Det är frustrationen du ska jobba med

Sofie Björkgren-Näse har tidigare jobbat på Rithuset i Stockholm, men har idag sin egen studio och verksamhet i Kronoby där hon jobbar med uppdragsgivare i både Finland och Sverige. Sofie jobbar som lettering artist, eller bokstavsillustratör som hon oftare kallar det. Lettering har blivit mer och mer populärt på senare år, men det är ingenting nytt. Det är kort och gott att rita – inte skriva – bokstäver. Men enligt Sofie är frågan om vad lettering är befogad.

– Egentligen är lettering en ganska vardaglig och gammal konst. Det handlar om att skapa bokstavsformer som passar in på en viss yta. Det går tillbaka till skyltmålning och handritade affischer – istället för att anpassa ramen till ordern så måste du anpassa orden till ramen. Så i grunden är lettering en slags formgivning av bokstäver.

Med det sagt så poängterar Sofie att lettering inte är typsnittsdesign.

– Jag har extremt stor respekt för typsnittsformgivare. Det kräver lite fler parametrar att förhålla sig till. Jag har testat på det lite, mest för skojs skull, för vissa ändamål. Men det jag gör formar jag utifrån efterfrågan, vad budskapet är, vad målet är och vad kunden vill åt. Det är en specifik illustration för ett specifikt ändamål. Till skillnad från typsnitt som kan, och ofta ska, användas till flera ändamål.

Sofie har arbetat som bokstavsillustratör sedan 2012 och har jobbat med bland annat SAS, Levis, H&M Foundation, Postmuseum, Caffe Nero och Granit. Hon har också ritat otaliga logotyper, och designat bokstavsillustrationer för tidningar, böcker och skyltar. Men en stor del av hennes arbete ligger i workshops.

Hon håller flera workshops i månaden runt om i landet (se ort och datum för vårens längst ner) och även online i form av serien Lettering Nuggets. Med andra ord är Sofie välkvalificerad att svara på frågan om hur man blir bra på lettering.

– Det ligger mycket i att bara vara nöjd. Att i processen kunna acceptera var man är. Att göra research: att både förstå bokstavsformer och hur jag kan utveckla dem, och att förstå vad kunden vill kommunicera. Jag tycker det är viktigt att låta den kreativa processen vara en övning, att lita på att det som blir dåligt kommer att leda till någonting bra.

– Jag är personligen någon som gärna vill se snabba resultat, jag är otroligt otålig. Men jag har hittat ett läge där jag kan känna att processen är väldigt rolig att vara i, att arbeta med. Och då kommer det plötsligt någonting ur det. Det kan handla om att jag skiftar en linje någon millimeter och sen är jag nöjd istället för missnöjd, berättar Sofie och fortsätter:

– Samtidigt blir jag lätt frustrerad och arg, och någonting händer i den frustrationen. Jag släpper kraven. Så det är den frustrationen man ska jobba med, det är där kreativiteten och problemlösningen kickar in. Du ser att någonting inte funkar, så du måste hitta på någonting nytt.

Sofie tar upp ett exempel där en kund ville ha ett bokomslag med lettering som skulle vara influerat av ett märkligt djur.

– Då tänkte jag ”hur tusan ska jag göra det?”. Men till slut hittade jag en form som påminde mig om en del av djuret och kunde jobba in det i bokstäverna utan att det blev övertydligt. Ibland måste du bara ge dig själv tid i frustrationen innan du märker att det lönar sig.

Om man är ny inom lettering är Sofies tips att rita av och klottra.

– Det första du behöver är så klart ett intresse och en vilja att lära dig hantverket. Men att starta med att skissa och rita av och klottra är bra. Det är så lätt att förvänta sig att man ska kunna någonting på en gång. Men det tar tid och det bästa är att nöta, märka vad man tycker om och börja ta in influenser och uttryck. Börja enkelt, med det du kan. Sen kan du bygga vidare på pusslet.

