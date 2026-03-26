Rosa, ramar och redesign – så förnyades Vivantis 

Bakgrund och samarbete

Vivantis är en beauty-e-handlare befäst på den östeuropeiska marknaden. De har sedan starten 2001 hunnit bli en av Europas största beauty-e-handlare, men stod förra året inför behovet av en uppfräschning. Research hade visat att varumärket var utdaterat – kunderna valde dem baserat på pris och produkt, inte på grund av varumärket i sig. För att vända på skutan kontaktades byrån Snask, kända för sina färgstarka utanför boxen-lösningar.

Fredrik Öst, grundare av Snask, är stolt över samarbetet där han menar att alla medlemmar från båda teamen har jobbat sömlöst ihop. Med i arbetet av rebranden är även produktionsbyrån Always Frank och Blink the Design Agency, med foton av Golden Retriever Studios.

– Projektet har gått under lång tid och omfattat många delar från strategi, tone of voice och budskap till visuell identitet och assets men även kommunikationskoncept och film/foto-produktion. Viktigaste var att det fanns ambition hos kunden vilket möjliggjorde att vi kunde ta projektet så långt som det behövdes i form av design, budskap och uttryck, säger Fredrik.

Trots att projektet gått smidigt hela vägen behövde byrån komma över den första tröskeln – att få Vivantis ledning att även de se deras vision.

– Det var nog den största utmaningen. Att övertyga kundens ledning att det var världsklass som vi ville leverera och att få dem att förstå det utan att kunna se något slutgiltigt. Det är ju alltid en utmaning då det behöver tas beslut om budgetar långt innan man ens kan visa på något slutresultat, säger han.

Man kan förmoda att ledningen är nöjd över beslutet idag, då den nya identiteten har ökat försäljningen med 30 procent.

Ett viktigt uppdrag för rebranden har varit att rikta sig till en ny målgrupp. För att lyckas byta målgrupp från millennials till Gen Z har Snask jobbat på detaljnivå med varje del av det visuella uttrycket. Fredrik menar att egentligen alla val de gjort färgats av att bli mer attraktiva för Gen Z.

– Logotyp, typografi, färger, ikoner, mönster, fotografi, casting, ljussättning och så vidare. Det var ju inte enbart för Gen Z utan för att översätta strategin av nya varumärket till visuell form, men såklart där Gen Z var den huvudsakliga nya målgruppen.

Varm och energisk färgpalett

För några år sedan skulle allt gå i beige – möjligen med accenter av greige, om man bodde på söder och var lite anti etablissemanget. Den trenden har dock helt swishat förbi Fredriks huvud. Eller han har i alla fall aktivt tittat förbi.

– Vi har aldrig följt någon färgtrend utan väljer färg utifrån den riktning vi vill att varumärket ska ta, menar han.

Dock kan man ana att det finns en viss färg som alltid är trendig när det kommer till Snask, och som även valts här. Den nya färgpaletten går starkt i rosa och är varm och energisk, uppbyggd kring en huvudfärg som får backup av två kompletterande toner. Varma neutrala färger, mjuk vit och svart, ligger som grund och ger stadga åt de starkare kulörerna. Rosa fungerar som primärfärg, gul som sekundärfärg och mörkröd som accent. Varm vit och svart fungerar som neutrala ankare i paletten.

– Oftast vill vi att varumärken ska ta för sig, både i text såväl som visuellt uttryck. Då blir ju starka färger såklart en av dom delarna. För Vivantis hade vi tidigt en känsla för att rosa och gult skulle vara starka färger. Den vinröda kom lite senare som ett komplement.

Grafiska element och PP Fragment

Ett framträdande element i identiteten är uppsättningen ramar och ikoner som Snask tagit fram. Ramarna och ikonerna har samma konturstil vilket hjälper till att skapa ett mer sammanhållet visuellt språk, och förstärka kopplingen till Vivantis som varumärke. De är uppbyggda av enkla geometriska former i olika kombinationer och färgläggs från färgpaletten.

– Då Vivantis är en e-com i första hand behövdes det något för att rama in allt från produkter och bilder. Så vi såg ett tillfälle att ge det ett uttryck som lirade med resten av identiteten.

När det kommer till typografin har byrån valt PP Fragment från Pangram Pangram Foundry, ritat av Francesca Bolognini och Mat Desjardins. Rubriker/headers är dock specialgjorda för att kunna slå igenom med viktiga budskap. Texten kan utformas på liknande sätt som Vivantis-logotypen – genom att kombinera upprättstående bokstäver med rytmiska, sneda tecken för en dynamisk effekt. Storleken på orden håller sig hela tiden konsekvent – inget mix and match.

– Vi ville att logotyp och typografi skulle höra ihop och PP Fragment gav ett modernt men ändå intressant uttryck. Vassheten blandat med det mjuka ger en behaglig men modig framtoning som vi älskade ihop med de nya budskapen, säger Fredrik.

Makeover av fysisk butik

När Vivantis fick se den nya hemsidan gav det uppenbart mersmak – snart var även en beställning på den fysiska butiken i samma stil lagd. Både sajten och butiken har gjorts ihop med byråpartners Creepy Studios och svenska Blink the Design Agency.

– Vi jobbade väldigt tight för att se till att det blev så små skarvar som möjligt och att identiteten förblev vass oavsett asset. Butiken är såklart det allra roligaste att se då det blir något fysiskt som folk faktiskt kan gå runt i och interagera.

Vad behöver man ta hänsyn till när en identitet ska funka både digitalt och fysiskt?

– Logotyp måste ju funka både litet på webben, som en ikon på sociala medier, som skylt på en butik såväl som allt annat material och olika kanaler. Samma gäller ju för typografin, den ska ju fungera överallt och även kunna animeras. Ofta vill man ju att allt ska vektoriseras så att man enkelt kan animera de flesta delarna. Men sen är det ju viktigt att färger blir rätt och inte dassiga beroende på om det är digitalt, tryckt eller målat på en vägg eller möbel i en butik.

Slutligen, om ni fick ta fram ett eget Snask-legoset, vad hade det föreställt?

– Ett färdigt “perfekt liv” i kartong som innehåller: 1 partner, 1 hund, 1 kontor, 1 vit köksö, ännu 1 resa till Thailand, 1 konferens per år. Allt är i små bitar men klickar perfekt och byggs enkelt ihop. Inget ifrågasätts. Sen finns en lapp som kommer med som det står: ”Build ”the perfect life” or just build your own instead”, avslutar Fredrik.

Arbetsgrupp:

Kund: Viventis

Byrå: Snask

Interior design: Blink the Design Agency

Producent: Always Frank agency production

DOP: Radu _voinea.co

Design: Dan Bunnskog

Foto: Golden Retriever Studios @goldenretriever.studio