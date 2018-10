En effektiv struktur

TEXT Camilla Buch

Efter att Pwc sålt av sin verksamhet business services till IK Investment Partners i början av året var det dags att ge den nya verksamheten ett eget varumärke. Det uppdraget gick till Volt, och ur samarbetet kom Aspia.

Briefen Volt fick var kort och gott att skapa en hel varumärkesplattform till det ”nya” företaget, som redan hade 1100 anställda och hundratals miljoner i omsättning. Företaget, som arbetar med redovisning, affärsrådgivning och lönehantering, fick namnet Aspia.

– Vi samarbetade med Scriptor Ziglia, en namngivningsbyrå, för att hitta rätt namn till det nya företaget. Namngivning är svårt av flera skäl, det blir lätt personligt men framförallt är det svårt att hitta ett bra namn som inte redan är upptaget. Vi började brett med flera hundra namn. Målet var att hitta ett icke deskriptivt namn som var enkelt att uttala, lätt att komma ihåg och gärna med någon association till Norden, berättar Henrik Stampe, strateg och vd på Volt.

Parallellt med namngivningsarbetet jobbade Volt ut en varumärkesplattform som tillsammans med namnet blev utgångspunkten för utvecklingen av den grafiska och visuella identiteten.

– På grund av Aspias ursprung från Pwc var det viktigt att varumärket behöll en känsla av mognad, modernitet och trygghet för både sina kunder och deras anställda. Vi höll olika workshops för att hitta grunden i den tjänst de erbjuder – hur den skiljer sig från de andra på marknaden och vilka Aspia faktiskt är. Det vi kom fram till var ledorden ”tillväxt genom effektivitet”, en konkret idé som verkligen inkapslar vilka de är som företag. När vi sedan skulle researcha för att hitta idéer till en logotyp – och bokstavligen talat skrev in ”growth through efficiency” på Google – var ett av de första resultaten Weaire-Phelan-strukturen, berättar Matthew Squire, head of design på Volt.

För att förklara Aspias logotyp behöver vi dyka ner i lite fysik. Weaire-Phelan-strukturen är alltså en tredimensionell struktur som representerar ett idealiserat skum av lika stora bubblor. Kort sagt ska det vara en av världens mest effektiva strukturer – ett svar på Lord Kelvins frågeställning från 1887: Hur kan ett utrymme delas upp i celler med samma volym och minimal yta mellan cellerna? Det svar som hittills kommit närmst är det fysikern Denis Weaire och hans student Robert Phelan upptäckte. Strukturen skapas av två olika sorters celler med samma volym: en dodekaeder (som utgörs av tolv liksidiga pentagoner) och en sorts avkortad hexagonal trapetsoeder (en polyeder med 14 sidor där två är hexagonala och tolv är pentagonala). Resultatet är en struktur med en yta som är 0,3 procent mindre än den struktur Lord Kelvin skapade. Den är alltså mer effektiv, då mer skum får plats på en lika stor yta. För Aspia innebar detta en logotyp som bokstavligen innebär effektivitet.

– Vetenskapen bakom strukturen är rätt komplicerad, men det är den mest effektiva formen när det kommer till ökning av volym och ytarea, vilket vi tycker passar perfekt på Aspia, säger Matthew.

Logotypmärket kan dessutom användas på flera sätt, just i och med att den kan växa. Volt har till exempel skapat olika typer av mönster och illustrationer baserade på strukturen.

– På grund av att strukturen är uppbygg av enskilda bubblor så går den också att tillämpa på olika uttag i olika former, samtidigt som vi behåller kärnkonceptet. För app-ikoner används exempelvis en enda bubbla, logotypen använder två och stödjande mönster använder tre. Det öppnar också upp för större variationer i framtiden, säger Matthew.

När det kommer till färg- och typsnittsval är även de resultat från workshops. De har arbetat analogt med bilder och färger för att hitta vad företaget tyckte kändes som dem. En annan viktig aspekt var också hur dessa val skulle fungera digitalt.

– Vi ville flirta lite med det blå som innan har förknippats med finansbranschen och som i Aspias identitet tillsammans med andra färger får ett modernt uttryck. Aspia är också ett varumärke som försöker förändra människors uppfattningar om branschen och ge en känsla av att ”siffror kan vara kul”, vilket jag tycker vi har lyckats med, säger Matthew.