Sofie berättar att hon oftast sätter sig och arbetar med blyerts, men älskar också att arbeta direkt med en brush pen till exempel. Sånt gör hon även när hon gör live lettering framför en publik, men hon poängterar att hon kan göra det för att hon har övat och övat i många timmar.

– Det är som Pablo Picasso sa när någon bad honom rita någonting på en servett. När han sedan bad om hur mycket pengar sin helst för den teckningen tyckte de att ”du har ju bara ritat på en servett, det tog två minuter!”. Men han har ju årtionden av kunskap bakom sig som lett till den servetten. Det måste man ha med sig.

Lettering behöver inte bara innebära att du lärt dig skriva fint menar Sofie. Det är oftast en process som tar tid.

– Det jag kan säga är att bara börja. Jag har ingen formell utbildning, jag har lärt mig av mina idoler via webbkurser och liknande, men framför allt har jag varit nyfiken, utforskat bokstavsformer och arbetat hårt på att bli bättre. Det kan räcka med 5-10 minuter om dagen, men då är det verkligen varje dag också. Tid, tålamod och drivkraft är mina ledord.

Sofie nämner också att hon fått höra att lettering är en materialsport – att du behöver mängder av olika pennor, verktyg och fina papper. Men hon klargör direkt att så inte är fallet.

– Du behöver bara penna och papper. Du kan grunderna, du vet hur bokstavsformerna ser ut. Från det är det bara att bygga på. Sen kan du ju, om du vill, fördjupa dig och använda olika verktyg, men börja enkelt. Det är både ”tack och lov” och ”god damnit” att en specifik penna inte kommer göra dig bättre.

Det är också så Sofies egen process oftast börjar. En blyertspenna är hennes första verktyg, och hon skissar nästan alltid på kopieringspapper till en början.

– Det startar oftast med att bara börja någonstans på ett blankt papper. Enkelt först. Många gånger har jag en vision av att ”åh, så här ska jag göra!”. Så börjar jag gå in på detaljer, gör formerna så som jag vill ha dem, men inser snabbt att det inte funkar. Då måste jag ändå gå tillbaka till basics – eller som jag kallar dem: skelettbokstäver.

–De enkla bokstavsformerna vi lär oss i skolan, skrattar Sofie. När hon är tillbaka och arbetar med basbokstäverna kan hon bygga vidare, menar hon. Under den tiden kan hon sedan koppla in influenser och former hon tänkt på tidigare. Dessutom behöver hon bolla med kunder under processens gång.

När Sofie tagit fram en blyertsskiss ritar hon oftast rent med fineliner på vitt papper eller semitransparent skisspapper. Sedan scannar hon in illustrationen, justerar nivåerna i Photoshop och använder image trace i Illustrator. Det krävs en del arbete med att tweaka kurvorna för att få till den sista finslipningen, menar hon.

– Beroende på hur den slutliga bokstavsillustrationen ska se ut tweakar jag mer eller mindre, beroende på om det ska vara sleak eller oslipad slutfinish. Tyvärr fungerar det inte att scanna blyerts utan då tar jag till Ipad och Procreate för att få till bästa blyertsskiss- slutfinish!

Hur upplever du skillnaden mellan digitalt och analogt?

– Jag jobbar hela tiden i balansgången. Hur får jag min handritade illustration att fortfarande se handritad ut digitalt? För jag måste ha en vektoriserad version. Om en kund kommer till mig så är det oftast så att de vet att de vill ha någonting handritat. Men det ska fungera överallt – på tejpade bilar, flaggor och vepor, och online. Samtidigt måste det vara fungerande, du vill inte ha en ojämn ytterkant, för det syns på skärmen, men du vill ha detaljer och nyanser från till exempel blyertsskissen för att det ser mer handritat ut. Så det finns många frågor att ta ställning till.

När vi pratar om inspiration nämner Sofie sin omgivning. Att det kan räcka att bara gå utanför dörren.

