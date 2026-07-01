Anastasiia Sushko gör Sveriges officiella VM-affisch

Det som först såg ut som ett ganska standard frilansuppdrag visade sig snart vara något mycket större för 24-åriga Anastasiia Sushko.

– Till en början kändes det som ännu en projektansökan, som många andra jag skickar in som frilansillustratör. Men ju mer jag läste igenom briefen och förstod projektets omfattning, desto mer höjde jag på ögonbrynen av förvåning. Att bli utvald att representera Sverige i en så global satsning var en otrolig ära. Jag blev verkligen jätteglad, men kände också direkt ett stort ansvar, medger hon.

För Anastasiia, vars illustrationer ofta kretsar kring rymden, naturfenomen och sammanlänkade världar, blev uppdraget ett tillfälle att förena sitt eget bildspråk med en berättelse om Sverige. Samtidigt beskriver hon briefen som ovanligt öppen – något som gav stor kreativ frihet men också ställde högre krav på den egna idén.

– Den kreativa friheten var nästan total, vilket faktiskt är ganska ovanligt i beställningsuppdrag. Det fanns inget strikt koncept eller någon förutbestämd riktning. Briefen var i princip: skapa en VM-affisch för Sverige och inkludera den officiella logotypen. Den enda egentliga begränsningen var att ha i åtanke att det här var ett projekt för ett stort internationellt företag, vilket innebar att man behövde vara försiktig med upphovsrättsskyddade bilder, symboler och referenser.

– Det var intressant att hitta balansen mellan att skapa något som kändes starkt förankrat i Sverige och samtidigt se till att varje element var originellt och tolkat genom mitt eget konstnärliga språk.

Vill låta betraktaren kliva in på planen

Innan den kreativa processen kunde ta vid ägnades mycket tid åt vad Anastasiia kallar ”den mindre glamorösa biten”: pappersarbete och att få ordning på alla praktiska detaljer. Hon studerade tidigare artistserier från FOX Sports för att förstå projektets ton, men ganska snabbt stod det klart att hon ville undvika den klassiska bilden av en fotbollsspelare i rörelse. I stället ville hon låta betraktaren kliva in på planen.

– En typisk illustration av en fotbollsspelare som springer med en boll kändes inte tillräckligt intressant för mig. Jag ville att betraktaren skulle bli en del av upplevelsen, så jag använde ett av mina favoritgrepp i kompositionen: ett förstapersonsperspektiv. Betraktaren blir spelaren, står precis på gränsen till ett avgörande ögonblick, med hela Sveriges värld som breder ut sig framför dem.

Den idén blev också utgångspunkten för affischens mest karakteristiska grepp. I stället för att avbilda Sverige som ett landskap lät hon landet bli en egen planet – ett levande universum fyllt av symboler, berättelser och detaljer som tillsammans formar en bild av svensk identitet.

– Ganska tidigt i processen visste jag att jag ville skildra Sverige som en egen värld – ett svävande landskap upplyst av spelets energi, stjärnorna och förstås norrskenet. Sveriges form blev i sig själv en slags planet, som symboliserar en unik identitet och en plats med sina egna berättelser och traditioner.

Trots att Anastasiia har bott i Sverige i flera år och redan var bekant med många traditioner valde hon att fördjupa sig ytterligare i landets kultur inför uppdraget. Researchen blev en viktig del av processen, inte minst genom många samtal med sin svenska sambo. Först därefter började de olika detaljerna falla på plats.

– Sedan kom de mindre detaljerna som ger scenen liv: den svenska flaggan, den ikoniska dalahästen, fika med kaffe och kanelbullar – vilket nog är bland det svenskaste som finns – stugor på landsbygden, sjöar, den historiska arkitekturen i Gamla stan, blåklockan, som är Sveriges nationalblomma, och midsommarstången, en av landets mest älskade traditioner.

Om att representera Sverige

Att skapa en bild som skulle representera Sverige inför en internationell publik innebar också en viss press. Anastasiia, som inte själv är född i Sverige, ville göra en illustration som både svenskar och en global publik kunde känna igen sig i – utan att fastna i de mest uppenbara klichéerna.

– Det var ett stort ansvar, särskilt eftersom jag inte kommer från Sverige från början. Men jag har byggt mitt liv här och lärt mig uppskatta kulturen inifrån. Jag ville skapa något som skulle kännas äkta för svenskar, men som också kunde ge en internationell publik en rikare bild av landet, bortom de vanliga stereotyperna.

Samtidigt ville hon inte låta pressen ta över så att det begränsade kreativiteten.

– Det bästa sättet att hedra ett land är inte att upprepa sådant som redan visats tusen gånger, utan att skapa något personligt, präglat av genuin nyfikenhet och respekt.

För Anastasiia är varje illustration hon gör en resa till en annan värld, full av fantasi och inspiration. Den färdiga affischen är också en tydlig förlängning av hennes eget konstnärliga universum, där kosmiska miljöer och sammanlänkade världar ofta återkommer.

– Mitt konstnärliga språk har alltid varit nära knutet till idéer om världar inom världar, kosmiska rum och de osynliga förbindelserna mellan människor, platser och känslor. Den här affischen blev helt naturligt en del av det universumet.

Det ovanliga förstapersons-perspektivet, Sverige förvandlat till en planet, stjärnorna, den kosmiska stämningen och de många sammanlänkade detaljerna är alla element som ofta återkommer i hennes arbete.

– Jag ville att illustrationen skulle kännas som ett litet universum där varje symbol berättar sin egen historia, men där allt tillsammans formar en större bild av Sverige.

Mer än fotboll

För Anastasiia handlar VM-affischen om mer än fotboll – den ska fånga känslan av ett ögonblick som delas av människor över hela världen.

– Ett världsmästerskap handlar också om känslor, förväntan, gemenskap och den där känslan av att miljontals människor runt om i världen upplever samma stund tillsammans. Därför fokuserade jag på en dynamisk komposition fylld av rörelse och energi. Perspektivet placerar betraktaren direkt i spelarens position, bara sekunder efter en viktig spark, vilket skapar en känsla av spänning och möjligheter.

Färgerna valdes för att direkt associera till Sverige: skimrande gröna fält, djupa blå toner, klara gula nyanser, norrskenets sken och varma detaljer som får världen att komma till liv. Och för den som kastar ett extra öga finns det mer att upptäcka än vad man kanske först ser.

– Jag älskar att skapa illustrationer som avslöjar mer ju längre man tittar på dem, så affischen är fylld av små detaljer som bjuder in betraktaren att utforska och upptäcka något nytt varje gång, säger Anastasiia avslutande.

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