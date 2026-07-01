Krets vill bli den svenska kreativa branschens nya mötesplats

Bakom satsningen står designern Daniel Rosquist, som under flera år ruvat på idén om ett alternativ där svenska kreatörer kan visa sina projekt, hitta varandra och bygga relationer utan att konkurrera med algoritmer och ett globalt innehållsflöde.

– Den svenska kreativa scenen är en av de starkaste i världen, men jag kände att det saknades en plats där svenska kreatörer kan mötas, dela sina arbeten och nätverka. Idén har bubblat i bakhuvudet i flera år, men det är först nu jag kunnat förverkliga den, säger han.

Daniel kommer ursprungligen från Göteborg men har bott i Stockholm i drygt tio år. Med en bakgrund inom UX arbetar han idag som frilansande designer med fokus på visuella identiteter och motion design. Erfarenheterna från den egna branschen blev också utgångspunkten för Krets.

– Jag upplever att det är svårt att sticka ut i bruset på andra plattformar, där man ofta brottas mot algoritmer och memes snarare än att nå rätt publik. LinkedIn är för stelt, och Behance, Dribbble och Instagram är globala och anonyma, menar han.

Kvalitet över kvantitet

Till skillnad från många etablerade plattformar bygger Krets på ett kuraterat medlemskap. ”Kvalitet över kvantitet” är modellen. Den som ansöker granskas utifrån tidigare arbeten, och de projekt som publiceras lyfts fram genom både redaktionella urval och communityns engagemang.

– I startskedet spanar vi in tidigare arbeten hos alla som ansöker om medlemskap. Vi håller koll på projekten som laddas upp och lyfter fram det vi tycker förtjänar uppmärksamhet. Det i kombination med att communityn hjälper oss kuratera fram projekt värda att belysa.

Ambitionen är samtidigt bredare än att erbjuda ännu en portfolio-sajt.

– Min förhoppning är att Krets ska bli en mötesplats för alla kreativa människor vi har i landet, där portfolion är ingången men nätverket och samtalet är det som gör platsen levande.

Plattformen var först bara tillgänglig för en mindre grupp inbjudna kreatörer men har därefter successivt öppnats upp för fler. Att bygga ett nytt kreativt nätverk från grunden är dock en process som kräver både innehåll och engagemang från användarna själva.

– Utmaningen ligger i att bygga en användarbas som gör Krets till en levande och inspirerande plats. Det är ett arbete jag vill göra tillsammans med communityn. De som är med tidigt får vara med och forma vad Krets blir.

Med Krets hoppas Daniel Rosquist skapa en plats där svenska kreatörer kan upptäcka varandras arbeten, hitta samarbeten och bygga ett nätverk som utgår från den lokala branschen snarare än de globala plattformarnas logik.

Vill du ansöka med din portfolio? Eller spana in vad andra kreatörer gjort? Besök Krets här.