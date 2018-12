Alla vinnarna i 100-wattaren 2018

TEXT Snövit Hedstierna

Årets vinnare i 100-wattaren är nu korade. 100-wattaren har arrangerats sedan 1990 och belönar kommunikation som fungerar, det vill säga kommunikation som gett bevisad effekt genom hög kreativitet.

Annons

Under torsdagskvällen korades vinnarna i den prestigefyllda kommunikationstävlingen 100-wattaren. 100-wattaren har arrangerats sedan 1990 och belönar kommunikation som fungerar, det vill säga kommunikation som gett bevisad effekt genom hög kreativitet.

Totalt delades 33 priser ut i valörerna 100, 75 och 50-watt, samt det nya priset 100-fattaren.

I den största kategorin, sett till antal inskickade bidrag, Konsument Kampanj, tog Arla med Åkestam Holst NoA hem högsta vinsten. I kategorin Årets Nytänk vann SBAB med ”Boendeekonomi är jättekul!?”.

Volvo Cars med Forsman & Bodenfors tog 100-watt i kategorin ”Långsiktigt”. 100-fattaren, specialpriset som belönar ansvarsfull och inkluderande reklam, delades ut för första gången och den historiska vinnaren blev Halebop.

Byråerna med flest watt:

Åkestam Holst NoA 500w

NORD DDB Stockholm 400w

Abby Priest 200w

Forsman & Bodenfors 175 w

Annonsörerna med flest watt:

Klarna 250w

Adobe 200w

IKEA 200w

Reportrar utan gränser 200w

Här är alla vinnare i 100-wattaren 2018:

Ideellt

100-watt, Billboards Beyond Borders, Reportrar utan gränser, Åkestam Holst NoA

75-watt, The Raoul Wallenberg Algorithm, Raoul Wallenberg Academy, Gullers Grupp

50-watt, Scout View, Scouterna, Garbergs

Ideellt Kampanj

100-watt, Minns det som igår, Cancerfonden, King

75-watt, Fotboll utan fylla, IQ, Forsman & Bodenfors

50-watt, Första hjälpen vid sorg, Svenska Kyrkan, Volontaire

Företag

100-watt, The Lost Typography of Bauhaus, Adobe, Abby Priest

75-watt, Älskade assistent, Kommunal, Scream/Ruth

50-watt, The Bird Banner – Engineering for life, Ramboll, Garbergs/IUM

Företag Kampanj

100-watt, Tele2 End-Up, Tele2, Åkestam Holst NoA

75-watt, Gör plats, Arbetsförmedlingen, Le Bureau

50-watt, Renault – Vägen till framgång, Renault, Reaktion

Internationellt

100-watt, IKEA´s response to Balenciaga, IKEA, ACNE/IKEA Creative Hub

75-watt, Smoooth 2017, Klarna, NORD DDB Stockholm

50-watt, Billboards Beyond Borders, Reportrar utan gränser, Åkestam Holst

Internationellt Kampanj

100-watt, The Lost Typography of Bauhaus, Adobe, Abby Priest

75-watt, Smoooth 2017, Klarna, NORD DDB Stockholm

50-watt, AEG Fine-tune dining, Electrolux, Pool

Årets Nytänk

100-watt, Boendeekonomi är jättekul!?, SBAB, Emakina DBG

75-watt, Delicatoasken, Delicato, NORD DDB Stockholm

50-watt, Billboards Beyond Borders, Reportrar utan gränser, Åkestam Holst

Konsument Strategisk design

100-watt, Smoooth 2017, Klarna, NORD DDB Stockholm

75-watt, S:t Eriks Bryggeri, S:t Eriks Bryggeri/Galatea, Bryner

50-watt, MissLyckad, Länsförsäkringar Göteborg, Stendahls

100-fattaren

Vinnare, Halebop

Finalist, McDonald´s

Finalist, IKEA

Konsument Singel

100-watt, Irresistibly pointless trueview ads, IKEA, Åkestam Holst NoA

75-watt, AEG Fine-tune dining, Electrolux, Pool

50-watt, The World’s Most Boring Billboard, Sioo:x, Stendahls

Konsument Kampanj

100-watt, Bara mjölk smakar mjölk, Arla, Åkestam Holst NoA

75-watt, Delicatoasken, Delicato, NORD DDB Stockholm

50-watt, Minns det som igår, Cancerfonden, King

Långsiktigt

100-watt, Made by Sweden, Volvo Cars Sverige, Forsman & Bodenfors

75-watt, Från en familj där mat är kärlek, Zeta, Hummingbirds, Wavemaker och Zeta

50-watt, Krafter utöver det vanliga. På jobbet., Unionen, ANR BBDO

Om 100-wattaren:

100-wattaren är tävlingen som har arrangerats sedan 1990. 100-wattaren belönar kommunikation som fungerar, det vill säga kommunikation som gett bevisad effekt genom hög kreativitet. Kommunikationens mål ska vara väl definierat och resultatet mätt. Smartast lösning utifrån insikterna som gett fantastiska resultat vinner. Tävlingen arrangeras av Sveriges Annonsörer. Läs mer på 100wattaren.se.