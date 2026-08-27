Ny design med blinkningar till historien för Melleruds Pilsner

Enkel elegans är bland det svåraste som finns. För Melleruds handlar det om att med små, omsorgsfulla detaljer skapa en pilsner med stil, själ och självklar närvaro. Den nya designen omfattar hela Melleruds sortiment och lyfter fram varumärkets svenska ursprung och brygghantverk – och gör ölet lättare att känna igen i hyllan.

Det nya uttrycket tar fasta på det som länge har präglat Melleruds. En klassisk pilsnertradition, ekologiska ingredienser och en förfinad smak. Resultatet är en modernare och mer framträdande design som samtidigt bevarar den nostalgiska karaktär som befintliga konsumenter känner igen.

– Melleruds står för en lågmäld premiumkänsla. Det är en pilsner som inte behöver göra stort väsen av sig, men som har både kvalitet, karaktär och självsäkerhet. Med den nya designen vill vi låta just den enkla elegansen ta större plats, säger Maria Berggren, produktchef Melleruds Pilsner, Spendrups.

Historien syns i detaljerna

Flera av Melleruds mest karakteristiska kännetecken får en tydligare roll i den nya designen. Den klassiska pilsnerbilen Eivor, som köptes av familjen Spendrup 1928, finns med som en flirt med varumärkets historia. Melleruds bryggdes fram till 1957 i Mellerud. Typografin är hämtad från skylten på stationshuset i Mellerud och förstärker kopplingen till platsen och ursprunget.

Som en del av förnyelsen får Melleruds Pilsner en uppdaterad alkoholhalt på 4,2 procent. Det ger produkten en tydlig plats som Spendrups mellanstarka öl.