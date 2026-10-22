Geometri och gamla stadsvapen i TT:s nya design

TT har funnits sedan 1965 och har hunnit bli en välbekant syn på svenska ölhyllor. Bakom den nya förpackningsdesignen står Pond Design, där Federica De Cesare och Martin Ask har ansvarat för designarbetet. Båda har erfarenhet av förpackningsdesign inom mat och dryck, men från delvis olika marknader. Federica har bland annat erfarenhet från den italienska öl- och vinmarknaden, medan Martin har arbetat med öl- och spritvarumärken både i Sverige och internationellt. Uppdraget handlade om att utveckla ett uttryck med flera starka kännetecken, men där de olika delarna inte riktigt fungerade tillsammans.

– Den starka närvaron av TT som logotyp var definitivt något vi ville bevara. Vi visste att det var en av varumärkets mest distinkta tillgångar och det som gjorde produkten omedelbart igenkännbar på hyllan. Samtidigt kände vi att själva bokstäverna kunde förfinas och ges en mer samtida och unik karaktär.

För designteamet innebar det att överge den tidigare logotypens typografiska grund. I stället för att modifiera ett befintligt typsnitt valde de att konstruera TT:s båda bokstäver från grunden.

– Det gjorde att vi kunde skapa ett mer karakteristiskt och unikt uttryck för TT, samtidigt som logotypen fick en starkare känsla av struktur och tyngd.

De nya bokstäverna är uppbyggda av enkla geometriska former. På så sätt kunde formgivarna styra konstruktionen mer i detalj och ge logotypen en egen karaktär, samtidigt som den behöll sin välbekanta och dominerande roll på förpackningen.

Tre städer får samsas

En annan viktig del av uppdraget var att lyfta fram historien bakom namnet Three Towns. TT har sitt ursprung i ett samarbete mellan Göteborg, Stockholm och Malmö, vars stadsvapen länge funnits på förpackningen. I den tidigare designen låg symbolerna mer åtskilda och Stockholm fick en mer framträdande roll genom sin placering i mitten. För Pond handlade det om att hitta en bättre balans, där historien om de tre städerna fick utrymme utan att konkurrera med logotypen.

– En av de största utmaningarna var att hitta rätt balans mellan TT-logotypen som den primära varumärkestillgången och historien om Three Towns, som är en viktig del av varumärkets arv och ursprung. Vi ville ge Three Towns-elementen tillräckligt med utrymme för att berätta den historien, utan att de konkurrerade med TT.

Själva stadsvapnen är de enda grafiska elementen som fått följa med från den tidigare identiteten i stort sett oförändrade. Däremot har Pond arbetat om deras placering och färgsättning. Där varje stad tidigare hade sin egen färg har alla tre nu fått samma, och symbolerna har samlats i en tätare komposition. Formgivarna började under arbetet betrakta stadsvapnen som små sigill, där de tillsammans bildar ett gemensamt element.

– Genom att flytta dem närmare varandra och låta dem överlappa TT-logotypen får alla tre städer en central placering på förpackningen, utan att någon tar mer plats eller känns viktigare än de andra. Det kändes som ett enkelt sätt att göra historien om Three Towns mer synlig, samtidigt som varje stads individuella karaktär bevarades.

Guldet får lämna plats

Även färgpaletten har stramats åt. TT:s välkända gröna färg har fått en mörkare och svalare nyans, vilket ger större kontrast mot den vita typografin. Guldet har däremot plockats bort helt, ett beslut som hänger ihop med hur Pond ville att förpackningen skulle uppfattas på ölhyllan.

– Guld är en vanlig visuell kod inom ölkategorin och används ofta för att kommunicera tradition och arv, men vi kände att det inte var tillräckligt unikt för att göra varumärket eget på hyllan. Genom att skala ned färgpaletten och ta bort guldet kunde vi skapa ett mer samtida uttryck, samtidigt som vi fortfarande kommunicerar varumärkets arv genom andra, mer distinkta visuella element.

Till den nya identiteten har Pond valt sans serif-typsnittet Malamocco, ritat av Formagari. Typsnittet hämtar inspiration från vernakulär typografi, alltså bokstavsformer som vuxit fram ur exempelvis lokala skylttraditioner och vardagliga grafiska uttryck. Det är ett intressant val tillsammans med den nya TT-logotypen, som har en mer strikt geometrisk konstruktion. Malamocco har också en geometrisk grund, men bokstävernas små oregelbundenheter ger ett mjukare uttryck.

– Vi gillade kopplingen till något mänskligt och hantverksmässigt. Den här typen av bokstavsformer springer ofta ur enkla, funktionella former med en viss geometrisk logik, men också med små ojämnheter som ger en mer mänsklig karaktär.

Just mötet mellan de två typografiska uttrycken var något som formgivarna fastnade för. Malamocco skulle fungera tillsammans med TT:s specialritade bokstäver, men också ge den övriga typografin en annan karaktär.

– Vi kände att detta fungerade väldigt bra ihop med vår TT-logotyp: medan logotypen är byggd av geometriska former på ett mer precist och strukturerat sätt, tillför Malamocco en mjukare och mer mänsklig sida till det geometriska språket.

Designteam, Pond Design:

Fredrik Svalstedt (Senior Client Director)

Martin Ask (Senior Designer)

Federica De Cesare (Designer)

Anna Johansson (Final Art)

Lisa Kårfalk (Production Manager)

Johan Svedelius (Visualizer)





Alla bilder: Pond Design.