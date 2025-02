De kan vinna Svenska fotobokspriset 2025

I år skickades rekordmånga böcker in till tävlingen, 119 stycken, vilket visar på att fotoboken fortsätter att vara en viktig och värderad konstform i Sverige.

Svenska fotobokspriset instiftades 1996 för att belöna och uppmärksamma den rika flora av fotoböcker som ges ut i Sverige. Priset delas ut av Fotoförfattarna inom Svenska fotografers förbund och tilldelades för första gången Anders Petersen för sin bok Ingen har sett allt.

– Vi har stolt tradition av fotoboksutgivning i Sverige och våra fotografer håller ofta hög internationell klass. Många känner till Sune Jonsson och Lars Tunbjörk, men i och med Svenska Fotobokspriset får vi också chansen att lyfta fler böcker som kan upptäckas av en större publik, säger Simon Mlangeni-Berg, ordförande för Fotoförfattarna.

Juryn ska bedöma boken som ett enhetligt verk

Juryn ska vara bred och ha stor kunskap om olika fotografiska genrer, men också kompetens om text och form.

– Det handlar oftast om fotografer, intendenter, skribenter och formgivare med direkt erfarenhet av att jobba med fotografi i bokform. Deras jobb är att bedöma boken som ett enhetligt verk, alltså en kombination av fotografiernas verkshöjd, bokens idé och hur väl detta korresponderar med bokens formgivning. Allt från klot till kerning är relevant, men störst vikt tillmäts förstås fotografierna, säger Simon.

Juryn som utsetts till årets tävling består av Nicolás Wormull, fotograf och fotoboksförfattare, Louise Wolthers, fotohistoriker och forskare, Alexandra Ellis, dokumentärfotograf och bildjournalist, Casia Bromberg, fotograf, samt Göran Greider, författare, poet och journalist. Vinnaren tillkännages vid Fotoboksgalan den 19 mars på Biblioteket live i Stockholm.

De nominerade

Maja Daniels Gertrud är en mytisk bearbetning av den historiska personen Kettis Gertrud Svensdotter, vars handlingar kan sägas ha utlöst ett av de största massmorden i vårt lands historia. Ett massmord i form av häxförföljelser som svepte som en svedjeeld genom vår skandinavisktalande kultur.

Julian Slagmans Looking at my brother består av porträtt och ögonblicksbilder och är en gripande berättelse om barndom, uppväxt och tidens gång. Under mer än ett decennium har Julian Slagman fotograferat sina två yngre bröder, Mats och Jonah.

Kent Klichs GZA On land and Air utforskar Gaza International Airports historia. Flygplatsen invigdes 1998 och utplånades av den israeliska armen 2001. En gång var den en symbol för palestinsk självständighet, numera är den en ruin.

Eija Hetekivis Klassdörrar bjuder på en stark visuell och litterär upplevelse av klassklyftor som har ökat dramatiskt i Sverige. Varje dörr symboliserar en värld som existerar sida vid sida med andra skilda världar i vårt samhälle – å ena sidan de som lever i överflöd, å andra sidan de som kämpar för att hålla tak över huvudet.

Ela Polkowskas Splinter utspelar sig i ett hus som borde ha ramlat ihop för länge sedan. Familjen som bodde där hade skapat en värld kring sig själva som liknade ett lager – ett utrymme packat med saker, oavsett om det fungerade eller inte.