Från målning till flaska – KAWS tolkar Absolut

TEXT 

Mette Rosencrantz

PUBLICERAD 

2026-10-01
Andy Warhol och Keith Haring har gjort det före honom. Nu får KAWS tolka Absolut-flaskan i en limiterad utgåva, där hans figur Chum och välkända XX-motiv möter en målning skapad särskilt för samarbetet. Det är ett uppdrag som passar en konstnär som länge låtit sina figurer röra sig långt utanför gallerierna.

Absoluts flaska har varit föremål för konstnärliga tolkningar i över 40 år. Andy Warhol målade den 1985, Keith Haring följde efter och sedan dess har fler än 550 konstnärer bidragit med verk inspirerade av flaskan. Den senaste i raden är den amerikanske konstnären Brian Donnelly, mer känd som KAWS.

För samarbetet har KAWS gjort en målning som sedan fått ligga till grund för flaskans utformning. Hans figur Chum och de karakteristiska kryssögonen syns på framsidan, medan originalmålningen återges på baksidan. Absoluts apoteksinspirerade flaskform finns kvar, men får bära ett bildspråk som många känner igen även utanför konstvärlden.

KAWS började använda sitt namn som graffititag på tåg och reklamskyltar i New York. I dag återkommer hans figurer i måleri, skulptur och offentliga installationer, liksom i samarbeten med olika varumärken. Att placera dem på en flaska ligger därför nära hans sätt att låta konsten dyka upp på platser där människor inte nödvändigtvis väntar sig den.

– Många konstnärer jag beundrar har fått i uppdrag av varumärket att skapa konstverk för deras ikoniska annonser, och jag är tacksam över möjligheten att få bidra med min tolkning av själva Absolut-flaskan. Mitt mål är att låta konsten möta människor på oväntade platser, säger KAWS i ett pressmeddelande.

Absolut KAWS Artist Edition presenteras internationellt den 1 oktober på över 30 marknader. I Sverige börjar den limiterade flaskan säljas den 5 oktober 2026.

Bilder: Absolut company. 

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