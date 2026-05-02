Tea Lindström bakom flasketikett på ELLE-galan

Tidigare i år öppnades ansökan för konststudenter runt om i landet, som bjöds in att tävla om rollen som “etikettskapare”. Initiativet är en del av premiumölvarumärket 1664 Blanc 0.0% arbete med att skapa en plattform för nästa generations kreatörer. Uppdraget bestod i att ta fram en unik design till flaskorna som skulle serveras under galakvällen.

Det var Tea Lindström från Falköping som lyckades vinna över juryn med sin kreativa tolkning. I sitt konstnärliga arbete kombinerar hon precision, materialkänsla och hantverk med ett experimentellt och lekfullt uttryck. Tea har tidigare studerat Haute Couture i Paris. Efter tre år begav hon sig dock tillbaka till Sverige, och idag studerar hon vid Skövde konstskola via Hellidens folkhögskola.

– Efter tiden i Paris kom jag hem ganska utmattad och läste en del fristående kurser i allt och inget innan jag hittade till konstskolan. Det blev lite av en vändpunkt för mig, där jag både utvecklades mycket personligt och konstnärligt. Jag har fått möjlighet att testa olika uttryck och experimentera mycket vilket har tillåtit mig att hitta en riktning där jag kan kombinera mina erfarenheter av mode, färg och material, säger hon.

Både analoga och digitala tekniker

Det var Teas portfolio som uppdraget baserades på. Hon berättar att hon gjorde mycket research på varumärkets historia och visuella identitet för att förstå hur hon kunde tolka ledord som gemenskap, Frankrike, elegans och lekfullhet.

– Det kändes väldigt personligt eftersom jag kunde koppla mina egna erfarenheter till uppdraget. Jag fick tidigt idén om att försöka gestalta det sorl som uppstår när människor samlas. Jag ville fokusera på att lyfta dessa människor och det gemensamma kring mode och galan specifikt, säger hon och lägger till:

– Processen var ganska utforskande då jag skissade många variationer och testade både analoga och digitala tekniker för att hitta rätt känsla. Jag jobbar med kontraster mellan något skört och skissartat och mer färgstarka, experimentella uttryck.

I dagsläget pluggar Tea andra året på konstskolan och framtiden ser helt klart ljus ut. Hon berättar att planen efter studierna är att fortsätta utforma sitt konstnärliga uttryck och utforska skärningspunkten mellan mode, konst och design – men hon har ingen plan på att låsa fast sig än.

– Det är viktigt för mig att fortsätta bygga vidare på den utveckling jag har haft de senaste åren, både konstnärligt och personligt, det vill säga att få hålla skapandet mer öppet och lustfyllt. Det är kanske mer av en förhoppning än en vision men på längre sikt hoppas jag kunna arbeta med projekt där jag får kombinera mina erfarenheter från både modevärlden och konstfältet, gärna i samarbeten likt detta då detta har varit en otrolig erfarenhet.

Juryns motivering:

Tea Lindström utses till vinnare för sitt personliga uttryck där hantverk och detaljer möter en lekfull och modern känsla. Med sin bakgrund inom Haute Couture i Paris – mitt i hjärtat av modevärlden – har hon en stark känsla för elegans, material och silhuett, vilket gör henne särskilt väl lämpad att tolka uppdraget och skapa en etikett som känns både stilren, kreativ och självklar i ELLE-galans universum.