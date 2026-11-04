Söderhavet vidgar bilden av Kista

Ericsson, IBM, Microsoft och Nokia har länge präglat bilden av Kista. Söderhavet ville bygga vidare på den historien, men också visa mer av platsen än de stora bolagen. Hur det skulle märkas i formgivningen var en av de frågor som diskuterades mest, berättar Jesper Robinell, creative director på Söderhavet.

– Det hade varit enkelt att göra något som väldigt tydligt signalerade tech, men då hade vi också riskerat att förstärka den gamla bilden av Kista. Samtidigt ville vi inte kasta bort den historia och trovärdighet som redan finns.

Uppdraget kom från Kista Limitless, i samarbete med Kista Science City. Under våren 2025 hade de tagit fram en varumärkesplattform och kommunikationsstrategi för Kista som arbetsplats, som Söderhavet nu skulle ge ett visuellt uttryck. Kista Limitless marknadschef Elin Hammarberg beskriver ambitionen som att stärka Kistas position som en ledande deeptech-miljö. För byrån gällde det samtidigt att få med fler av dem som verkar där.

– På många sätt handlar förflyttningen om att gå från bilden av en handfull tech-giganter till en plats med tusentals innovatörer. I dag möts företag, forskare, entreprenörer, studenter och idéer från många olika områden i Kista. Identiteten behövde spegla den förflyttningen: från en klassisk science city till en mer öppen och dynamisk innovationsmiljö där teknik, forskning, entreprenörskap, kultur och stadsliv får plats sida vid sida, säger Jesper.

Möten ända in i typsnittet

Den lilla skärningen i PP Neue Machina är en av detaljerna där Söderhavet vill att mötesidén ska synas. Logotyp, typografi, ikoner och grafiska element hålls ihop av ett gemensamt geometriskt formspråk, med den precision som byrån förknippar med Kistas tekniska historia. Samma tanke om saker som möts återkommer alltså i både bokstäverna och grafiken runt omkring dem.

– Vi insåg ganska tidigt att Kistas kanske största styrka egentligen inte är tekniken i sig, utan människorna bakom den och vad som händer när olika världar möts. Forskning möter näringsliv, människor möter teknik och olika kompetenser och perspektiv korsas, säger Jesper.

När identiteten animeras öppnas, stängs och förändras formerna för att släppa fram nytt innehåll. För Söderhavet hänger rörelsen ihop med hur Kista har förändrats under flera decennier, när nya företag, tekniker och människor har tillkommit. Bokstäverna följer med i rörelsen, men ska också kunna hitta tillbaka till ett läge där de är lätta att läsa.

– Just typografin är också viktig i det rörliga uttrycket. Den kan röra sig genom mer experimentella lägen för att sedan landa i något väldigt tydligt och läsbart. Det sammanfattar ganska mycket av vad vi ville att Kista skulle vara: experimentellt och framåtriktat, men samtidigt tydligt och tillgängligt.

Färgen håller ihop

Söderhavet ville också bort från ett techuttryck som kändes alltför väntat. De starka färgerna ska ge värme och energi åt formen och hjälpa till att få fram mer av människorna, kulturen och livet i Kista. Paletten har dessutom ett praktiskt jobb: när former och kompositioner förändras ska färgen hjälpa mottagaren att ändå känna igen avsändaren.

Och avsändarna är flera. Kista Limitless, Kista Science City och fastighetsbolagen ska kunna använda identiteten för evenemang, digitala plattformar och andra initiativ kring platsen.

– Det gjorde att vi behövde skapa ett system snarare än bara en uppsättning fasta mallar. Det ska finnas en tydlig igenkänning, men samtidigt tillräckligt mycket flexibilitet för att kunna representera väldigt olika verksamheter och sammanhang. Identiteten måste kunna växa tillsammans med Kista, säger Jesper.

Hos Kista Limitless används den redan i det dagliga arbetet med varumärket, berättar Elin.

– Men idén om möten är större än de grafiska former vi har skapat i dag. Den är tänkt som en princip som kan fortsätta utvecklas i takt med Kista. Nya människor, tekniker, verksamheter och perspektiv kommer att mötas, och identiteten ska kunna hitta nya uttryck för de mötena. På så sätt är det ett system som aldrig riktigt behöver bli färdigt, avslutar Jesper.