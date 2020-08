Framgång för vinnarna i Young Lions Sweden

TEXT Johanna Björklund

Den höga nivån på bidragen i Young Lions Sweden 2020 gör att uppdragsgivaren Sthlm Op, talangplattformen för den kreativa sektorn och startup-ekosystemet, väljer ett fortsatt samarbete med samtliga tre vinnare efter tävlingens slut.

Under våren arrangerade KOMM (Sveriges Kommunikationsbyråer) Young Lions Sweden, tävlingen för kreatörer upp till 30 år som jobbar på byrå. Tävlingen berör kategorierna design, digitalt och pr. Briefen ges årligen ut av en ideell organisation och i år var uppdragsgivaren Sthlm Op, talangplattformen för den kreativa sektorn och startup-ekosystemet.

I briefen eftersöktes bland annat en nytt namn och grafisk identitet till Sthlm Op, vilket blev verklighet då organisationen i augusti bytt namn till Paola Alonso Chapel och Mathilda Helenasdotter’s bidragsnamn ”:Part”.

Anna Magnberg på KOMM, Projektledare för Young Lions, om vinnarbidragen:

– De tre belönade teamen levererade lösningar på briefen som var på en såpass hög nivå att uppdragsgivaren Sthlm Op beslutade att jobba vidare med samtliga team framöver. Jag tycker det säger en hel del om vilka fantastiska kreatörer som söker sig till tävlingen. Vi vet av erfarenhet att en vinst i Young Lions kan leda till nya spännande vägar i karriären.

Vinnare kategori Design: Paola Alonso Chapel och Mathilda Helenasdotter, Priorit

Bidrag: :Part 2020

Bidragsbeskrivning: En stor del av Stockholms befolkning bor utanför stadskärnan. En stor del av befolkningen utanför stadskärnan tar dagligen del av kommunikation, reklam och produkter som släpps. Men alldeles för få är en del av arbetsprocessen. Deras röster blir inte hörda. ”:Part” är ett initiativ för att ta tillvara på denna kunskap och skapa ett utrymme för den. Med ”:Part” vill vi visa vilken stor betydelse varje ungdom som tar del av initiativet har, samt synliggöra vikten av deras perspektiv för de företag och organisationer som deltar. Därför får varje deltagare designa sin egen symbol, ett kolon och ett P, som sedan är fritt att kombinera emellan i den nya visuella identiteten.

Vinnare kategori Digitalt: Fjodor Brandt och Fredrik Sevandersson, We are More

Bidrag: Open brief

Bidragsbeskrivning: Varje år erbjuder Sthlm Op över 200 arbetstillfällen till ungdomar i Stockholms ytterstadsområden. Men efter sommarjobbet saknas det en plattform som kan följa och stötta de vidare in i studier och yrkesliv. Med den digitala plattformen Open brief vill vi fortsätta engagera ungdomar genom kreativa uppdrag med ett verktyg de redan kan och har tillgång till – mobilen. På så sätt positionerar vi Open Stockholm som en kreativ och inspirerande organisation för unga talanger, såväl som den kreativa sektorn.

Vinnare kategori PR: Sofia Gustafsson och Maja Stampe, Garbergs

Bidrag: A Ticket to Creativity

Bidragsbeskrivning: A PR-campaign that makes business cards great again.

Årets jury Linnéa Lofjord, Head of Design – NORD ID

Patrik Beskow, Founding Partner & Creative Director – AFFAIRS

Canan Yasar, Creative Director & Co-Founder – Obeya

Désirée Maurd, Frilans

Till följd av Covid 19-pandemin blev årets festival i Cannes där de tre vinnande teamen skulle ha tävlat inställd, men samarbetspartnern Clear Channel öppnar upp sina utomhusytor där vinnarna tillsammans med ”:Part” kommer få ta ut sina idéer.

Datum för Young Lions 2021 kommer under hösten.