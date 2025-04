Allt om nya Nintendo Switch 2!

Den åtta år långa väntan är över – nu har Nintendo gått ut med releasedatum för den efterlängtade konsolen och släppet blir lagom till sommaren – 5 juni.

Sedan Nintendo lanserade sin första spelkonsol Color TV-Game på 70-talet har de varit pionjärer när det kommer till spelutveckling. Även om Sony och Microsoft gjort en del utanför boxen-satsningar genom åren har fokus till största del legat på utvecklandet av huvudkonsolerna Playstation och Xbox med följande versioner.

Nintendo har tvärt emot haft en drivkraft i att hela tiden testa nya ideér och tekniker både när det kommer till mjuk- och hårdvara och vågat ta risker (med högst varierande resultat i utdelning).

Som med risktagande generellt har det lett till både floppar och succéer under de 136(!) åren Nintendo verkat i branschen. I utvecklingen av Switch tog den japanska utvecklaren fasta på de senare: sin bäst sålda handhållna konsol, Nintendo DS, ihop med sin bäst sålda stationära konsol Wii.

När Nintendo utannonserade sin nya satsning under 2017 var det dock många som var skeptiska till idén och experter dömde ut konceptet på förhand. Men Nintendo som alltid gått sin egen väg trodde stenhårt på konceptet och stod på sig. Tur var väl det med facit i hand – med tanke på att resultatet mynnade ut i den portabla hybridkonsolen Switch som sålts i 150 miljoner exemplar världen över, vilket gör den till den tredje mest sålda konsolen någonsin.

Vad vet vi om Nintendo Switch 2?

De största nyheterna är den nya skärmen till den handhållna enheten som blir fem centimeter större än föregångaren med dubbelt upp i pixlar (även om man kanske hade hoppats på en OLED-skärm). Switch 2 kommer utrustat med ett NVIDIA-chip, bättre högtalare, stöd för spel i 1080p och med ett utökat utrymme på 256 gigabyte.

Vill man hellre docka konsolen och spela på TV:n går det nu att göra i upp till 4K-upplösning. Det finns även stöd för HDR, VRR och bildhastigheter på upp till 120 fps.

De nya Joy Con-handkontrollerna är större än föregångaren för att passa den större skärmen, och har även fått större joysticks och knappar. Kontrollerna fästs nu med magneter istället för de tidigare skenorna och kommer kunna användas som mus för de spel som stöder det.

Joy Con-kontrollerna i all ära, men de ligger inte superskönt i handen när man spelar via TV:n. Men Nintendo släpper samtidigt en ny version av Pro-kontrollen optimerad för den nya konsolen som råder bot på det (som dock behöver köpas separat). Den nya versionen är hyfsat lik föregångaren men har två programmerbara knappar, GL och GR.

Färgmässigt har det Switch-typiska blå-röda tonats ner rejält och ersatts med en mattsvart finish. Man har dock behållt de karaktäristiska färgerna runt joysticksen och på magnetfästet vilket är riktigt snyggt. Även dockan har fått en glow up med rundare hörn och ett mer strömlinjeformat utseende.

Spel

Det kanske mest efterlängtade spelet är Mario Kart World som kommer att släppas exklusivt till Switch 2 med lansering samma dag som den nya konsolen.

Det första Super Mario Kart släpptes 1992 till SNES och blev en instant classic som satte ramarna för framtida racingspel. Mario Kart World blir det elfte i serien och högst sannolikt det största spelmässiga dragplåstret till Switch 2 då fansen väntat i fem år på en uppföljare av Mario Kart Live: Home Circuit.

Det nya spelet bjuder på en större frihet än tidigare då spelaren kan röra sig fritt i spelvärlden mellan racingbanorna och man kommer dessutom ha stöd för upp till 24 spelare samtidigt.

Några andra av Nintendos Switch 2-exklusiva spel att se fram emot är bland annat en Director’s Cut-version av Yakuza 0, Donkey Kong Bananza och FromSoftwares The Duskbloods.

Från andra studios kommer fantastiska spel som Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Elden Ring och Josef Fares Split Fiction för att bara nämna några.

Switch 2 kommer vara bakåtkompatibel men det kommer även att släppas re-releases av de mest populära spelen optimerade för den nya konsolen. De vi vet redan nu är The Legend of Zelda: Breath of the Wild och Tears of the Wild, Metroid Prime 4: Beyond, Kirby and the Forgotten Land och Pokemon Legends Z-A.

Den mystiska knappen

Uppmärksamma Switch-fans noterade en ny knapp när de första bilderna på Switch 2 släpptes, och gissningarna om knappens funktion lät inte vänta på sig på nätforumen. Nu har vi svaret: C-knappen, som den kallas, används för att kommunicera med sina medspelare genom den nya inbyggda mikrofonen. Det går även att videochatta med en kamera som dock köps separat.

Det kanske mindre awesome: prislappen. Nintendo Switch 2 kommer inledningsvis att kosta 450 dollar. MEN, då får man trots allt en konsol som är både portabel och stationär. Vad som är mer uppseendeväckande är att spelen kommer att ligga på 89 dollar, vilket är en bra bit över prissättningen på exempelvis Playstation- och Xboxspel.

Den 8 april öppnar förbokning av Switch 2 via My Nintendo.