stärka de långsiktiga förutsättningarna för oberoende spelskapare och att vidareutveckla den spelkulturella infrastrukturen såväl regionalt som nationellt. Dataspelscentrum får därmed en viktig roll i arbetet med att främja spel som konst- och kulturuttryck, säger Magnus Engvall, utvecklare film och digitala spel på Region Skånes kulturförvaltning.

Bakgrund till satsningen
I kulturnämndens budget för 2026 ingick en utlysning av ett flerårigt utvecklingsstöd riktat mot digitala spel. Stödet är utformat som ett tidsbegränsat initiativ på tre år, med möjlighet till förlängning ytterligare ett år.

Målet är att stärka den konstnärliga och kulturella infrastrukturen kring digitala spel, samt att bidra till regionens ambition att etablera ett nationellt spelinstitut i Skåne. Fokus ligger på att stötta aktörer som kan skapa långsiktighet, kontinuitet och ökad kunskap inom spelkulturens ekosystem.

Silver bakom Grandiosas rebrand

Silver bakom Grandiosas rebrand

