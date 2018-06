Berghs årets skola – ännu en gång

TEXT Camilla Buch

För femte året i rad, och sjunde året totalt, har Berghs utsetts till School of the year i tävlingen AKQA Future lions i Cannes.

Skolan hade flest studentgrupper bland tävlingens finalplatser och bedöms därför hålla högst jämn kvalitet och innovationshöjd bland skolorna som deltog. Totalt tävlar över 2 200 studenter från närmare 400 skolor i 55 länder. Prisceremonin hölls i dag, 18 juni, i Cannes.

– Det känns nästan ogreppbart att få utmärkelsen för femte året i rad! Men det är inte överraskande utifrån det vi kan se i studenternas kreativa problemlösning. Det kombinerat med att dagligen omge sig med ett starkt community för innovation och närheten till den entreprenöriella hubben som Stockholm faktiskt är, säger Camilla Wallander, vd Berghs school of communication.

I tävlingen deltar studenter från världens ledande kommunikationsskolor i att ta fram en innovativ kommunikationslösning genom ny teknik och nya idéer: “Lös ett problem på ett sätt som inte var möjligt för tre år sedan”.

Bidragen bedöms anonymt av en jury av branschexperter, som väljer 100 finalbidrag som uppnår mest innovativ höjd. Den skola med flest studentgrupper på finalplatserna anses hålla högst stabil kvalitet och utnämns till årets skola.

”Grattis till Berghs för vinsten av Future lions School of the year, femte året i rad. Detta är en enorm prestation, kvaliteten på deras bidrag är alltid av högsta grad och vi ser fram emot att bedöma dem varje år,” säger Jo Hickson, teknologichef på AKQA.

Under det senaste året har skolan lagt fokus på sitt internationella erbjudande genom att jobba med fler partnerskolor i andra länder.

– Ett av Berghs viktigaste uppdrag nu är att inkludera fler perspektiv från såväl lärare som studenter. Vi bygger internationella partnerskap med skolor, och vi verkar aktivt för att få unga att upptäcka de olika kommunikationsyrken som finns, säger Camilla Wallander.

Nedan de studentgrupper som 2018 hamnade i shortlist och därmed säkrade skolans utmärkelse till School of the year:

Google adjust

Johanna Andersson

Daniel Bokström

Stream for life

Sofia Gustafsson

Noah Bramme

Andreas Karlsson

The advice device

John Lundquist Coey

Lina Bergman

Josefin Fridlund

Deaf never deafeated

John Lundquist Coey

Lina Bergman

Josefin Fridlund

Adidas coach

Gustaf Haffling

Martina Ståhl Rohdin

Emelie Svensson

How are you? by Google home

Felix Sarwe Grankvist

Felix Jängnemyr