– Att se på hus och omgivningar, att titta på sådant jag tycker är snyggt. Eller för all del att titta på sådant jag tycker är fult och skulle vilja rita om. Jag tittar mycket på böcker, bokomslag. Och så klart online, på Pinterest och liknande. Men det kan bli lite av en börda att kolla också. Du hamnar i slentriankollande och blir bara less för att du själv inte sitter och skapar istället.

– Vi bombarderas med så mycket bilder i dag att du snappar upp saker som du sedan förverkligar utan att veta var det kom ifrån. Så om jag vet att jag sitter och skissar utefter någon annans verk så skriver jag alltid ned originalkreatören. Det är viktigt att uppmärksamma var du hämtat din inspiration.

Hon berättar på sina workshops att det är okej att härma för övnings skull, för att du kan lära dig hur du bygger upp bokstäver och kompositioner, men om det ska visas upp så måste det vara tydligt att det inte är din originalkreation.

– Man säger ju ofta att det inte finns någonting nytt under solen. Det är klart att man har influenser från olika ställen, men det är en balansgång att ha blivit inspirerad och skapat någonting eget ifrån det, jämfört med att bara återanvända någon annans verk.

På det ämnet berättar Sofie om ett av hennes projekt där hon skulle formge namnet på en pjäs om häxprocesserna i Norra Österbotten på 1600-talet. I det projektet fanns det en mängd research att göra, vilket innebär att det fanns massor av mönster, former och stilar från den tiden och platsen att hämta inspiration från.

– Det är tacksamt att ha referenser, det skapar en box som du sedan kan tänka utanför, förklarar Sofie, och avslutar:

– Men samtidigt är jag ganska envis, jag går sällan enligt recept och jag följer inte mönster. Jag ska gärna hitta på allt själv. Så jag ritar och ritar tills jag kommer på någonting, vilket i vissa fall kan vara helt idiotiskt, men jag kan också komma på ganska mycket på vägen.

Sofies inspirationskällor

Stockholm Lettering Club, som hon varit med och startat med Catrine Gyllensten (@thecreative- alterego). Lise Hellström (inkandlise.com), Simon Ålander (coffeemade- medoit.com), Nina Ulmaja, Chris Campe (allthingsletters. com) Lotta Kulhorn, Ulla Donner, Sanna Mander, Jennie Blomkvist (@kollijox) Ingela P Arrhenius, Pontus och Henrik på Sthlm Signs.

Verktyg

Pennor:

Blyertspenna. ”Jag brukar köra på gratis reklam- pennor, de är ofta bra nog att börja med.” Zig Kuretake Cartoonist är den bästa brush pen hon hittat. Brush pen med stift. Fineliners.

För specifika ändamål: Poscapennor. Akrylpennor. Breda markers. Kalligrafipennor.

Papper: Kopieringspapper för skiss. Dot grid-papper. Semitransparent skisspapper. Akvarellpapper för brush lettering. med pensel och akvarell. Papper av bra kvalitet för brush pen och bokstavs- illustrationer i original.

Övrigt: Bra sudd. Procreate på iPad.

Sofie ritar varje år en kalender som du kostnadsfritt kan ladda ner genom att klicka här.

Datum för Sofies workshops i vår:

Gränna 11/3 – Lettering grundkurs

Jönköping 12/3 – Brush Lettering grundkurs

Malmö 14/3 – Lettering grundkurs hos KAN

Stockholm 18/3 – Skrivstil och Flourishing hos Nina Ulmaja designstudio

Stockholm 19/3 – Brush Lettering grundkurs hos Muji

online 26/3 – Grunderna i Procreate

Kumla 15/4 – Lettering grundkurs (+ finlunch hos Egastronomi Trilobiten)

online 23/4 – Grunderna i Brush Lettering

online 9/5 – Kreativ Brush Lettering (fördjupning)

online 5/6 – Lettering grundkurs – mera bokstavsformer

Info och biljetter hittar du här.

Artikeln publicerades första gången i CAP&Design n°4.