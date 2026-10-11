Ny pizzakartong sätter stopp för såskaoset

När Jerker Karlgren i vintras köpte pizza till dottern och burkarna halkade omkring i baksätet fick han nog. Han började fundera på olika lösningar, bland annat testade han att klistra fast små kartongbitar på locket för att hålla såsburken på plats, men insåg snabbt att det inte var en lösning som skulle fungera. Pizzerian skulle behöva en limpistol för att kunna serva kunderna med det. Det var i februari han började söka lösningar, men efter ett tag insåg han att han kanske inte kört fast, men i vilket fall inte hittade rätt lösning.

– Jag pratade med en bekant, Alexander Vångdahl, som är tatuerare. Han är en märklig person på ett positivt sätt i och med att han hittar lösningar på det mesta, så även den här gången.

Jerker, som varit målare i många år och nu pluggar till socialpedagog, visste inte att Alexander är utbildad designingenjör och produktutvecklare, en närmast perfekt kombination i det här fallet.

– Jag insåg att det behövdes lite kreativt tänkande här och kände att jag kunde bidra med det, berättar Alexander.

Krävdes mycket arbete

Utvecklingsarbetet tog fart och lösningen kan nu, när det är klart, framstå som väldigt enkel, men det krävdes väldigt mycket arbete för att nå fram.

– När vi väl kommit fram till en lösning vi trodde på började jag för hand skära i pizzakartonger. Jag tror jag jobbade med över etthundra kartonger bara under sommaren och var helt omgiven av dem.

Dessutom blev det mycket pizzabeställningar, upp till fyra gånger i veckan och man fick börja dela med sig av dem till vänner och bekanta.

Lösningen består av stansningar i pizzakartongen, en i varje hörn. Dessa stansningar kan man trycka ner en liten bit i kartongen och det bildas ett hål för burken. Det nedtryckta sitter fortfarande fast med ”hängslen” i förpackningen och hamnar med andra ord inte i pizzan. Pizza Cartone hade förmodligen inte varit en storsäljare.

– Det var mycket mer att förstå än man kunde tänka sig. Det handlade till exempel om att ta hänsyn till fiberriktningar i material och att inte placera hålen för nära kanterna vilket skulle försvaga förpackningen, säger Alexander.

Hjälp av producent

På omvägar fick man kontakt med FrontPac i Arlöv som kom med goda råd och som tagit fram den första testserien. Där var man för övrigt imponerad över Alexanders handskurna lösningar som såg ut att vara laserskurna. Som tatuerare gäller det att vara stadig på hand.

– Vi såg också till att förpackningarna fick ”ben”, det vill säga små flikar som viks ut automatiskt när man reser förpackningen. Samtidigt bildas då ventilationshål som visar sig ha en positiv effekt på pizzans konsistens, berättar Jerker.

– Benen möjliggöra staplingsbarhet av förpackningarna och hålen släpper ut fuktighet från pizzan vilket för den fräschare har det visat sig. Vi har bett en pizzabagare baka pizzor med extra allt, det vill säga mycket mer än man annars lägger på pizzan och inte ens då blev förpackningen fuktig.

Bidrag från Almi

Förpackningen har fyra hål och vid en större beställning av flera pizzor kan burkarna bilda ben/pelare mellan förpackningarna. Minst sex förpackningar går att stapla utan problem.

– Vi är mycket nöjda med att vi fick bidrag från Almi för den här lösningen. Det brukar som vi förstår det inte alltid vara så lätt, men vi fick bidrag som täckte framtagandet av testserien.

Nöjd pizzabagare

Pizzeria Victoria i Skara fick de allra första. Här har killarna hängt mycket för att ta reda på vad pizzabagare önskar av en kartong. Än så länge är Nihad Pamukci, som drivit sin pizzeria sedan 1999, nöjd.

”Den luktar inte kartong och påverkar inte pizzasmaken. För vår del är det bara positivt. Med den glatta ytan på kartongerna riskerar varenda en att tappa något. Även om vi lägger burkarna i en påse så ligger de inte stabilt. Påsarna är en kostnad för oss”, säger han till Skaraborgs Tidning.

– Rektionen från kunderna har varit överväldigande positiva säger Jerker Karlgren. Ett önskemål som kommit upp är om det skulle kunna finnas ett hål som passade för en burk läsk, och vem vet, det kanske går att lösa.

Jerker och Alexander har nu etablerat JVA Innovations AB, där JVA inte står för Joakim von Anka utan för Jerker Vångdahl Alexander. Ingen av dem tror att de kommer att kunna rulla sig i pengar tack vare förpackningen, men naturligtvis hoppas de på en hyfsat bra ekonomisk avkastning.

– Vi har patent på hålen och nu letar vi efter en första licenstagare, en grossist eller producent. Vi är inget producerande bolag.

Redan nu, innan man är riktigt i gång, erbjuder man företag att ha marknadsföring på förpackningarna. De delas sedan ut gratis till pizzerior runt om i Sverige.

Väckt uppmärksamhet

Jerker och Alexanders lösning har väckt uppmärksamhet. De fick ett positivt bemötande på FFCR, det vill säga mässan för fast food, café och restaurang i Göteborg i september och både SVT och TV4 har intervjuat dem.

På frågan om det är dags för tatuerad pizzaförpackning på armen blev svaret att det är möjligt när första licensen sålts. Vi kommer att hålla koll!