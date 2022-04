Årets unga lejon är utsedda

TEXT Mette Rosencrantz

Tillsammans med TV4 som huvudsponsor kan Komm nu presentera de team av kreatörer som vunnit Young Lions i Sverige.

CAP&Design publicerade tidigare årets jury i Young Lions, som nu utsett vinnarna som ska få representera Sverige i den internationella tävlingen i Cannes.

Som sig likt tävlar kreatörer som jobbar på byrå och är i åldersspannet 18 till 31 år. Alla tävlande ges samma brief, där de team med de bästa idéerna vinner.

Briefen är alltid från en välgörenhetsorganisation, och i år var det Majblomman som stod i fokus.

I kategorin Digitalt vann Folke Kühlhorn och Henrik Billing från Åkestam Holst NoA. De andra kategorierna i år var Media, Film och PR.

Digitalt

Vinnare: Folke Kühlhorn och Henrik Billing från Åkestam Holst NoA med bidraget “NFB”

Juryns vinnarmotivering: Årets vinnare skapade förvirring i juryrummet. Varför känns det så enkelt? Varför känns det så självklart? En okomplicerad idé. Med okompromissad design. Gav oss en obytbar vinnare. Grattis till vinnarna i kategori Digitalt: ”NFB”.

Shortlist:

Nina Peldán och Olle Landerberg från Jung Relations med bidraget “Maj-Blom”

Jonas Eriksson och Johanna Lindberg från Abby World med bidraget “Majby – den osynliga staden”

Adam Wibom och Robin Westerback från JMWGolin med bidraget “ADS FOR CHANGE”

Media

Vinnare: Johan Brishammar och Mathias Gedda från Publicis med bidraget “Så ett frö för framtiden”

Juryns vinnarmotivering: Med en gedigen mediestrategi, en stark närvaro genom hela givarresan och en blommande lösning blev årets vinnare en snabb juryfavorit. Vinnande bidrag visar på stor affärsförståelse, strategisk och kreativ höjd och en blomstrande framtid för framtidens mediestjärnor!

Shortlist:

Annie Sjöberg och Sofia Lantz från Publicis med bidraget “Hur vi inspirerar 1.1 miljoner unga att sälja majblommor”

Hugo Barne och Simon Magnusson från AKQA med bidraget “Blomrabatten”

Film

Vinnare: Axel Bringel och Joel Hördegård från BCW & Frilans med bidraget “När blommor blir till guld”

Juryns vinnarmotivering: Trots en imponerande hög nivå bland de tävlande var det inga större diskussioner i jurygruppen kring vilket bidrag som var årets vinnare. Utöver att göra en tydlig och berörande film med majblomman som huvudroll lyckades ni även ifrågasätta alla ledtider den här branschen kände till. Grattis till vinnarna i kategori film: ”När blommor blir till guld”.

Shortlist:

Marcus Lundvall och Oscar Tiberg från The And Partnership & Honesty med bidraget “Ole Dole Doff”

Joel Grönberg och Elsa Willman från Disney med bidraget “Det var en gång”

Carin Stegen och Sara Wikström från The Amazing Society med bidraget “Doften av en Majblomma”.

PR

Vinnare: Jonas Eriksson och Johanna Lindberg från Abby World med bidraget “Majby – den osynliga staden”

Juryns vinnarmotivering: Nytänkande, smart, överraskande och garanterat framgångsrik. Vinnarbidraget bjuder verkligen på fantastiskt kommunikationshantverk – från insikt och idé till genomförande och skalbarhet. Årets vinnare i Young Lions PR-kategori sätter Majblomman på kartan. En värdig vinnare i den oerhört hårda konkurrensen: Majby – den osynliga staden!

Shortlist:

Julia Holtback Yeter och Daga Simonsson från Forsman & Bodenfors med bidraget “Partiblomman”

Kevin Krooks och Gustav Haffling från Berntzon Bylund & Markant Reklambyrå med bidraget “Väldoften”

André Frisk och Walter Westerlund från Wikberg Frisk med bidraget “What month is it Justin?”

Nina Peldán och Olle Landerberg från Jung Relations med bidraget “Maj-Blom”.