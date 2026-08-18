Ett finskt trick blev grunden för Jujus nya uttryck

Bakom Juju står Olvi, en av Finlands etablerade dryckestillverkare med rötter i Iisalmi sedan 1892. Briefen till BrandMe handlade om att skapa ett utmanarvarumärke med en tydligare egen personlighet och ett system som kunde fungera över ett stort antal smaker och förpackningsformat.

– Målet var att skapa ett utmanarvarumärke med en djärv och fräsch identitet som fångar unika finska egenskaper och värderingar, samtidigt som den förmedlar ren glädje. En viktig del av briefen var också att skapa ett tydligt och flexibelt designsystem som fungerar för många olika smaker och format och samtidigt framtidssäkrar varumärket för ett utökat sortiment, säger Kendrah Johnson, Design Director på BrandMe.

Läskkategorin är redan fylld av starka färger och uttrycksfulla förpackningar. BrandMe ville därför koncentrera uttrycket snarare än att lägga till fler element för att konkurrera om uppmärksamheten i butik.

– Att skapa ett starkt varumärke med tydlig hyllnärvaro stod i centrum för projektet. Läskkategorin är ganska mättad, så det var viktigt att skala bort bruset och fokusera designen. Eftersom Olvi samtidigt är ett välkänt och etablerat varumärke i Finland var det avgörande att bygga vidare på relationen till moderbolaget i det nya konsumentvarumärket Juju.

Arbetet inleddes med workshops kring positioneringen tillsammans med Olvi. Den gemensamma riktningen gjorde enligt BrandMe att den bärande designidén kunde sättas redan i ett tidigt skede.

– Det gav oss en tydlig och smidig process hela vägen från projektstart till färdiga original. Eftersom vi var så väl synkade med kunden kunde vi fånga den centrala idén för varumärkesdesignen redan i de första designfaserna.

Ett trick gömt i bokstäverna

Betydelsen av namnet fick ett konkret avtryck i logotypen. Typografin bygger på mjuka, fylliga former, medan vissa bokstavsformer har vänts för att skapa oväntade detaljer. Det böljande formspråket återkommer sedan i resten av identiteten. Det mest karaktäristiska greppet finns alltså redan i själva namnet.

– Juju betyder ”trick” på finska och vi ville uttrycka den lekfullheten i typografin. Typsnittets flytande och fylliga former valdes för att ge logotypen en känsla av rörelse och upplyftande glädje. Vi vände också på vissa bokstavsformer för att förstärka personligheten och skapa små detaljer som går att upptäcka.

Att låta ”tricket” synas i bokstavsformerna gör också att idén slipper förklaras med ytterligare grafik. Den finns inbyggd i ordmärket och kan följa med oavsett format.

Färgsystemet är uppbyggt på ett annat sätt. Mörkblått och vitt ligger fast genom sortimentet, medan de enskilda smakvarianterna får egna, starkare kulörer. Här får färgen göra mer än att skapa energi – den måste också hålla ordning på ett sortiment som ska kunna växa.

– De konsekventa varumärkesfärgerna, mörkblått och vitt, ger oss flexibilitet över ett stort antal smaker och färger. Det blå skapar en känsla av kvalitet och stabilitet mot de ljusa och starka färgerna för de olika smakvarianterna, som i sin tur representerar glädjen och den uppfriskande känslan i varumärket. Det ger en balans mellan en livfull personlighet och den trygghet konsumenten ska känna.

Den finska känslan

Den finska förankringen handlar inte bara om att Juju ägs och produceras av Olvi. BrandMe sökte också efter egenskaper som kunde ligga till grund för varumärkets personlighet.

– Det var viktigt för oss att fånga den finska känslan av att göra saker på sitt eget sätt, autonomin och självständigheten, men också lyckan och glädjen i de små sakerna i livet. Vi hade dessutom turen att ha en finsk person i teamet som kunde hjälpa oss att gå djupare in i de kulturella nyanserna, balansen mellan lekfullhet och kontroll och vad den här finska känslan av glädje faktiskt innebär.

Olvis historia fick samtidigt fungera som en mer konkret förankring. På förpackningarna finns formuleringen ”Virvoitusta Iisalmesta jo vuodesta 1892” – ”Förfriskningar från Iisalmi sedan 1892”. Iisalmi i centrala Finland är platsen där Olvi har sin dryckesproduktion.

– Taglinen introducerades för att skapa trygghet och koppla varumärket till företagets historia och lokala förankring. Iisalmi är en liten stad i centrala Finland där dryckesfabriken ligger. Vi ville skapa den kopplingen till finska konsumenter och de värden som finns kring produkter som tillverkas i Finland.

Även Olvis namn finns kvar på förpackningarna. Juju är nytt, men behöver på så sätt inte börja från noll. Det lekfulla uttrycket får stöd av en avsändare med betydligt längre historia.

– Olvis varumärke finns med för att skapa trovärdighet. De är ett av de ledande dryckesföretagen i Finland och därför var det viktigt för oss att skapa en relation mellan moderbolaget och det nya läskvarumärket Juju. Den mörkblå färgen valdes av samma anledning – den ger identiteten en känsla av stabilitet och självförtroende.

BrandMe ville samtidigt undvika att bygga uttrycket kring kortlivade förpackningstrender.

– Vi ville att Juju skulle kännas helt unikt och självständigt och samtidigt kunna stå sig över tid. Därför var det viktigt att undvika onödigt visuellt brus och låta designen vara väldigt fokuserad på själva varumärket.

Det innebär att relativt få komponenter får bära identiteten. Logotypen, färgerna och det böljande formspråket ska vara tillräckligt tydliga för att kännas igen även när smak och format förändras.

– Utmaningen var att skapa och hylla en frisinnad läskikon med egna värderingar, en egen personlighet och tydliga smakegenskaper, samtidigt som den skulle kunna mäta sig med de stora marknadsledarna. Beviset har varit att se den i butik, där den står på egna ben och skriver sin egen historia.

Arbetsgrupp, BrandMe

Nashwa Shah, Brand Development Manager

Kendrah Johnson, Design Director

Jessi Juujärvi, Account Manager

Alla bilder: BrandMe.