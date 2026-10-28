Händerna styr Deafcity Hubs identitet

En beställare brukar få tycka till om skisser, men hos Templo fick uppdragsgivaren också ställa sig framför kameran och börja teckna. Byrån hade redan testat rörelsefångst som ett kul inslag i andra projekt. För Deafcity Hub ville Pali Palavathanan, byråns grundare och creative director, använda tekniken genom hela identiteten. Han menar att de fångade gesterna ger logotypen en värme och vänlighet som är svår att få fram med vanlig animation.

– Vi var fast beslutna att varje rörelse skulle komma från riktiga händer, snarare än från keyframe-animation. Därför ordnade vi en studiosession där uppdragsgivaren utförde gesterna live och vi fångade allt i realtid. Resultatet känns äkta och mänskligt, säger Pali.

Deltagarna ville se något annat

Deafcity Hub utvecklas av stadsutvecklaren Amanprit Arnold tillsammans med dövsamhället och ska ge plats åt kultur, kreativt arbete och samarbeten. Templo inledde arbetet med en workshop med deltagare ur dövsamhället, där byrån fick veta vad de ville se hos en verksamhet som skulle representera dem.

– Vi arbetade med flera teckenspråkstolkar och var noga med att alla skulle känna sig bekväma, sedda och kunna bidra fullt ut. Det tydligaste önskemålet som återkom var att bryta med traditionella visuella identiteter för dövledda verksamheter och skapa något modernt, högteknologiskt och fullt av energi. Det var den riktningen som ledde oss till ett system som reagerar på gester, berättar Pali.

De starka rosa och orange färgerna valdes för att skilja Deafcity Hub från andra dövledda verksamheter. Det är en färgkombo som tar plats även när cirklarna håller sig stilla. Uppdragsgivaren var lika angelägen som byrån om att utmana de invanda uttrycken, berättar Pali. Få av de första designidéerna behövde egentligen ändras, bearbetningen handlade framför allt om budskapen.

– Det finns en föreställning om att design för ideella organisationer, välgörenhet och grupper vars behov ofta förbises måste kännas allvarlig och följa sektorns förväntningar. Då ser själva varumärket nedtryckt ut och får inte den uppmärksamhet som behövs när konkurrensen är hård och finansiering blir allt svårare att hitta. Förhoppningsvis visar vårt arbete för Deafcity Hub ett annat sätt: att hylla den grupp som verksamheten finns till för och förändra det synsättet.

Fingertopparna styr logotypen

En enkel webbkamera och programmet Touchdesigner räckte för att följa fingertopparnas rörelser. Samma spårning fick styra logotypen, bokstäver i ord, grafiska rörelsespår och övergångar mellan videoklipp. En gest kunde på så sätt påverka flera delar av grafiken.

I logotypen blir varje bokstav en liten flyttbar enhet, inramad av en cirkel. När cirklarna glider isär ändras både mellanrummen och konturen på namnet.

– Cirklarna passade perfekt som inramning eftersom de direkt anspelar på formen hos en fingertopp och samtidigt skiljer varumärket från vanliga visuella klichéer för dövorganisationer. När logotypen är stilla ligger de tre orden samlade i en tydlig, symmetrisk form. När riktiga händer sätter den i rörelse lyfter cirklarna och rör sig fritt med gesten. Vi älskar kontrasten mellan den fasta formen och rörelserna som kommer direkt från en människa.

Gesterna följer med till tryck

Templo valde ut ord att gestalta tillsammans med uppdragsgivaren och projektets styrgrupp. Byrån förberedde grafiken och programmeringen inför inspelningen, och kunde sedan arbeta vidare med de fångade rörelsebanorna i trycksakerna.

– Vi ville behålla känslan av de levande rörelsespåren. Därför använde vi de inspelade banorna i bilder och layouter och lade till små etiketter, som ”celebrate” eller ”communication”, i slutet av varje spår. Då är betydelsen fortfarande tydlig även när rörelsen har frysts, säger Pali avslutande.

Bilder: DeafCity Hub.