Spelet som lär dig rita bokstäver

Carl Enlund är en designälskande typsnittsdesigner som varit verksam i tio år. Vid sidan av sitt lärarjobb på Beckmans har han grundat font editorn FontBob, som han programmerat sedan början av 2025.

– Jag har alltid sökt mig till att förstå principer från grunden, särskilt när det kommer till design. Typsnitt och bokstäver är de minsta byggstenarna, så det har passat mig fint. Jag vill att fler ska få upp ögonen för det otroliga hantverk som ligger bakom varje typsnitt, säger han.

”Tutorial förklädd till ett spel”

Carl beskriver själv The Font Design Game som en tutorial förklädd till ett spel, som ska locka nyfikna designers. Idén till spelet kom en dag när han satt och googlade runt på hur man gör ett typsnitt.

– Jag hamnade direkt i olika läger, antingen:

1. “skanna ett typsnitt från din handstil” – kul första gången, men tappar fort sin charm.

2. “rita typsnitt från geometriska former” – monotont och lite omänskligt.

3. “rita typsnitt som ser rätt ut för ögat” – här blir det direkt tio gånger så svårt, säger han och lägger till:

– Det är inte en jämn kurva, och för mig som var ny så förstod jag inte varför det blev så svårt.

Här menar Carl att man hoppar över en massa nödvändiga steg på vägen, och därmed tappar användaren. Det blir allt för många och svåra beslut man ställs inför som novis. Innan man nått steg tre har de flesta blivit avskräckta från att någonsin igen utforska typsnitt utanför fontväljaren i Adobe Illustrator.

Typografiska principer

The Font Design Game är väldigt enkelt att förstå – spelet går ut på att pussla ihop halvfärdiga bokstäver. Lyckas man väntar en belöning i form av en fontfil (OTF) med a-z ifyllda. Filen kan man sedan ladda ner och använda fritt.

– För bokstaven “n” drar du runt sju stora handtag för att matcha referensen som syns i bakgrunden. Du ser direkt effekten från små justeringar när du börjar ändra i kurvorna. Följer du min mall i bakgrunden får du en viss stil på typsnittet, men du kan lika gärna gå utanför kanterna och se hur långt du vågar lita på dina ögon. Ser det rätt ut, då är det rätt. Ofta är det inte svårare än så.

Carl har valt att skippa poängräknare, high score-tavlor och liv.

– Målet är i stället att jogga igång hjärnan, lite som en sandlåda för bokstäver. Spelet är också omöjligt att misslyckas med eftersom du väljer själv hur noggrant du följer varje steg. Är du snabb tar det tre minuter, är du mer noggrann tar det 30.

Vilka typografiska principer har varit viktigast att förmedla?

– Produktionen av färdiga fonter har varit viktigast att förmedla. Att gå från en grov form till en optiskt korrekt form. Att gå från en bokstav till komplett a-z som förblir sammanhängande. Att gå från ett alfabet till en nerladdad fontfil.

Spelet täcker inte allt, och det försöker heller inte förklara varför saker görs som de görs. För Carl är det viktigaste att spelaren känner och ser med egna ögon hur en grov form kan förfinas, och sedan kopieras vidare till liknande bokstäver för att få ett sammanhängande ramverk.

Helvetica och spelbar typografi

Bokstäverna i spelet är ritade av Carl själv och inspirerade av det populära typsnittet Helvetica. Att valet föll på just Helveticas stil har flera anledningar, men framför allt var igenkänningen en stor faktor.

– Viktigast är att det är något alla är bekant med. Helvetica är en bra kompromiss, för den ligger både nära geometri och följer principer för vad som gör former optiskt korrekta (ser rätt ut för ögat, alltså).

– Du får a-z i slutet. Du rör dock bara tio av bokstäverna, eftersom resterande tecken beräknas från enkla formler som kör i bakgrunden. Bokstaven “n” ger “u”, “d” ger “p” och så vidare. Skiljetecken kommer också med automatiskt och behöver inte ritas: punkt, komma och bindestreck.

Framöver hoppas Carl kunna vidareutveckla spelet och lägga till A-Z och siffror 0-9. Han ser även potential i att göra alternativa varianter med bokstäver i andra stilar.

Vad var den största utmaningen i att göra typografi “spelbart”?

– Det svårast är att veta vilka beslut man ska välja bort – vad ska användaren inte behöva göra? Det går snabbt att överbelasta någon med att förklara allt som ingår i att designa ett typsnitt. Det senaste året har jag workshoppat och hållit lektioner för över 50 nya designers, då lär man sig snabbt vilka budskap som brukar går fram.

Ett element som Carl valt bort är att låta spelaren välja mellanrum mellan bokstäver, då han menar att det kan leda till splittrat fokus när man både ska tänka på form och mellanrum samtidigt. En annan idé som skrotades tidigt var att rita upp vektorformer från grunden.

– I The Font Design Game får du halvfärdiga former i stället. Det gör att fonten blir klar fortare, men du får ändå den belönande känslan eftersom du själv varit med i formgivningen. Jag har också tagit bort poängsättning, för poängen är att agera. Det är så jag tror man lär sig som bäst, avslutar han.

I videon nedan visar Carl hur spelet fungerar