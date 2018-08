Familjen Pangea bland de bästa i Red dot awards

TEXT Camilla Buch

Den kreativa konceptbyrån fick utmärkelsen Best of the best för sitt arbete med SL:s visuella identitet och skyltdesign.

Av totalt 8 610 inlämnade bidrag från 45 länder var det 58 bidrag som vann Best of the best i kategorin kommunikationsdesign i Red dot awards. Familjen Pangea fick alltså priset för sitt arbete med SL – den vinnande designen syns i kollektivtrafiken på stationerna Odenplan, Liljeholmen och T-Centralen och kommer under kommande år succesivt att implementeras i hela kollektivtrafiken.

– Vi är som allra bäst när vi får ta ett helhetsgrepp och jobba hela vägen från det konceptuella till de faktiska uttagen – precis så jobbar vi med SL. Att dessutom få vinna med ett varumärke som ligger så rätt i tiden är extra kul. Vi behöver jobba på många fronter för att göra resandet i Stockholm både mer miljövänligt och smidigt. Att hitta ett system som underlättar för både den som pendlar varje dag och för den som besöker Stockholm för första gången är naturligtvis en stor utmaning. Dessutom ska det se riktigt bra ut. Vi är otroligt stolta över att rankas bland de bästa inom communication design och att vara nominerade till the Red dot grand prix, säger Sofia Björkman, vd på Familjen Pangea.

– När vi gör kollektivtrafiken mer attraktiv och tillgänglig för resenärerna med bättre vägvisning och skyltar märker vi att det uppskattas och hjälper våra resenärer. Det är enormt roligt att också få det här erkännandet från designexperter, säger Suss Forssman Thullberg, kommunikationschef på Trafikförvaltningen.

– Vi har haft ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete med Trafikförvaltningen. En visuell identitet för 800 000 dagliga resenärer kräver insikt, tålamod och inte minst ett mycket skickligt och engagerat team, avslutar Sofia.