Apple Music låter ljudvågorna rita om loggan

Bakom den nya identiteten står Apple Music och TBWA Media Arts Lab tillsammans med producenten Fred Again och Nest Acoustics. Under namnet Made by Sound har de tagit fram ett nytt ordmärke, en omarbetad notsymbol och en kort ljudsignatur som ska följa tjänsten i allt från originalinnehåll och evenemang till marknadsföring och produktmiljöer.

För att faktiskt låta ljudet påverka formen byggde teamet en rigg där en så kallad transducer omvandlade ljudsignaler till vibrationer i mineralolja. Olika toner och frekvenser fick oljan att bilda vågor över akrylversioner av Apple Musics ordmärke och notsymbol, samtidigt som rörelserna och ljusbrytningarna fångades med kamera.

Det visade sig att ljudet inte kunde komponeras helt fritt. För många eller för höga toner fick oljan att röra sig så kraftigt att logotypen blev svår att urskilja. Fred Again och Nest Acoustics fick därför arbeta fram ljudsignaturen i takt med de visuella försöken. När kompositionen var klar spelades den åter genom oljebadet, och det filmade materialet blev grunden för identitetens animationer.

Tyngre bokstäver i SF Pro

Även typografin har förändrats. Det nya ordmärket kombinerar Apples välkända symbol med en modifierad version av företagets eget typsnitt SF Pro. Apple Music skrivs nu med kraftigare gemena bokstäver och ett rundare, tyngre uttryck än det tidigare mer low key-betonade ordmärket.

Den brasilianska typstudion Plau stod för typografisk rådgivning och arbetet med att illustrera och rekonstruera logotypen i vektorformat. Noten har i sin tur fått en ny form som bygger vidare på rörelserna och ljusbrytningarna från oljebadet.

Ordmärket dök upp redan i september i marknadsföringen för den nya konsertlokalen Apple Music Hall i London. Nu börjar resten av identiteten rullas ut, tillsammans med en behind the scenes-film regisserad av Joe Jackson som visar vägen från de första ljudexperimenten till det färdiga uttrycket.

Bilder: Apple Music.