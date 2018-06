Få svenska vinnare i European design awards

TEXT Camilla Buch

Bold och North Kingdom är de enda svenska byråerna som tar hem priser i årets European design awards.

Årets EDA-tävling avgjordes i helgen när priser delades ut på Skur 13 i Oslo. Priset för årets byrå delades ut till Nederländska Vruchtvlees och årets jurypris gick till Olivier Kugler Ltd från Storbritannien för illustrationsprojektet Escaping wars and waves/Dem krieg entronnen. Pris för Best of show fick ryska Good Moscow för infographics-projektet med Sberbank, Neighborhoods.

Endast fyra priser delades ut till svenska byråer, varav tre till samma byrå – North Kingdom som fick silver i både Promotional site- och Mobile apps-kategorierna samt brons i Miscellaneous digital för sitt arbete med Google Interland.

Guld delades dock ut till Bold i kategorin Company logo för hotellet Granens nya logotyp.

