Årets finalister i Kolla!

Juryns ordförande Sepidar Hosseini är en multidisciplinär art director, grafisk formgivare och bildkonstnär. Till vardags driver hon sin egen studio där hon specialiserat sig inom kultur och trycksaker. Hon har tidigare suttit i antagnings- och referensgrupper för utbildningar, stipendier och stöd, men gör sitt första renodlade juryjobb för årets Kolla! Sepidar kommer även att vara konferencier på prisutdelningen den 4:e oktober tillsammans med Svenska Tecknares ordförande Josefine Engström.

På frågan om varför Kolla! är en viktig tävling svarar Sepidar:

– Kolla! rymmer förhoppningsvis både spänning, inspiration och eftertanke, man kan se det som ett lekfullt sätt för branschen att mötas på. Det finns fördelar med en designtävling som har sitt fotfäste i branschen, inte kostar multum och som sätter upphovspersonen i centrum. Där ser jag inte riktigt att det finns någon motsvarighet till Kolla!

Arena för kreatörer

Hon menar vidare att tävlingen är unik på det sätt man blandar byråer med frilansare. Genom att låta båda grupperna medverka på lika villkor ger det ett bredare spektrum av arbeten. I år har tävlingsbidragen främst dominerats av 3D och förpackningsdesign.

– Kolla! utgör också en arena där vi som kreatörer själva får utrymme att definiera vad som är viktigt. Genom att lyfta ett antal projekt vars kvalitéer vi värdesätter tar vi oss tolkningsföreträdet, istället för att lämna det i händerna på beställare och konsumenter. I bästa fall kan en nominering eller vinst generera nya möjligheter både för kreatören men också för branschen i stort.

Utöver Sepidar består årets Kolla!-jury av: Daniel Ljunggren, Elin Lucassi, Emma Hanquist, Johan Forslind, Martin Salin, Pompe Hedengren, Simon Appel, Stina Persson, Josefin Svenske. Klicka här för att läsa mer om de individuella jurymedlemmarna.

De nominerade i kategorin Bild

Faktum Novell

Kreatör: Miika Tuomivuo

Uppdragsgivare: Faktum

Utkik

Kreatör: Nika Bozorgmehr

Uppdragsgivare: –

All Quiet on the Western Front

Kreatör: Patrik Svensson

Uppdragsgivare: Harper’s magazine

De nominerade i kategorin Hantverk

David Ritschard – Blåbärskungen

Kreatör: Art director, Petter Törnqvist

Uppdragsgivare: David Ritschard/United Stage.

Övriga kreatörer: Porträttet på tallriken är fotat av Johan Bergmark. Tallriken är tryckt på Elgporslin AB. Kartong skapad tillsammans med Norrmalms kartongfabrik.

Skull & Bones – Long Live Piracy – game cinematic

Kreatör: Goodbye Kansas Studios – Animation director: Jonathon Tyler, Art director: Gustaf Holmsten, Regissör: Emnet Mulugeta

Uppdragsgivare: Ubisoft/DDB

SPSM Serif – typsnitt

Kreatör: Byrån Familjen – Creative director: Jonas Bäckman, Design lead: Elin Eskilsson, Designer: Karl-Johan Sanfer, Type designers: Anders Wikström och Fredrik Andersson

Uppdragsgivare: Specialpedagogiska skolmyndigheten

De nominerade i kategorin Samarbete

Mina husdjur/Våra stadsdjur

Kreatör: lllustratör Erik Svetoft och författare Nils Andersson

Uppdragsgivare: Rabén & Sjögren

Poodles Eating Noodles

Kreatör: Emma Virke, text, musik och animation och illustratör Mogu Takahashi

Uppdragsgivare: Lilla Piratförlaget

Byråkrat genom århundraden

Kreatör: Illustratör och konstnär Björn Atldax

Uppdragsgivare: Kammarkollegiet

Övriga kreatörer/samarbetspartners: Kammarkollegiets anställda samt historikern Mats Hayen på Riksarkivet.

De nominerade i kategorin Innovation

Swee Kombucha – 100% Natural

Kreatör: Bedow byrå

Uppdragsgivare: Swee Kombucha

Känslofigurer

Kreatör: Johanna Welinder (Yoyo Nasty), Illustratör

Uppdragsgivare: Ungdomsmottagningen Halland

Love So Cruel

Kreatör: Louise Silfversparre, 3D kreatör och Lina Reidarsdotter Källström, 3D kreatör

Uppdragsgivare: Sarah Klang, artist

Övriga kreatörer: Fredrika Eriksson koncepetutvecklare och Moa Romanova, karaktärsdesigner.

De nominerade i kategorin Effekt

Sommarboken

Kreatör: Medarbetare vid biblioteket: Gerda Boström, illustratör, Robert Lindblom, formgivare m.fl.

Uppdragsgivare: Biblioteken i Malmö

Övriga kreatörer: Charlie Norberg , videoproducent, Robert Lindblom, formgivare, Lisa Rydberg, filmassistent och Annika Johnson, produktionsledare.

Omnipollo × O.P. Anderson Stout Aquavit

Kreatör: Karl Grandin, tecknare och grafisk formgivare

Uppdragsgivare: O.P. Anderson och Omnipollo

Djurens Rätt ”Världens bästa djurskydd”

Kreatör: Byrån Naive

Uppdragsgivare: Djurens Rätt

De nominerade i kategorin Kollektivet

Omforma barometrar/ interaktiva affischer

Kreatör: Karolina Westenhoff, grafisk formgivare

Uppdragsgivare: Omforma

Övriga kreatörer: Kerstin Sylwan, produktdesigner och Jenny Stefansdotter Stentoft, textildesigner.

Welcome to Norden

Kreatör: Siri Carlén, konstnär, illustratör och formgivare

Uppdragsgivare: Nordiska museet

Mångfaldsvampar i syrénpalett lyfter kulturpolitiken

Kreatör: Valeria Hedman, Creative director och Falko Grentrup, Creative director och illustratör – Transfer Studio

Uppdragsgivare: KLYS

De nominerade i kategorin Form

Svensk Bokkonst 2021

Kreatör: Studio Parasto Backman

Uppdragsgivare: Svensk Bokkonst

Övriga kreatörer: Elsa Paulson och Sally Apelmo, praktikanter. Ylva Sommerland, redaktör för Svensk Bokkonst 2021, Tryckeri: Göteborgstryckeriet, Bokbinderi: Förlagshuset Nordens Grafiska och Lina Löfström Baker, fotograf.

Processen

Kreatör: Open Studio

Uppdragsgivare: Sedir Ajeenah och Norstedts Förlag

Övriga kreatörer: Fotograf: Petter Bäcklund och Sedir Ajeenah, receptmakare

Repertoar i en låda

Kreatör: Lina Forsgren, art director och grafisk formgivare

Uppdragsgivare: Riksteatern

Övriga kreatörer/samarbetspartners: Lådan är tryckt av Profilskaparen och trycksaker är från TMG Stockholm.

De nominerade i kategorin Studentarbete

Illustrerad vardag

Kreatör: Illustratör och designer Moa Märta Markgren

Utbildning: Designprogrammet på HDK-Valand vid Göteborgs universitet

HAPPY HOUR 24/7

Kreatör: Illustratör och mönsterdesigner Olivia Ekelund

Utbildning: Illustration, Konstfack

Ur motståndet skapas nya former / Sometimes when I read the letters start to dance

Kreatör: Formgivare och illustratör Ella Walfridsson

Utbildning: Illustration och grafisk design, Konstfack