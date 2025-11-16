East Sweden Game Summit – spelkonferensen för communityt

Den 20 november slår East Sweden Game upp dörrarna till Spektrum i Linköping. På scen har man samlat 20 av branschens höjdare som kommer att dela med sig av erfarenheter, inspo och kunskap. Bland dem Fredrik Präntare, CEO på Pugstorm, Mercedes Boberg, account executive på Lurkit och Joel Edström, CEO på The Gang Studio.

Tomas Ahlström, som nyligen släppt boken Spelmakaren som handlar om hans egen resa genom spelbranschen, är East Sweden Games vd. Tillsammans med kollegan Thomas Clifford är han eventets huvudarrangör, och när vi pratar med Tomas blir det tydligt att ESG summit är ett hjärteprojekt för honom.

– Vi vill visa vad Linköping är som spelstad: kreativ, teknisk och modig. ESG Summit är byggt tillsammans med communityt, en plats där idéer blir verklighet – precis som Linköping vill vara känt för, säger han.

Skapat av spelcommunityt

East Sweden Game är en av Sveriges ledande miljöer för spelutveckling och digitala upplevelser. Sedan starten 2017 har ESG blivit en mötesplats för spelutvecklare, kreativa entreprenörer och digitala innovatörer. Genom partnerskap med Linköpings universitet och Valla folkhögskola kopplas utbildning, forskning och näringsliv ihop för att främja nästa generations spelutvecklare.

– Vi såg tidigt behovet av ett årligt event som samlar och inspirerar lokala spelutvecklare, och samtidigt visar omvärlden vilken kompetens som finns här i Linköping. Under flera år körde vi en konferens med Linköpings universitet, men efter en tids uppehåll har vi nu valt att skapa ett eget event. Tanken är att East Sweden Game Summit ska bli en intensiv dag där vi visar upp lokala spel, lär av varandra och sätter spelutvecklingen i regionen på kartan, säger Tomas.

Tomas betonar att communityt är själva kärnan i verksamheten, och därför naturligt även varit det i planeringen av konferensen.

– Vi försöker alltid utgå från våra medlemmar och deras behov. Inför konferensen har vi haft diskussioner om vilka programpunkter som känns intressanta – allt från speldesign och affärsmodeller till hur man hanterar misslyckanden. Många av de mest uppskattade inslagen, som Indie Game Expo och Fail Fest, är idéer som vuxit fram tillsammans med våra medlemmar.

Fail Fest – en fest av misslyckande

Finns framgång utan misslyckande längs vägen? Nej precis. Det har arrangörerna valt att rikta lite extra fokus på genom segmentet Fail Fest, som de beskriver som dagens mest underhållande punkt. Under Fail Fest delar fem spelutvecklare med sig av berättelser om buggar, haverier och det vackra i att misslyckas – och kanske framför allt vad de lärde sig av det under resans gång.

– Det här konceptet verkar alla älska lite extra! Vi är ofta bra på att lyfta framgångar, men misslyckanden är minst lika viktiga att prata om. Alla kommer att misslyckas, ofta flera gånger, innan man hittar rätt. Det pratas för lite om den delen, trots att det är där de största lärdomarna finns. Fail Fest är ett format där utvecklare delar med sig av sina egna misslyckanden – ibland komiska, ibland smärtsamma, men alltid lärorika.

Indie Game Expo och State of the Industry

Något Tomas ser speciellt fram emot är Indie Game Expo. Runt om i Spektrum har man samlat regionens hetaste spel och ger besökaren chansen att snacka med teamen bakom, testa beta-versioner och bara ha kul!

– Det är alltid spännande att få en bild av hur spelbranschen rör sig, och hur den lokala scenen utvecklas. Att upptäcka nya spel och få prata direkt med människorna bakom dem är något av det roligaste jag vet.

Han ser även fram emot den egna presentationen ”State of the Industry” som han håller tillsammans med Alexander Milton på Swedish Games Industry. Under presentationen kommer de att djupdyka i den svenska spelindustrins aktuella status. Lyssnaren kommer bland annat få ta del av den senaste datan, insikter och trender – regionalt såväl som internationellt.

Gratis att besöka

Då spelkonferensens ryggrad är och alltid varit spelcommunityt bestämdes tidigt i planeringen att konferensen skulle vara kostnadsfri, så att alla som vill har möjlighet att besöka det. Att lyckas skapa ett event utan budget har dock krävt extremt mycket pusslande från arrangörernas håll.

– Att arrangera en konferens kräver mycket arbete, och för att hålla det enkelt tog vi ett galet beslut om att göra eventet utan budget. På så sätt kan vi minimera kostnaderna och därmed också erbjuda gratis deltagande. För oss är det viktigaste att så många som möjligt kan vara med – oavsett om man är student, etablerad spelutvecklare eller bara nyfiken. Vi vill sänka trösklarna och öppna dörren till spelvärlden, säger han.

Vad hoppas du att besökarna ska få ut av dagen?

– Även om spelbranschen är väldigt digital, sker den verkliga magin när människor möts i den verkliga världen. Jag hoppas att besökarna åker hem med nya idéer, nya kontakter och en känsla av att spelbranschen är både större och mer öppen än de kanske trodde. För de som redan arbetar med spel vill jag att dagen blir en chans att ladda energi och hitta ny inspiration. För de som är nya hoppas jag att det blir ett första steg in i en värld full av kreativitet och möjligheter, avslutar Tomas.

Som nämnt är East Sweden Game Summit gratis att besöka, men då det är ett begränsat antal platser rekommenderas att man registrerar sig via www.gamesummit.se för att säkra sin plats!

När: 20 november 2025, kl. 12:00 till sent

Var: Spektrum, Ebbepark, Linköping

För vem: Alla som brinner för spelutveckling – från unga talanger till tunga beslutsfattare