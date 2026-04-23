På Berghs Festival blir friktion till drivkraft för nya idéer

Att prata om förändring är lätt – att faktiskt ta sig igenom motståndet den innebär är betydligt svårare. Studenterna på Berghs lyfter vikten av att tänja gränser, röra sig utanför det bekanta och hålla fast vid idéer även när det känns obekvämt. Samtidigt formas mycket av det vi ser idag för att just undvika friktion. Risk rensas bort i ett tidigt skede, idéer putsas innan de ens hunnit utvecklas, och kvar blir lösningar som fungerar – men sällan gör verklig skillnad.

–Vi börjar tröttna på det alltför polerade, det som glider förbi utan att lämna spår. Motstånd uppfattas ofta som något negativt, men det är där engagemanget föds. Vissa uttryck väcker en reaktion som inte alltid går att förklara direkt, en känsla av att något faktiskt står på spel, säger Sophie Edoff, PR-student på Berghs, i ett pressmeddelande.

Temat har vuxit fram ur en insikt om att nytänkande inte enbart handlar om nya verktyg. Det kräver också modet att stanna i det ofärdiga, att testa det oprövade och att fatta beslut som inte känns självklara från start.

– Något vi fastnade vid var hur det ful-snygga kan skapa mening genom kontrast. Friktion är inte ett problem som behöver lösas, utan ofta själva förutsättningen för att något nytt ska kunna uppstå, säger Fiona Östlund, copywriter-student på Berghs, i ett pressmeddelande.

Festivalen är mer än en traditionell utställning – den är en upplevelse där besökare aktivt bjuds in att delta genom installationer och examensarbeten. Utöver detta erbjuds underhållning, mat och dryck, kurerat av årets studentbyrå. Totalt presenteras 22 kommunikativa projekt, framtagna för aktörer som Försvarsmakten, Svenska Spel, White Arkitekter, Nordea och MÄN för jämställdhet.

– Berghs Festival sätter varje år fokus på det som är relevant just nu. Allt rör sig snabbare, men minnet blir kortare och vi behöver en motkraft som skapar avtryck över tid. Vi ser ett tydligt behov av mer mod att utmana och tänja på etablerade sätt. Friction Festival är vårt sätt att lyfta just det. I friktionen uppstår energi, där idéer prövas på riktigt och driver utvecklingen framåt, säger Camilla Wallander, VD på Berghs, i ett pressmeddelande.

Berghs Festival 2026 äger rum den 22–23 maj på Berghs School of Communication, Bobergsgatan 48 i Stockholm. Fri entré med föranmälan.